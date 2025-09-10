Fux vilaniza o STF, em parceria com Trump e extremismo, e protege golpistas
É comum que haja divergências nos tribunais. Luiz Fux, diga-se, é exemplo eloquente de que inexiste uma ditadura do STF. Fosse assim, ele não estaria lá a dizer as indignidades que diz no seu interminável voto desta quarta. Aliás, coitados dos seus pares! O sujeito precisa amar muito a própria voz para se dedicar a esse espetáculo grotesco. Ou, então, está a cumprir uma espécie de tarefa. Não se surpreendam se Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo resolverem processá-lo por plágio.
Em todo julgamento criminal, convenham, a menos que o juiz decida por um empate, há aquele que, segundo o entendimento do magistrado, merece punição — e, então, se vota pela condenação do réu — ou a proteção da lei para que não seja alvo da pretensão punitiva do Estado. Nesse caso, tal réu é absolvido, e resta justamente o sistema de Justiça, que inclui o Ministério Público e eventualmente o tribunal — no caso de esse juiz ser voto vencido — como a fonte promotora do que esse magistrado, sendo voto vencido, considera o triunfo da injustiça.
Fux será esse ministro vencido, sem dúvida. Logo, há de considerar — depois de ter submetido seus pares a tratamento cruel, desumano e degradante — que o tribunal terá tomado uma decisão injusta. Vá lá. É do jogo. O problema deste senhor está, já a partir do tom e dos decibéis em que fala, no discurso de clara demonização do Supremo, consoante com o que fazem a extrema direta e o governo Trump. Há um vilão na fala do ministro, e, obviamente, não são os golpistas — que ele nem reconhece como tais.
Num dado momento, desandou a fazer a defesa da liberdade de expressão como se o tribunal que ele integra estivesse a promover a censura. Com que, então, para escândalo da história, Bolsonaro e seus seguidores passaram a ser epítomes da liberdade de expressão, da democracia e do estado de direito!
É tudo um tanto constrangedor porque só depois de oito horas ele resolveu se referir concretamente à ação penal, à denúncia, aos atos atribuídos aos réus. Mas que diabos ele fez por quase seis horas, descontados os intervalos? Ora, pavoneou-se, fazendo citações, e atacou o STF, acusando-o, na prática, de ações que criam dificuldades para o exercício da democracia.
Enquanto escrevo este texto, ele votou pela condenação de Mauro Cid por tentativa de abolição violenta do estado de direito. E, neste momento, livra a cara de Almir Garnier, ex-comandante da Aeronáutica. Se já condenou 400 peixes pequenos e está a proteger os tubarões, também estamos a ver um ministro do STF a condenar o réu colaborador, ainda que por um único crime, e, tudo indica, tendente a absolver seu chefe.
Que se registre: Fux demoniza o STF que está sob assédio de um governo estrangeiro. E, às 18h10, depois e um voto de nove horas, parece que ele pretende ir longe. Sem dúvida, quer fazer história. E está fazendo.
E, como é evidente, nem todo ato histórico é digno.
