Fux vilaniza o STF, em parceria com Trump e extremismo, e protege golpistas

É comum que haja divergências nos tribunais. Luiz Fux, diga-se, é exemplo eloquente de que inexiste uma ditadura do STF. Fosse assim, ele não estaria lá a dizer as indignidades que diz no seu interminável voto desta quarta. Aliás, coitados dos seus pares! O sujeito precisa amar muito a própria voz para se dedicar a esse espetáculo grotesco. Ou, então, está a cumprir uma espécie de tarefa. Não se surpreendam se Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo resolverem processá-lo por plágio.

Em todo julgamento criminal, convenham, a menos que o juiz decida por um empate, há aquele que, segundo o entendimento do magistrado, merece punição — e, então, se vota pela condenação do réu — ou a proteção da lei para que não seja alvo da pretensão punitiva do Estado. Nesse caso, tal réu é absolvido, e resta justamente o sistema de Justiça, que inclui o Ministério Público e eventualmente o tribunal — no caso de esse juiz ser voto vencido — como a fonte promotora do que esse magistrado, sendo voto vencido, considera o triunfo da injustiça.

Fux será esse ministro vencido, sem dúvida. Logo, há de considerar — depois de ter submetido seus pares a tratamento cruel, desumano e degradante — que o tribunal terá tomado uma decisão injusta. Vá lá. É do jogo. O problema deste senhor está, já a partir do tom e dos decibéis em que fala, no discurso de clara demonização do Supremo, consoante com o que fazem a extrema direta e o governo Trump. Há um vilão na fala do ministro, e, obviamente, não são os golpistas — que ele nem reconhece como tais.