Provocador vulgar, Fux condena o ajudante Cid e absolve Bolsonaro, o chefe

Entende-se, sei lá, que Cid, então, cometeu aquele crime em proveito próprio. Fico cá a imaginar:

"Pô, presidente, vá adiante; dê um murro na mesa, chega dessa farra. Vamos abolir o estado de direito..."

E o Mito:

"Não! Pare com isso! Eu sou um legalista. Pô, Cid, está querendo se dar bem?"

Fux está oferecendo seus préstimos aos golpistas. Sabe que será derrotado. Faltasse outro absurdo, há esse. Dá um voto para tentar insuflar a extrema direita.

Como pediu para falar sem interrupção, sem apartes, está a cada hora mais encantado com a própria voz e começa a fazer ironias malcriadas com o procurador-geral da República e com os seus pares, como se fosse o grande especialista da corte em direito penal, o que não é.

Ignora os autos, ignora as provas, ignora as evidências. O general Mário Fernandes, por exemplo, imprimiu o plano "Punhal Verde Amarelo" no Palácio do Planalto e, quarenta minutos depois, estava com Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

Visitou o então presidente no dia 8 de dezembro de 2022 e, no dia 9, Bolsonaro recebeu manifestantes no Alvorada e anuncia que algo vai acontecer; numa referência clara às Forças Armadas, diz que, se assim não for, é porque terá perdido a liderança. Pede à sua turma que pare de atacar os militares antes de saber tudo o que está acontecendo. Em conversa com Cid, Fernandes se jacta de o chefe ter, finalmente, aceitado a sua orientação.