Bolsonaro em cana e os que se libertaram da lei da morte. E Fux sem perdão

TRAJETÓRIA DE CRIMES

Lembro-me, ainda colunista da Folha, e os textos estão por aí, de fazer a cada pouco a contabilidade dos crimes de responsabilidade que Bolsonaro cometia à frente da Presidência, na certeza da impunidade porque, afinal, aqueles que poderiam dar sequência a uma denúncia já tinham sido cooptados pela maquinaria do emendismo. Quando cessei a contagem, já chegava perto dos 40. O chefe do Executivo dizia e fazia coisas grotescas -- inclusive a instrumentalização da política da morte, a necropolítica, durante a pandemia.

A denúncia aponta julho de 2021 como o marco inicial da trama golpista. E agiu bem Paulo Gonet porque, de fato, a partir de então se notam ações coordenadas e desempenho de tarefas dos que se meteram com a organização criminosa, com vistas à abolição do estado de direito e ao golpe de estado. A lei penal, com correção, exige fatos, materialidade, eventos, marcos referenciais.

No que respeita, no entanto, à arquitetura política, a pregação golpista de Bolsonaro, justamente sentenciado a quase 30 anos de cadeia, antecede em muito as datas que constam da ação penal. Dispenso-me de lembrar a, por assim dizer, filiação intelectual de Bolsonaro e suas muitas declarações que remetem a um mundo trevoso.

Atenho-me a um passado recente: foram ele e sua turma a promover a greve dos caminhoneiros em maio de 2018, durante o governo Temer. Eduardo Bolsonaro especulou abertamente sobre o fechamento do Supremo e a prisão de magistrados durante a campanha eleitoral. Laivos de inconformismo com os limites institucionais já estão nos dois discursos de posse do "Capitão", no dia 1º de janeiro de 2019.

No dia 26 de maio daquele ano, antes da conclusão do quinto mês de mandato, Bolsonaro apoiou o primeiro ato de rua contra o Congresso e contra o Supremo. Feito o acordo com o centrão, os parlamentares saíram da mira, e sobrou a pancadaria contra os ministros. Veio a pandemia, e a Corte, nos estritos limites da Constituição, assegurou aos entes federados a faculdade de adotar medidas de combate à pandemia, o que o candidato a tirano tomava como desafio à sua autoridade. Atenção! Foi o STF a determinar que se tivesse um calendário de vacinação, com imunizantes comprados e disponíveis.

Bolsonaro declarou guerra ao Supremo e aos doentes (!) e decidiu que sua tarefa era tirar o tribunal do meio do caminho. Iniciou quase ao mesmo a campanha de desinformação contra o voto eletrônico, anunciando uma suposta conspiração para lhe tirar a reeleição. Com Lula elegível e favorito, foi elevando os decibeís da insanidade. E aconteceu o que aconteceu.