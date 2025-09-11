Desta feita, Fux beijou os pés de quem? Coragem a favor do crime é covardia
Mais perplexos do que os críticos de Luiz Fux estão os advogados de defesa, com eventual contrariedade, mas não muita, dos defensores de Mauro Cid e Braga Netto. O ministro condenou os dois por abolição violenta do estado de direito. E nada mais. Assim, ficamos sabendo que, por ora, tudo o que se sabe sobre o golpismo não passou de alguma tramoia entre Cid e o general que concorreu a vice na chapa de Jair Bolsonaro — este absolvido de todos os crimes. A história teria se resumido, com essas duas exceções — além das 400 condenações dos de réus de 8 janeiro —, a algum desvio praticado por essas personagens, sem articulação com o chefe de ambos. Desta feita, o ministro beija os pés de quem?
Os causídicos ainda não sabem se processam o ministro por "dumping". Eles lá, a cobrar uma fortuna dos encrencados, e um ministro do STF a oferecer graciosamente seus préstimos de defensor. Quer dizer: a gente paga. Também há a suspeita de que tão nobre magistrado pensa em se candidatar a uma vaga na Defensoria, mas apenas para réus poderosos e endinheirados que nao precisariam de um defensor público,,,
Qual o truque do doutor? O que ele fez? Tomou os atos criminosos como um amontoado de ações isoladas, sem limes entre si. Fux age como aquele que fatia uma vaca e depois ordena que os bifes façam "muuuu". Como não fazem, conclui cheio de razão: "Viram só? Não é uma vaca". Retiradas as óbvias conexões entre as ações criminosas, tudo parece apenas uma soma aleatória de declarações irresponsáveis -- quando não, fez questão de frisar, mero exercício da liberdade de expressão.
MAS POR QUÊ?
O que está na raiz desse voto de Fux? Não sei. Com absoluta certeza, não se trata da aplicação do Código Penal. Com que propósito? Se lerem as primeiras palavras que escrevi nesta coluna e no X a respeito, verão que chamei a atenção para o tom estridente e para o que eu classifiquei de "ênfases de pura provocação". Por quê e para quem?
O voto durou 14 horas, com as pausas do almoço, mais longa, e as do xixi. Parecia estar cumprindo ou uma tarefa ou um ritual de punição de seus pares, já que deve ser voto vencido. Quem quer que analise sua peça infame no detalhe vai perceber que há sempre um "Outro" contra o qual ele fala; há sempre um adversário sendo combatido; há sempre um oponente ao qual precisa dar resposta. E quem é esse ente contra o qual dirige suas invectivas? Nada menos do que o Supremo Tribunal Federal, de que ele faz parte.
Os autos demonstram com fartura de dados que o golpe de estado só não aconteceu, no fim das contas, porque o Alto Comando do Exército não cedeu às articulações do presidente e de seus homens amestrados. Bolsonaro usou seu cargo, o aparelho do Estado e membros das Forças Armadas para tentar virar a mesa. Deu com os burros n'água, o que resta demonstrado pela delação de Mauro Cid e por um conjunto impressionante de provas autônomas.
Além de não se deixar contaminar pelas provas, entendeu que o Supremo, este sim, ameaça a democracia e o estado de direito porque tendente, ora vejam!, a sufocar a liberdade de expressão.
OS EXTREMISTAS
Seu voto, claro!, dará ânimo à extrema direita bolsonarista. Com um pouco de realismo, essa gente saberá que não há a menor chance de seu grande líder ser absolvido ou recuperar a elegibilidade no ano que vem. É evidente, no entanto, que a luta se desloca para o futuro. Que leitura farão do jogo?
A turma da "anistia" vai querer usar o "Jair inocente" de Fux para tentar ainda emplacar o nome do ex-presidente em 26? Vai insistir na candidatura impossível e, na hora h, escolher um nome da família? Depois de ser mimoseado pelo ministro, apostará, sei lá, num Tarcísio que lhe prometesse indulto? Qualquer das duas coisas é inconstitucional. Ainda que se eleja um extremista de direita, convém notar que o próprio Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes deixam o tribunal, respectivamente, em 2028, 2029 e 2030. Nessa hipótese, um Fux por outro daria na mesma. Uma mudança importante na composição só aconteceria no fim de 2030.
Obviamente, esse não é o Luiz Fux dos chamados "mensalão" e "petrolão", sempre implacável. Nem aquele que, depois da anulação da condenação de Lula, tentou a todo custo impedir a aprovação da escancarada suspeição de Moro... Não! Esperem. Acho que erro. Esse é o mesmo Fux.
Também é aquele ministro que era relator das duas ações penais contra o então deputado Jair Bolsonaro relativas à apologia do estupro. O boquirroto morria de medo de ser condenado e ter inviabilizada a suja candidatura. Sossegou quando percebeu que o ministro condescendia com todos os truques da su defesa. Bolsonaro se elegeu, e a ação penal ficou lá, suspensa.
INACEITÁVEL
É estupefaciente que esse julgamento se dê num tribunal sob cerco de uma país estrangeiro, que o acusa justamente de promover a censura e de violar os direitos humanos. Fux não disse uma palavra a respeito e, por meio de sua retórica pastosa sobre liberdade de expressão, colaborou, indiretamente, para difamar a corte.
Com todas as vênias, ou sem nenhuma, a coragem contra alguém que está sendo atacado coragem não é, mas covardia. E, nesta quarta, Fux resolveu ignorar as provas para se comportar como um serviçal daqueles que atacaram de modo deliberado às instituições.
Há muito anos, quando foi aprovado pelo tribunal, beijou os pés de Adriana Ancelmo, então mulher de Sérgio Cabral, seus cabos eleitorais. Nesta quarta, preferiu dar um ósculo nas botas dos golpistas e de Donald Trump.
O que dizer no arremate? Voltaire recebeu um texto de um chato que insistia em ter a sua opinião a respeito de sua obra. Tanta foi a insistência que respondeu: "Depois de ler o seu tratado, a gente fica com vontade de voltar a andar de quatro"...
Foi, sem dúvida, bestial e estupidificante. Mas a democracia e o estado de direito seguem na vertical, apesar de Fux.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.