No dia 11 de setembro de 25, o Brasil se liberta da impunidade a golpistas

A ministra lembrou um dado que pareceria até insólito não fosse uma nota a mais de espanto. Dois dos tipos penais atribuídos aos réus, justamente os principais — tentativa de abolição violenta do estado do direito e tentativa de golpe de estado —, foram parar no Código Penal por força da Lei 14.197, de 2021. E, curiosamente, as quatro autoridades que assinam a promulgação do teto legal são réus, agora condenados, na Ação Penal 2668: Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Walter Braga Netto e Augusto Heleno Ribeiro Pereira.

Fux ouviu os votos dos ministros, com intervenções de Moraes e Flávio Dino, sem expressar nenhuma objeção. Recebeu de Carmen uma aula objetiva de Regimento Interno. Ao descartar as preliminares de nulidade, ela lembrou que as questões já haviam sido votadas e rejeitadas pelo plenário da turma, razão por que não fazia sentido que um ministro votasse pela nulidade, a menos, claro, que a questão voltasse a ser examinada pelo conjunto dos ministros da turma. Fux recebeu a lição em silêncio.

Tanto Cármen como Zanin — e ela mais do que ele — foram capazes de resumir o seu voto porque, ora vejam, certamente sabiam o que estavam lendo, à diferença, tudo indica, do que fez Fux, que parecia perdido num mar sem farol, numa conversa errática, mas que sabia onde queria chegar: na absolvição dos golpistas.

O grande momento da sessão de hoje se deu num aparte do ministro Alexandre de Moraes, quando os magistrados tratavam da intimidação de juízes. Moraes pediu para pôr no ar vídeo das ameaças de Bolsonaro ao relator e ao Supremo. E o ministro levantou uma questão central: o que aconteceria se cada prefeito, descontente com a decisão de juízes, decidissem ameaçá-los em praça pública. Obviamente, não se estaria diante de uma manifestação própria da liberdade de expressão, mas de um crime.

O STF não está a fazer história apenas nos limites no nosso território. Como reconhecem estudiosos mundo afora e boa parte da imprensa internacional, o Brasil dá um exemplo para as democracias contemporâneas, ainda que submetido ao assédio da maior potência econômica do planeta, não faltando nem mesmo a ameaça de caráter militar,

Os juízes não se intimidaram. E a lei triunfou. E golpistas, finalmente, arcarão com o peso de suas escolhas.