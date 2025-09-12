Direita tarcisista chora e comemora; fosse você um Bolsonaro, faria o quê?
Vamos lá.
Existe hoje uma "direita tarcisista", que se quer — e, em certo sentido, é verdade — mais pragmática do que o núcleo duro do bolsonarismo. Pode fingir tristeza o quanto for com a condenação de Jair Bolsonaro, mas Eduardo e este escriba, cada um com suas próprias razões e argumentos, sabemos que se trata de lágrimas de crocodilo. A propósito: nunca ninguém explicou por que o bicho ficou com essa má fama. É certo que nunca se viu o cascudo chorar. Como toda metáfora nasce de uma proximidade existente no mundo dos fatos entre os termos associados, suponho que a pecha da falsidade derive de ele parecer inerte, paradão, quase morto, mas estar à espreita para, de repente, "nhac" — ou onomatopeia que julguem mais apropriada.
Todos sabiam que Bolsonaro seria condenado por excesso de provas, mas o pensamento mágico é parte importante da nossa experiência. Sem ele, a vida fica quase insuportável. Imaginem passar todas as horas do dia submetido ao fatalismo do inevitável (se me permitem a construção reiterativa). Em alguma medida, todos esperamos certas respostas e soluções não causadas, como saídas do nada. E assim muitos partidários do dito "Capitão" contavam com o evento excepcional, mesmo sabendo, racionalmente, ser impossível. Bem, a realidade se impôs: Bolsonaro está inelegível pela terceira vez. E, agora, pode-se dizer, para sempre. "E uma eventual virada política no futuro etc...?" Especulo a respeito mais tarde.
CHEGOU A HORA. E AGORA?
Bem, chegou a hora de a direita -- na verdade, estamos falando da extrema direita, que hegemoniza o campo conservador -- decidir o que fazer. Vai continuar a forçar a mão, como querem os endinheirados do mercado financeiro e parte do empresariado, para lançar uma alternativa a Lula ou se subordina à estratégia da família, que não está disposta a encaminhar sucessão nenhuma nesse território ideológico -- não, ao menos, nos termos daqueles que se querem "os pragmáticos".
E, então, nesse caso, cumpre que, mais uma vez, a gente debata o que se entende por pragmatismo. Pensemos na seguinte formulação, dita por um direitista que se quisesse prático: "Precisamos apear o Lula do poder. Qual o melhor caminho? Tudo bem pensado, a opção é Tarcísio. É um dos nossos, sabe falar a língua reacionária e granjeia apoio das elites econômicas com mais facilidade do que o próprio Bolsonaro. Faz perorações liberais que agradam aos setores majoritariamente conservadores da imprensa brasileira e é muito competente em criar a fama de que é competente. É tão amado em determinados nichos que, quando defendeu anistia a golpistas e prometeu indulto aos criminosos se eleito, acrescentando que não confia na Justiça, o colunismo conservador classificou seu destampatório de 'erro', não de um ataque às instituições."
O senador Ciro Nogueira (PP-PI), um direitista com miolos -- ainda que se possa não gostar das formulações que de lá saem --, apressou-se em passar à sua rede de contatos a seguinte mensagem ontem, logo depois do resultado do julgamento:
"Tive a honra de ser chefe da Casa Civil do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nunca vi nenhum ato dele que não fosse de amor ao Brasil e de absoluta honestidade. Bolsonaro é maior líder popular da direita brasileira da história do país. Bolsonaro é GRANDE!"
Para que se avance neste texto, não cumpre agora contestar o contestável, mas reconhecer o incontestável: a direita e a extrema direita nunca tiveram um líder dessa dimensão. Acho incompreensível sob qualquer aspecto? Acho. Ocorre que, se boi começa a voar de repente, também não saberei explicar. Só não negarei que voa — desde que não seja uma artimanha de algum Maurício de Nassau redivivo...
Nogueira é um dos principais articuladores de Tarcísio e está fazendo as mesuras necessárias para que o líder não se isole, digamos, na bolha dentro da bolha — no núcleo dos "autênticos", dos militantes-raiz, que se juntam nisso que se entende por "bolsonarismo".
O que Nogueira e outros operadores de Tarcísio esperam é que a condenação de Bolsonaro opere, digamos, um "clique" psicanalítico" nos aliados mais radicais, o "to realize" (ou "realise" no inglês do rei) do paciente, quando ele "percebe" a coisa, quando se "dá conta", quando o até então imperceptível se impõe... Nota: empregar, em português, "realizar" como sinônimo de "perceber" não é só um anglicismo; é também um erro. Adiante.
MAS VAI ACONTECER?
Ocorre que o tarcisismo lida com uma dificuldade bem mais espinhosa do que, sei lá, esse "dar-se conta psicanalítico". A questão diz respeito ao futuro do movimento de extrema direita. Não se trata de uma mera questão de pragmatismo ou de percepção.
O que vai acontecer com o bolsonarismo, dado que sua figura, vamos brincar com as palavras, "mítica" está fora de combate? Leitoras e leitores, por mais que o exercício pareça difícil, eu lhes proponho uma questão: no lugar da família Bolsonaro, vocês entregariam a cidadela a Tarcísio, para que passasse a ser ele o condutor disso que consideram um destino?
Eu sei a resposta que eu daria: "Não!"
Eu articularia uma alternativa "puro-sangue" — o diabo é que desconfiam também do "sangue" de Michelle —, ainda que, por ora, menos viável, e optaria por conservar a herança, qualquer que fosse o desfecho. Em caso de vitória, o prêmio seria gigantesco; em caso de derrota, a paga seria comandar a oposição, que poderia até ficar menor, mas não padeceria de certa anemia ideológica.
Como vejo o jogo, Tarcísio é que representa o risco de obsolescência e de decadência sem retorno do bolsonarismo. E não é possível que a família o ignore.
ENCERRO
"Ah, Reinaldo, você fala isso porque repudia o bolsonarismo e considera Tarcísio um candidato com potencial maior do que qualquer um com o sobrenome Bolsonaro, já que o Jair não vai disputar".
Vamos ver. Sim, repudio o bolsonarismo. Sim, considero Tarcísio um candidato com mais potencial. As minhas supostas motivações para fazer tal análise, ainda que verdadeiras fossem, não mudariam o fato de que Tarcísio estaria obrigado a construir a sua própria história e de que isso apressaria o fim da hegemonia da família na direita.
Trata-se apenas de questão de fato. E de lógica elementar. Vai ser o quê?
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.