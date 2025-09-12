Direita tarcisista chora e comemora; fosse você um Bolsonaro, faria o quê?

CHEGOU A HORA. E AGORA?

Bem, chegou a hora de a direita -- na verdade, estamos falando da extrema direita, que hegemoniza o campo conservador -- decidir o que fazer. Vai continuar a forçar a mão, como querem os endinheirados do mercado financeiro e parte do empresariado, para lançar uma alternativa a Lula ou se subordina à estratégia da família, que não está disposta a encaminhar sucessão nenhuma nesse território ideológico -- não, ao menos, nos termos daqueles que se querem "os pragmáticos".

E, então, nesse caso, cumpre que, mais uma vez, a gente debata o que se entende por pragmatismo. Pensemos na seguinte formulação, dita por um direitista que se quisesse prático: "Precisamos apear o Lula do poder. Qual o melhor caminho? Tudo bem pensado, a opção é Tarcísio. É um dos nossos, sabe falar a língua reacionária e granjeia apoio das elites econômicas com mais facilidade do que o próprio Bolsonaro. Faz perorações liberais que agradam aos setores majoritariamente conservadores da imprensa brasileira e é muito competente em criar a fama de que é competente. É tão amado em determinados nichos que, quando defendeu anistia a golpistas e prometeu indulto aos criminosos se eleito, acrescentando que não confia na Justiça, o colunismo conservador classificou seu destampatório de 'erro', não de um ataque às instituições."

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), um direitista com miolos -- ainda que se possa não gostar das formulações que de lá saem --, apressou-se em passar à sua rede de contatos a seguinte mensagem ontem, logo depois do resultado do julgamento:

"Tive a honra de ser chefe da Casa Civil do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nunca vi nenhum ato dele que não fosse de amor ao Brasil e de absoluta honestidade. Bolsonaro é maior líder popular da direita brasileira da história do país. Bolsonaro é GRANDE!"

Para que se avance neste texto, não cumpre agora contestar o contestável, mas reconhecer o incontestável: a direita e a extrema direita nunca tiveram um líder dessa dimensão. Acho incompreensível sob qualquer aspecto? Acho. Ocorre que, se boi começa a voar de repente, também não saberei explicar. Só não negarei que voa — desde que não seja uma artimanha de algum Maurício de Nassau redivivo...

Nogueira é um dos principais articuladores de Tarcísio e está fazendo as mesuras necessárias para que o líder não se isole, digamos, na bolha dentro da bolha — no núcleo dos "autênticos", dos militantes-raiz, que se juntam nisso que se entende por "bolsonarismo".

O que Nogueira e outros operadores de Tarcísio esperam é que a condenação de Bolsonaro opere, digamos, um "clique" psicanalítico" nos aliados mais radicais, o "to realize" (ou "realise" no inglês do rei) do paciente, quando ele "percebe" a coisa, quando se "dá conta", quando o até então imperceptível se impõe... Nota: empregar, em português, "realizar" como sinônimo de "perceber" não é só um anglicismo; é também um erro. Adiante.