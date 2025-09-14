Anistia: Datafolha desmoraliza "polarização"; cristalização da "desanálise"
Mais a análise política é refém da suposta "polarização" do que o eleitorado ou os fatos. Dados de uma pesquisa Datafolha o evidenciam de novo. Inexiste uma polarização cristalizada, como se sustenta por aí, com uma insistência que paralisa o pensamento. O que se tem, isto sim, é a cristalização de uma "doxa", de uma falsa verdade, de uma crença ou ingênua ou industriada, que não encontra correspondência nos fatos. Vamos ver.
O instituto decidiu ouvir os brasileiros sobre a anistia a Jair Bolsonaro, o esquecimento dos crimes cometidos pelos golpistas do 8 de janeiro e a prisão do ex-presidente. As perguntas estão confusas, misturando conceitos e fatos jurídicos distintos. Mas, ainda assim, as respostas levam à conclusão óbvia: a única "polarização cristalizada" que existe no Brasil é aquela dos que ainda sonham com uma "terceira via" e, num rasgo formidável de exotismo, pretendem que esse caminho do meio seja Tarcísio de Freitas, que faz questão de dizer: "Sou de extrema direita!" E os partidários do "terceiro-viismo", como os sapos de Manuel Bandeira, contestam: "Não é! É? Não é!"
Também isto é inédito no Brasil: o sujeito faz questão de se declarar reacionário, e os supostos centristas tentam lhe limpar a barra: "Ah, que é isso? Nem tanto..." Não fosse ridículo, seria apenas cômico. Sigamos.
AS PERGUNTAS E AS RESPOSTAS
Uma das perguntas feitas pelo instituto foi esta:
1 - "Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro trabalham para que deputados e senadores o beneficiem com uma anistia, ou seja, aprovem uma medida para Bolsonaro não ser preso caso seja condenado por tentativa de golpe de Estado. Você é a favor ou contra que o Congresso livre Bolsonaro de punição por tentativa de golpe de Estado?"
O resultado é amplamente contrário a que se livre a cara do "Mito": 54% se disseram contrários e 39% favoráveis, com margem de erro de dois pontos percentuais.
A pergunta é ruim porque traz uma informação que distorce os fatos. A anistia a Bolsonaro, por certo, se aprovada e se não fosse barrada pelo STF (fatalmente seria), impediria a sua prisão porque seus crimes seriam esquecidos para efeitos penais, mas essa seria apenas uma das consequências — e não a principal. Na forma pretendida pela extrema direita, também seus crimes eleitorais virariam fumaça, e ele se tornaria elegível. Essa é a questão central. Parece que os respondentes foram mais espertos do que a indagação e não se ativeram apenas à questão da prisão. Demonstro.
Há uma outra pergunta que se confunde com a anterior. Acompanhem.
2 - "Considerando o que foi revelado pelas investigações sobre a tentativa de golpe em 2022 e seus desdobramentos até o momento, na sua opinião, Jair Bolsonaro deveria ou não ser preso?".
Dizem que sim 50% (48% no fim de julho); afirmam que não 46% (43% há dois meses). Cotejem com a questão anterior: como, lá, se falou da anistia atrelada à não prisão, só 39% se disseram favoráveis; desta feita, 46% se oporiam a Bolsonaro na cadeia. Bola ou bule? Parece-me que pelo menos dois sentidos do verbo "dever" se confundiram na indagação malfeita: a) como um inexorável "vir a ser" e b) como um "tem de ser".
A pergunta seguinte reforça essa interpretação.
3 - "Na sua opinião, Jair Bolsonaro vai ou não ser preso?"
Concluído o julgamento e com a condenação à prisão já decidida, 50% acreditam que o ex-presidente será preso (em julho, eram 40%). Ainda dizem que não 40% (há dois meses eram, 51%).
A questão número dois (essa ordenação é minha, não do Datafolha) sugere a falaciosa "polarização" porque, insisto, malfeita. Ocorre que a tal cristalização dos polos é desmentida pelas indagações 1 (apesar do erro conceitual) e 3. E será ainda mais frontalmente contestada pela 4. Vejam:
4 - "Você é a favor ou contra uma anistia, ou seja, livrar de punição os responsáveis pela invasão e depredação dos prédios do STF, Congresso e Palácio do Planalto no 8 de janeiro de 2023?"
Sabem qual a resposta? São contrários à anistia aos golpistas do 8 de janeiro nada menos de 61% dos entrevistados (em julho, 55%). E se mostram favoráveis ao esquecimento só 33% (35% antes). Esse é o número que importa, deixando claro que inexiste um projeto de anistia apenas para aqueles que invadiram e depredaram as respectivas sedes dos três Poderes.
Sim, é possível que existam os que seguem o que eu chamaria de "Paradigma Fux de Moralidade Penal": punam-se os golpistas menores e se preserve o golpista maior.
ENCERRO
Os números que realmente importam nesse levantamento, a despeito dos problemas congênitos nas indagações, são estes:
- 53% são contra a anistia a Bolsonaro, e apenas 39%, a favor;
- 61% se opõem à anistia à turma do 8 de janeiro, e só 33% a aprovam.
E isso, obviamente, desmoraliza a doxa da "cristalização da polarização". Nesse particular, a única coisa cristalizada é a análise política ou interessada ou equivocada, que continua refém do "terceiro-viismo", em que alguns insistem em colocar Tarcísio, com o que concordariam, claro!, Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, o colunismo conservador e até Eduardo Bolsonaro.
A diferença é que os três primeiros pensam que o governador de São Paulo tem de ser candidato por essa razão, e o filho mais ideológico de Jair sustenta que não pode sê-lo justamente por esse motivo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.