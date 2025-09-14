Anistia: Datafolha desmoraliza "polarização"; cristalização da "desanálise"

AS PERGUNTAS E AS RESPOSTAS

Uma das perguntas feitas pelo instituto foi esta:

1 - "Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro trabalham para que deputados e senadores o beneficiem com uma anistia, ou seja, aprovem uma medida para Bolsonaro não ser preso caso seja condenado por tentativa de golpe de Estado. Você é a favor ou contra que o Congresso livre Bolsonaro de punição por tentativa de golpe de Estado?"

O resultado é amplamente contrário a que se livre a cara do "Mito": 54% se disseram contrários e 39% favoráveis, com margem de erro de dois pontos percentuais.

A pergunta é ruim porque traz uma informação que distorce os fatos. A anistia a Bolsonaro, por certo, se aprovada e se não fosse barrada pelo STF (fatalmente seria), impediria a sua prisão porque seus crimes seriam esquecidos para efeitos penais, mas essa seria apenas uma das consequências — e não a principal. Na forma pretendida pela extrema direita, também seus crimes eleitorais virariam fumaça, e ele se tornaria elegível. Essa é a questão central. Parece que os respondentes foram mais espertos do que a indagação e não se ativeram apenas à questão da prisão. Demonstro.

Há uma outra pergunta que se confunde com a anterior. Acompanhem.

2 - "Considerando o que foi revelado pelas investigações sobre a tentativa de golpe em 2022 e seus desdobramentos até o momento, na sua opinião, Jair Bolsonaro deveria ou não ser preso?".

Dizem que sim 50% (48% no fim de julho); afirmam que não 46% (43% há dois meses). Cotejem com a questão anterior: como, lá, se falou da anistia atrelada à não prisão, só 39% se disseram favoráveis; desta feita, 46% se oporiam a Bolsonaro na cadeia. Bola ou bule? Parece-me que pelo menos dois sentidos do verbo "dever" se confundiram na indagação malfeita: a) como um inexorável "vir a ser" e b) como um "tem de ser".

A pergunta seguinte reforça essa interpretação.

3 - "Na sua opinião, Jair Bolsonaro vai ou não ser preso?"

Concluído o julgamento e com a condenação à prisão já decidida, 50% acreditam que o ex-presidente será preso (em julho, eram 40%). Ainda dizem que não 40% (há dois meses eram, 51%).

A questão número dois (essa ordenação é minha, não do Datafolha) sugere a falaciosa "polarização" porque, insisto, malfeita. Ocorre que a tal cristalização dos polos é desmentida pelas indagações 1 (apesar do erro conceitual) e 3. E será ainda mais frontalmente contestada pela 4. Vejam:

4 - "Você é a favor ou contra uma anistia, ou seja, livrar de punição os responsáveis pela invasão e depredação dos prédios do STF, Congresso e Palácio do Planalto no 8 de janeiro de 2023?"