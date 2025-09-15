Bolsonaro, Valdemar, Tarcísio, política e coice de cavalo: só aliados traem
Há modos distintos, mas que podem se combinar, de trair Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Vamos ver. Já escrevi aqui algumas vezes, como vocês sabem, que o centrão e os entusiastas da candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência choraram lágrimas de crocodilo com a condenação do ex-presidente. Curiosamente, o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que não está disposto a entregar sem luta a sucessão no campo da extrema direita, também recorreu ao réptil para designar os que estão de olho no, digamos, "legado" de seu pai. Vamos pensar, começando pela manifestação mais eloquente deste fim de semana.
Valdemar Costa Neto, presidente do PL, participou, junto com Gilberto Kassab, presidente do PSD, no sábado, de um evento promovido no âmbito do Rocas Festival, de Itu, evento podre de chique para o público que tem cavalos de fino trato. O mediador da conversa foi o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP), um bolsonarista radical. Quando não mais do que alguns metros separam a política do estábulo, ou o coice passou a ser uma categoria de pensamento, ou o pensamento descobriu a metafísica do coice. Aguardo manifestação em defesa dos jumentos, que correm o risco de entrar em extinção — refiro-me aos que se movem sobre quatro apoios, naturalmente, não aos bípedes, que se multiplicam mais do que o javaporco. Sigamos nesta zoologia do desassossego.
Valdemar resolveu refletir. E afirmou:
"Olha, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil a lei diz o seguinte: 'Se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime'. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de Janeiro, e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo: camarada com pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente, e eles falam que aquilo é golpe".
Quando ele pronunciou a palavra "assassinato" — e o plano Punhal Verde Amarelo previa a eliminação do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes —, Kassab resolveu dar uma golada de água. O copo estava vazio. Engoliu em seco e a seco.
Será que Valdemar estava apenas dando tiro no pé? No mesmo evento, disse:
"O grande problema é o seguinte: 'Supremo decidiu, nós temos que respeitar. Mas o Supremo só está fazendo isso porque tem apoio do governo; o Lula está do lado deles. Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos".
O presidente do PL não é burro ou ainda estaria na cadeia fazendo risquinhos na parede para contar os dias. Em vez disso, preside o partido que, individualmente, tem o maior fundo eleitoral e a maior bancada na Câmara. É como se dissesse:
"Acabou essa conversa de Bolsonaro decide. Serei Valdemar na vida: nego o golpe e reconheço a sua existência ao mesmo tempo; busco atrair a direita e tento evidenciar que Bolsonaro tem um poder tóxico."
O homem incidiu em outra estratégia que não é autorizada pelo núcleo duro do bolsonarismo: chamou os condenados do 8 de janeiro de "pés de chinelo" — o que, convenham, complica a conversa sobre anistia — e insistiu na tecla, já abandonada pelos radicais, de chamar o ato daquele dia de infiltração petista.
Os bolsonaristas, digamos, "autênticos" sentiram cheiro de carne queimada de "Capitão" e reagiram muito mal.
O MODO TARCÍSIO DE TRAIR
Há um modo mais sutil de trair, exercendo-se uma espécie de concupiscência da fidelidade, que é o que faz Tarcísio. Entendam: o fiel concupiscente é aquele que faz questão de chamar a atenção para a grandeza de sua devoção, deixando claro que espera uma paga.
É o que passou a fazer o governador de São Paulo. O antes "interlocutor do Supremo" desandou a atacar o tribunal de maneira furiosa. Se parecia uma ponte entre a direita moderada e os sectários, resolveu se comportar, ele também, como um extremista, chegando ao despropósito de afirmar que não confia na Justiça.
Eduardo avaliou que tanta sujeição está à espera de uma retribuição. Mais: Tarcísio decidiu se colocar como o grande articulador da anistia — que não passaria pelo crivo do Supremo — e tinha decidido dar plantão em Brasília nesta segunda. Desistiu.
Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado mostra que 54% se opõem à anistia para Bolsonaro; só 39% a aprovam. Em relação aos golpistas do 8 de janeiro, a rejeição chega a 61%; só 33% concordam com ela. Um interlocutor do governador lhe perguntou se fazia sentido que ele lutasse mais para pôr fim às punições do que a própria Michelle... Lideranças moderadas do centrão acham que ele está queimando a largada...
"Mas por que, Reinaldo, você fala em 'modo Tarcísio de trair'"? Porque é evidente — é da natureza do jogo, não importa quantas juras ele faça — que, se eleito presidente, seu "destino é pecar", como na obra de Suzana Flag (pseudônimo de Nelson Rodrigues). Em vez de ser um guardião do patrimônio político da família Bolsonaro, terá de construir o seu.
SOBRE O SUPREMO
Tarcisistas fazem um raciocínio algo simplista para evidenciar que Bolsonaro terá de escolher Tarcísio e pronto: o governador de São Paulo seria a melhor alternativa para vencer Lula, e se deve pensar na indicação dos três ministros do STF que será feita no próximo mandato, o que poderia mudar o equilíbrio de forças no tribunal e garantir a aprovação da anistia ou indulto.
O cálculo padece de certo simplismo. Em 2028, assume o substituto de Fux. Ainda que o presidente seja de direita, trocar-se-ia, com todas as vênias, um Fux por outro. Em 2029, será a vez de Carmen Lúcia deixar o tribunal. Nesse caso, sim, poderia haver uma mudança importante de posição. Os reacionários passariam a ter quatro votos, então.
Gilmar Mendes faz 75 anos só em 30 de dezembro de 2030. A possibilidade de que Bolsonaro recupere a sua elegibilidade em tal ano é, obviamente, remota. Mais: elegendo-se um "conservador", como gostam de dizer os finórios, por que ele não buscaria a reeleição? Mesmo com a eventual substituição do decano por um reacionário, seria preciso ainda ganhar mais um voto para fazer o seis a cinco.
"Ah, mas se Lula vencer, aí é que a composição do Supremo ficará distante do que quer o bolsonarismo". Sim, é fato. Quem, no entanto, faz cálculos lá do lado deles sabe que Bolsonaro, do ponto de vista eleitoral, já era. Mais: sua saúde o predispõe, não vai demorar, a uma eventual prisão domiciliar.
CONCLUO
O cálculo de longo prazo para o núcleo duro do bolsonarismo segue sendo um só: um modo de a família não ser engolida pela dinâmica da política. E eles sabem que, nesse caso, só a direita pode tentar engolir a extrema direita. Entre as esquerdas e os reacionários, há a fidelidade do ódio eterno.
Por óbvio, só trai quem está próximo. Inexiste traição entre inimigos. Em síntese: o núcleo duro do bolsonarismo terá de escolher entre existir, comemorando a derrota, ou desaparecer, lastimando a vitória.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.