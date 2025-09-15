Bolsonaro, Valdemar, Tarcísio, política e coice de cavalo: só aliados traem

Há modos distintos, mas que podem se combinar, de trair Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Vamos ver. Já escrevi aqui algumas vezes, como vocês sabem, que o centrão e os entusiastas da candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência choraram lágrimas de crocodilo com a condenação do ex-presidente. Curiosamente, o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que não está disposto a entregar sem luta a sucessão no campo da extrema direita, também recorreu ao réptil para designar os que estão de olho no, digamos, "legado" de seu pai. Vamos pensar, começando pela manifestação mais eloquente deste fim de semana.

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, participou, junto com Gilberto Kassab, presidente do PSD, no sábado, de um evento promovido no âmbito do Rocas Festival, de Itu, evento podre de chique para o público que tem cavalos de fino trato. O mediador da conversa foi o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP), um bolsonarista radical. Quando não mais do que alguns metros separam a política do estábulo, ou o coice passou a ser uma categoria de pensamento, ou o pensamento descobriu a metafísica do coice. Aguardo manifestação em defesa dos jumentos, que correm o risco de entrar em extinção — refiro-me aos que se movem sobre quatro apoios, naturalmente, não aos bípedes, que se multiplicam mais do que o javaporco. Sigamos nesta zoologia do desassossego.

Valdemar resolveu refletir. E afirmou:

"Olha, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil a lei diz o seguinte: 'Se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime'. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de Janeiro, e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo: camarada com pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente, e eles falam que aquilo é golpe".