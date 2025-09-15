Gilmar: STF unido; a falsa tese dos poderes de exceção; Fux imune aos fatos
Quando é preciso tocar "o é da coisa", podem contar com Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda, em São Paulo, o ministro afirmou que a corte está unida e lembrou que o ataque às instituições promovido pelo bolsonarismo foi o episódio mais grave nos 40 anos vividos desde a redemocratização:
"Eu acho que nós estamos unidos e precisamos nos manter unidos diante desses desafios que se colocam. Nesses 40 anos de democracia, nós não passamos por nenhum momento tão grave de ataque às instituições como vivemos durante o governo Bolsonaro, nesses dias finais do governo Bolsonaro e início do governo Lula. De modo que é preciso que uma instituição forte como o Supremo mostre a sua união e a sua fortaleza".
Pois é... Não foram poucos os adversários enfrentados pela corte nesse período. Prosperou em certos nichos, inclusive da imprensa, a falácia de que o tribunal recorreu a instrumentos de exceção para enfrentar os afascistados, como se a corte tivesse apelado a um arsenal de ilegalidades para garantir a ordem constitucional, razão por que, agora, vencido o perigo, teria de voltar a seu leito. É mesmo? Em que caso? O que se fez que não poderá, doravante, ser repetido? Poucas conversas são tão cretinas ou mal-intencionadas como essa.
Há uma diferença entre garantir que todos os lados de uma contenda tenham seus pontos de vista explicitados e praticar "outro-ladismo" como um maneirismo: "Ah, vamos garantir o contraditório, ainda que mentiroso", para dar a entender que somos isentos. Existe, por acaso, isenção no confronto entre a ordem democrática, legal, e o crime? Nesse caso, tenho lado. De toda sorte, fica o convite: escrevam em linguagem técnica — não militante e descolada, claro!, da estratégia das defesas — qual foi a prática de exceção a que recorreu o STF. Não existe. Simples assim.
TRUMP E A INTIMIDAÇÃO
No momento em que o governo Trump anuncia, por intermédio de Marco Rubio, secretário de Estado, novas sanções contra o Brasil como forma de desagravo a Bolsonaro, tratando o nosso ordenamento jurídico como se fosse um regime de exceção, resta a um ministro como Gilmar, nos termos de Cecília Meireles, ou "o grande sonho dos homens" ou a "força surda dos vermes". Sua escolha é clara, ao acusar até um "neocolonialismo digital":
"A rigor, a gente está vivendo, até com essa aplicação da Lei Magnitsky e outras situações similares, talvez um ressurgimento de outro tipo de colonialismo: um neocolonialismo tecnológico ou digital. E o país precisa se preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar com isso, sermos mais independentes."
O ministro inverte, a título de exemplo, o vetor de exigências despropositadas envolvendo questões internas de um país na relação com terceiros:
"Seria absurdo que o governo brasileiro colocasse na sua pauta de reivindicações de uma negociação a liberação lá do 'Epstein Files' nos Estados Unidos. Isso não tem nada a ver com política comercial. Da mesma forma, é absurdo pedir ao Brasil que libere alguém que está respondendo a um processo regular para fazer qualquer negociação comercial".
TARCÍSIO E A BOBAGEM
Os jornalistas voltaram a lembrar as besteiras ditas por Tarcísio de Freitas sobre o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Gilmar afirmou:
"Todos sabem que não há tirania nem ditadura no Brasil. Certamente havia uma proposta de ditadura que nós logramos desmantelar. Isso é que precisa ficar anotado. Ninguém assume uma posição tirânica no Supremo Tribunal Federal. Os próprios advogados que estiveram na tribuna, advogados de figuras importantes, como o presidente Bolsonaro ou Braga Netto, reconheceram que havia uma situação golpista".
Sim, isso é verdade. Eles defenderam, obviamente, seus respectivos clientes, mas admitiram que houve crimes. A julgar pelas falas do governador e para apelar a uma imagem do próprio ministro, parece que aquele 8 de janeiro de 2019 foi um mero "passeio no parque"...
VOTO DE FUX
O ministro comentou o destampatório de 14 horas -- 12 se fosse em tempo corrido -- de Luiz Fux, aquele ministro que votou para condenar apenas Mauro Cid e Braga Netto por tentativa de abolição do estado de direito e para absolver os dois dos demais crimes e os outros golpistas de todas as imputações:
"Acho que, com todas as vênias, como vocês costumam dizer, o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências. Porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Netto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos."
O ministro, no entanto, considerou normal que haja divergência:
"Teve uma divergência, mas é absolutamente normal nesse contexto. Os votos mostraram a coerência do julgamento, e acho que o Brasil, num momento bastante delicado da vida internacional, da vida mundial e também da nossa vida local, deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe, de atentados contra a democracia, precisam ser punidas."
ENCERRO
O ministro expressou a sua divergência em relação ao voto de Fux, lembrando que ele não é julgador do caso porque pertence à Primeira Turma, mas procurou inscrevê-la no âmbito da institucionalidade. Compreendo a fala do decano.
Eu, que ministro do Supremo não sou, lembro: Fux teve o topete de repetir acusações contra o tribunal, ainda que de maneira oblíqua, que são feitas pelo governo Trump, em especial a sugestão absurda de que se viola no país a liberdade de expressão.
Mais do que isso: lembrou que ele foi uma das pessoas monitoradas pela Abin paralela -- e, portanto, houve uma Abin paralela --, mas que não se deixou contaminar:
"Muito embora eu tenha sido monitorado, não me deixei contaminar com isso na hora de apreciar as imputações ao réu [Alexandre] Ramagem".
Como é? Não se trata de uma questão pessoal, obviamente. O monitorado por uma estrutura clandestina era um ministro do STF que eventualmente se chamava... Fux.
Mas que se registre para encerrar mesmo: este senhor é um ministro tão singular que não se deixa contaminar nem pelos fatos.
Que bom que a corte tem Gilmar, que traduz "o grande sonho dos homens".
