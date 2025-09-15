Gilmar: STF unido; a falsa tese dos poderes de exceção; Fux imune aos fatos

TRUMP E A INTIMIDAÇÃO

No momento em que o governo Trump anuncia, por intermédio de Marco Rubio, secretário de Estado, novas sanções contra o Brasil como forma de desagravo a Bolsonaro, tratando o nosso ordenamento jurídico como se fosse um regime de exceção, resta a um ministro como Gilmar, nos termos de Cecília Meireles, ou "o grande sonho dos homens" ou a "força surda dos vermes". Sua escolha é clara, ao acusar até um "neocolonialismo digital":

"A rigor, a gente está vivendo, até com essa aplicação da Lei Magnitsky e outras situações similares, talvez um ressurgimento de outro tipo de colonialismo: um neocolonialismo tecnológico ou digital. E o país precisa se preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar com isso, sermos mais independentes."

O ministro inverte, a título de exemplo, o vetor de exigências despropositadas envolvendo questões internas de um país na relação com terceiros:

"Seria absurdo que o governo brasileiro colocasse na sua pauta de reivindicações de uma negociação a liberação lá do 'Epstein Files' nos Estados Unidos. Isso não tem nada a ver com política comercial. Da mesma forma, é absurdo pedir ao Brasil que libere alguém que está respondendo a um processo regular para fazer qualquer negociação comercial".

TARCÍSIO E A BOBAGEM

Os jornalistas voltaram a lembrar as besteiras ditas por Tarcísio de Freitas sobre o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Gilmar afirmou:

"Todos sabem que não há tirania nem ditadura no Brasil. Certamente havia uma proposta de ditadura que nós logramos desmantelar. Isso é que precisa ficar anotado. Ninguém assume uma posição tirânica no Supremo Tribunal Federal. Os próprios advogados que estiveram na tribuna, advogados de figuras importantes, como o presidente Bolsonaro ou Braga Netto, reconheceram que havia uma situação golpista".

Sim, isso é verdade. Eles defenderam, obviamente, seus respectivos clientes, mas admitiram que houve crimes. A julgar pelas falas do governador e para apelar a uma imagem do próprio ministro, parece que aquele 8 de janeiro de 2019 foi um mero "passeio no parque"...

VOTO DE FUX

O ministro comentou o destampatório de 14 horas -- 12 se fosse em tempo corrido -- de Luiz Fux, aquele ministro que votou para condenar apenas Mauro Cid e Braga Netto por tentativa de abolição do estado de direito e para absolver os dois dos demais crimes e os outros golpistas de todas as imputações:

"Acho que, com todas as vênias, como vocês costumam dizer, o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências. Porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Netto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos."

O ministro, no entanto, considerou normal que haja divergência:

"Teve uma divergência, mas é absolutamente normal nesse contexto. Os votos mostraram a coerência do julgamento, e acho que o Brasil, num momento bastante delicado da vida internacional, da vida mundial e também da nossa vida local, deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe, de atentados contra a democracia, precisam ser punidas."