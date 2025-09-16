Eduardo líder é ilegal; Motta de boneco de mamulengo e Tarcísio de Odalisca
A esta altura, deputados de direita e extrema direita estão a cantarolar, apropriando-se, de forma miserável, de um clássico de Cazuza: "Mentiras sinceras me interessam..." Como é? Eduardo Bolsonaro (PL-SP), morando nos EUA desde fevereiro, tornou-se líder da minoria "para não perder o mandato". Não é que ele ou seus colegas de bancada escondam isso. Não escondem. Eduardo e a ala radical do bolsonarismo estão elevando o sarrafo. E farão exigências sempre novas. E o PL vai pagar o que pedirem no esforço de que liberem o apoio da família a um candidato à Presidência fora do clã. Se o deputado impuser que Tarcísio de Freitas, por exemplo, desfile fantasiado de Odalisca no Carnaval, o governador exigirá: "Só se for sem mostrar o umbigo". Para quem diz não acreditar na Justiça, isso é pinto.
A função de líder da minoria era exercida por Caroline de Toni (PL-SC) formal e realmente. Para todos os efeitos, ela renunciou à tarefa em carta a Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Casa:
"Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia da liderança da minoria para transferir essa responsabilidade a Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e coragem, diante das perseguições que Eduardo e Jair Bolsonaro vêm sofrendo".
Ah, tá. Os Bolsonaros usam o Estado de Santa Catarina como um puxadinho.
Ela passará a ser, formalmente, vice-líder, mas nada, na prática, vai mudar. O truque serve apenas para que não se computem as faltas de Eduardo. Desde 5 de março de 2015, por uma decisão do então presidente, Eduardo Cunha, líderes estão dispensados de registrar presença.
É do balacobaco!
São dispensados, mas se sabe que estão no Brasil ou, eventualmente, em alguma missão especial, mas com residência no país. Todos sabem que não é o caso de Eduardo. Ele não mora mais no Brasil e chegou a dizer que estava se lixando para o mandato.
É incrível o que o bolsonarismo faz com a gestão de Hugo Motta. Ele tenta resistir aqui e ali. Quando vê, lá está ele a servir de boneco de mamulengo da extrema direita. A questão meramente formal não pode se sobrepor à de fato. Trata-se de uma aberração. Líderes não precisam registrar presença desde que sabidamente estejam a exercer o seu mandato.
Vamos lá. Se o presidente da República viaja ao exterior, a lei exige que passe o cargo ao vice. Há um ato formal. Se formalizado não for, poder-se-ia dizer, então, que é como se não tivesse viajado?
A licença para não registrar a presença está longe de ser sinônimo de exercício do mandato à distância. Motta pode recusar a trapaça se quiser. Mas acho que não vai.
Será que, cumpridas todas as exigências de Eduardo, a passagem de bastão do bolsonarismo para Tarcísio será feita? Nada garante, não é? O filho de seu pai ainda está na fase da... elevação do sarrafo.
A medida é ilegal. Uma disposição regimental ou protocolar não pode servir para uma mentira manifesta.
Vai ser o quê?
A lei tem de expressar uma realidade. Não serve à criação de um universo paralelo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.