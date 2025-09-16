Impunidade: blindagem é inconstitucional, mas não será... E ainda a anistia

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), trocou o relator do texto que busca proteger os parlamentares de ações penais abertas pelo Supremo. Saiu Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), que não se mostrava muito disposto a pôr suas digitais na sem-vergonhice, e entrou Cláudio Cajado (PP-BA), que deixou claro não ter pruridos.

Vamos ver o que se tramou na Câmara e se pretende levar a plenário com chances de sucesso, obtendo o mínimo necessário de 308 votos. Tudo sendo aprovado na Câmara e no Senado, os senhores parlamentares só poderão ser processados pelo STF com autorização da maioria absoluta da respectiva Casa, em votação secreta. Assim era até 2001. Resultado: ninguém era processado.

Para dar a impressão de que resta um tantinho de moralidade na esbórnia, será concedido um prazo de 90 dias para que os pares se pronunciem. Sem votação, a ação penal poderá ser aberta.

A prisão de um parlamentar por flagrante de crime inafiançável continuará submetida à apreciação da Casa, sendo necessária maioria absoluta para mantê-la, como é hoje. Mas igualmente em votação secreta. A redação do texto que veio a público sobre medidas cautelares está confusa. Sugere que só seriam permitidas no caso de haver uma ação penal aberta. A ver.

O objetivo principal é garantir que as lambanças com emendas não sejam investigadas. O Lema pode ser este: "Eu te protejo, tu me proteges, nós nos protegemos". Há mais de 80 inquéritos já abertos. Não poderão ser suspensos porque isso seria inconstitucional.

VERSÃO LIGHT

Essa é a versão mais suave. O que se pretendia na origem era muito mais descarado. A sanha em favor da impunidade era tal que Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, chegou a impor como condição para votar o texto a suspensão dos inquéritos já em curso. O partido de Valdemar Costa Neto e de Jair Bolsonaro queria ainda que uma simples investigação da PF dependesse de autorização prévia.