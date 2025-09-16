Impunidade: blindagem é inconstitucional, mas não será... E ainda a anistia
A isenção do Imposto de Renda para os que ganham até R$ 5 mil está parada na Câmara.
A PEC da Segurança Pública também está à espera dos patriotas.
E, no entanto, o que os bolsonaristas e o centrão elegeram como prioridades? A tal PEC da blindagem. Atrelada a essa mamata da impunidade, há o projeto de anistia para golpistas, que talvez componha um pacote informal de negociação. Vamos ver.
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), trocou o relator do texto que busca proteger os parlamentares de ações penais abertas pelo Supremo. Saiu Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), que não se mostrava muito disposto a pôr suas digitais na sem-vergonhice, e entrou Cláudio Cajado (PP-BA), que deixou claro não ter pruridos.
Vamos ver o que se tramou na Câmara e se pretende levar a plenário com chances de sucesso, obtendo o mínimo necessário de 308 votos. Tudo sendo aprovado na Câmara e no Senado, os senhores parlamentares só poderão ser processados pelo STF com autorização da maioria absoluta da respectiva Casa, em votação secreta. Assim era até 2001. Resultado: ninguém era processado.
Para dar a impressão de que resta um tantinho de moralidade na esbórnia, será concedido um prazo de 90 dias para que os pares se pronunciem. Sem votação, a ação penal poderá ser aberta.
A prisão de um parlamentar por flagrante de crime inafiançável continuará submetida à apreciação da Casa, sendo necessária maioria absoluta para mantê-la, como é hoje. Mas igualmente em votação secreta. A redação do texto que veio a público sobre medidas cautelares está confusa. Sugere que só seriam permitidas no caso de haver uma ação penal aberta. A ver.
O objetivo principal é garantir que as lambanças com emendas não sejam investigadas. O Lema pode ser este: "Eu te protejo, tu me proteges, nós nos protegemos". Há mais de 80 inquéritos já abertos. Não poderão ser suspensos porque isso seria inconstitucional.
VERSÃO LIGHT
Essa é a versão mais suave. O que se pretendia na origem era muito mais descarado. A sanha em favor da impunidade era tal que Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, chegou a impor como condição para votar o texto a suspensão dos inquéritos já em curso. O partido de Valdemar Costa Neto e de Jair Bolsonaro queria ainda que uma simples investigação da PF dependesse de autorização prévia.
E não se enganem: toda essa gente é favorável ao endurecimento da legislação penal para os outros — para os pobres de tão pretos e pretos de tão pobres. Para si mesma, busca um lugar acima da própria democracia.
ERA ASSIM E MUDOU
A Constituição de 1988, na sua versão original, previa, de fato, a autorização da Casa para a abertura de ação penal. Lia-se lá:
"§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença de sua Casa."
Era uma daquelas boas intenções que povoam o inferno. Num país então recém-saído da ditadura, o Congresso houve por bem proteger os seus de eventuais perseguições de natureza política com roupagem criminal. Não deu outra. Em lugar de cuidado e proteção contra a injustiça, o que se viu foi corporativismo asqueroso.
Criminosos desfilavam sua impunidade no Congresso, percorrendo, fagueiros, artigos em penca do Código Penal, uma vez que as autorizações para a abertura de investigação eram sempre negadas ou nem mesmo votadas.
A Emenda Constitucional nº 35, de 2001, mudou todo o Artigo 53 da Constituição. E a Casa Legislativa, Senado ou Câmara, não precisa mais dar licença para que um parlamentar seja processado no Supremo. Parte do Centrão e os bolsonaristas queriam também que o foro dos parlamentares migrasse para a primeira instância, mas a coisa não prosperou.
E prestem atenção a um detalhe: em 2001, quando se aprovou a PEC 35, ainda não existia a farra das emendas.
VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Entendo ser tudo inconstitucional. "Mas como, Reinaldo? Afinal, o texto original da própria Constituição previa a autorização prévia?" Pois é. Mas a sociedade exigiu mudanças diante dos descalabros que se viam, o que desmoralizava o próprio Congresso. O que se apresentava como uma garantia de livre exercício do mandato se transformou na certeza da impunidade, ferindo os fundamentos da própria Carta.
Parece-me que uma disposição constitucional que recue à sua forma original não se torna automaticamente compatível com a norma, especialmente se volta a garantir a impunidade.
Passamos, de 1988 a esta data, por um processo benigno de mutação constitucional, e o entendimento sistêmico que se tem da Carta consagra a igualdade, não o privilégio; consagra a transparência, não o sigilo; consagra o interesse público, não as articulações privadas, ressalvadas as raras circunstâncias em que prerrogativas específicas e voto secreto realmente protegem não o deputado ou senador, mas a independência do Poder. Por que os integrantes das Casas que fazem leis precisam ser imunes ao Judiciário para que possam se sentir livres?
A PEC me parece escancaradamente inconstitucional, dada essa leitura que faço. Mas não creio que a minha tese vá triunfar no Supremo.
ANISTIA
Motta avisou que vai pautar a urgência do projeto de anistia, na forma do liberou-geral, que inclui Bolsonaro. A esperança é que, temporariamente saciados os famintos de impunidade com a PEC da blindagem, a urgência seja rejeitada, abrindo-se espaço para discutir um texto alternativo que preveja redução de penas para os crimes cometidos, tese defendida por David Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado.
Bolsonaro e o núcleo duro do golpe podem ser beneficiados com alguns anos a menos de prisão se, por exemplo, os crimes de tentativa de abolição do estado de direito e tentativa de golpe de Estado forem considerados fases de um único tipo penal.
E se passar, na Câmara, a anistia pretendida pelos bolsonaristas? É grande a chance de que seja barrada no Senado. E se não for? Será considerada inconstitucional pelo STF.
ENCERRO
Enquanto se debatem questões como essas, seguem sem votação a redução do IR para quem recebe até R$ 5 mil e a PEC da Segurança Pública.
Se alguém pensou em trunfo da sem-vergonhice sobre o interesse público, acertou. São os nossos patriotas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.