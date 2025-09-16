No estado de SP do 'Tarcísio da anistia', crime decide quem vive e morre
Enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segue sendo o homem mais competente do Brasil em alimentar a fama de que é competente, o crime organizado resolveu estrelar mais uma operação espetacular, com o assassinato, nesta segunda, na Praia Grande, de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral do Estado. Excepcionalmente, ele não usava o seu carro blindado. Teria sido irrelevante. Balas de fuzil atravessam a blindagem III-A, maior nível permitido para civis.
Foi o PCC que matou Fontes? Não dá para ser peremptório a respeito. Sustenta o promotor Lincoln Gakiya que o policial estava jurado de morte pela facção há praticamente 20 anos. E os criminosos jamais recuam de seus "decretos". Vale dizer: sem a devida proteção, era só uma questão de tempo. Ainda que não tenha sido o PCC, seria em algum momento. O certo é que se tratou de uma ação organizada, profissional e notavelmente violenta, que fez questão de arreganhar os dentes.
O policial aposentado era secretário de Administração da Praia Grande. Uma outra hipótese é que tenha contrariado interesses, já que há verdadeiras máfias a assombrar o poder público, especialmente o municipal — inclusive o PCC. Então fiquemos com o que salta aos olhos de maneira escandalosa: não foi uma execução praticada por amadores.
Algo de estranho se passa em São Paulo, não é mesmo? Há dez meses, no dia 8 de novembro do ano passado, Vinicius Lopes Gritzbach, que havia delatado o PCC, foi assassinado de maneira espetaculosa no aeroporto de Guarulhos, quase como a dizer: "Se a gente quiser, a gente mata". Agora, outro evento escabrosamente cinematográfico envolvendo um nome graúdo da Polícia Civil — chegou ao topo da carreira —, ainda que aposentado.
O que há em comum nos dois casos, além da decisão dos criminosos de criar também o pânico, com execuções públicas? Um e outro estavam jurados de morte, e todos sabiam. Gritzbach chegou a dizer abertamente que seus interlocutores do Ministério Público estavam a falar com um cadáver. Fontes admitiu que vivia sob ameaça.
O delator do PCC não quis entrar, consta, no programa de proteção a vítimas e testemunhas e cuidava ele próprio de sua segurança, recorrendo a policiais que faziam a sua proteção como bico — e, já se sabe, informações foram vazadas para o PCC. No caso do ex-delegado-geral, o troço é ainda mais surrealista e pede que se tome uma providência também na esfera legislativa: autoridades que se tornam notáveis e notórias por combater o crime organizado não podem simplesmente, cessada a sua atividade pública, andar sem nenhuma escolta.
Atenção! Ainda que não exista lei para isso, o fato é que, diante da evidência de ameaças — e elas existiam —, a própria Secretaria de Segurança Pública pode garantir a proteção. É um despropósito que Fontes tenha sido delegado-geral até 2022 e, com um histórico de enfrentamento com o PCC, andasse por aí sem proteção. Segundo Gakyia, o primeiro "decreto de morte" data de 2006. Em 2019, circulou a notícia de que Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, teria ordenado a morte de três integrantes da Polícia Civil de São Paulo. Fontes era um deles.
Guilherme Derrite, secretário de Segurança, anunciou no velório que já há ordens de prisão contra dois suspeitos de participar da execução do ex-delegado-geral. Se é assim, aplauda-se, claro!, a rapidez da polícia se os identificados são mesmo os culpados. Mas noto também que tanta rapidez supõe que se tem um banco razoável de dados e informações. Por que a expertise não foi posta a serviço da segurança de alguém que, inequivocamente, era um alvo?
É evidente que não estou a responsabilizar, nem de forma oblíqua, o governador por mais uma formidável tragédia proporcionada pelo crime organizado — pouco importando se PCC ou não. É forçoso reconhecer, aí sim, que a tão celebrada "competência" do sistema de segurança do Estado é testada e, mais uma vez, desmoralizada diante de uma aberração como essa.
O governador, por razões que se tornam cada vez mais óbvias, deveria ser um dos entusiastas da PEC da Segurança Pública, enviada ao Congresso pelo governo federal. Infelizmente, ele é um dos seus detratores por razões meramente político-eleitoreiras.
Mais: de peito estufado pelo seu excesso de competência em criar a fama de que é competente, Tarcísio se meteu de cabeça no proselitismo em favor da anistia para tentar ganhar a confiança da família Bolsonaro e se sagrar candidato com o apoio da extrema direita. E uma das perorações sobre o seu suposto desempenho sem igual diz respeito, vejam só!, à segurança pública.
Infelizmente, quando o crime organizado quer, é ele quem decide quem vive e quem morre em São Paulo. Uma questão para Tarcísio: como impedir que os condenados à morte pela bandidagem acabem, de fato, morrendo, debaixo do nariz do Estado?
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.