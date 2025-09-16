No estado de SP do 'Tarcísio da anistia', crime decide quem vive e morre

Algo de estranho se passa em São Paulo, não é mesmo? Há dez meses, no dia 8 de novembro do ano passado, Vinicius Lopes Gritzbach, que havia delatado o PCC, foi assassinado de maneira espetaculosa no aeroporto de Guarulhos, quase como a dizer: "Se a gente quiser, a gente mata". Agora, outro evento escabrosamente cinematográfico envolvendo um nome graúdo da Polícia Civil — chegou ao topo da carreira —, ainda que aposentado.

O que há em comum nos dois casos, além da decisão dos criminosos de criar também o pânico, com execuções públicas? Um e outro estavam jurados de morte, e todos sabiam. Gritzbach chegou a dizer abertamente que seus interlocutores do Ministério Público estavam a falar com um cadáver. Fontes admitiu que vivia sob ameaça.

O delator do PCC não quis entrar, consta, no programa de proteção a vítimas e testemunhas e cuidava ele próprio de sua segurança, recorrendo a policiais que faziam a sua proteção como bico — e, já se sabe, informações foram vazadas para o PCC. No caso do ex-delegado-geral, o troço é ainda mais surrealista e pede que se tome uma providência também na esfera legislativa: autoridades que se tornam notáveis e notórias por combater o crime organizado não podem simplesmente, cessada a sua atividade pública, andar sem nenhuma escolta.

Atenção! Ainda que não exista lei para isso, o fato é que, diante da evidência de ameaças — e elas existiam —, a própria Secretaria de Segurança Pública pode garantir a proteção. É um despropósito que Fontes tenha sido delegado-geral até 2022 e, com um histórico de enfrentamento com o PCC, andasse por aí sem proteção. Segundo Gakyia, o primeiro "decreto de morte" data de 2006. Em 2019, circulou a notícia de que Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, teria ordenado a morte de três integrantes da Polícia Civil de São Paulo. Fontes era um deles.

Guilherme Derrite, secretário de Segurança, anunciou no velório que já há ordens de prisão contra dois suspeitos de participar da execução do ex-delegado-geral. Se é assim, aplauda-se, claro!, a rapidez da polícia se os identificados são mesmo os culpados. Mas noto também que tanta rapidez supõe que se tem um banco razoável de dados e informações. Por que a expertise não foi posta a serviço da segurança de alguém que, inequivocamente, era um alvo?

É evidente que não estou a responsabilizar, nem de forma oblíqua, o governador por mais uma formidável tragédia proporcionada pelo crime organizado — pouco importando se PCC ou não. É forçoso reconhecer, aí sim, que a tão celebrada "competência" do sistema de segurança do Estado é testada e, mais uma vez, desmoralizada diante de uma aberração como essa.