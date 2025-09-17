344 a 133 para PCC-CV contra o povo. Escobar, hipopótamos e rinocerontes

Vou perguntar de novo: cadê você, Tarcísio de Freitas? Está articulando a anistia para Jair Bolsonaro, na esperança de que seja "o escolhido", hipótese em que, se vitorioso, pretende "reformar o Brasil" na companhia desses mesmos que se colocaram, nesta quarta, acima do restante dos brasileiros. E assim deve ser dito: existiriam eles, impunes, e existimos nós, o resto da população, a ralé, aqueles que estão submetidos às leis.

Cadê você, Ronaldo Caiado, tonitruante canhão da moralidade? Cadê Romeu Zema para, mais uma vez, se fazer de burro para a chamar a atenção, a fingir, parafraseando o poeta, a ignorância que deveras o define? Cadê Ratinho Jr., aquele que quase chega a se orgulhar de ter inventado um modelo exclusivamente paranaense da roda? Nada a dizer sobre a PEC da Canalhice, a PEC da Impunidade, a PEC da Sem-Vergonhice, a PEC das Organizações Criminosas? Não preciso perguntar onde está Michelle.

E, como se sabe, isso não parece bastante os grandes visionários. Também querem a inconstitucional anistia para golpistas. Não sendo ela possível, vão tentar algumas estratégias para uma redução substancial da pena. Como a extrema direita nunca foi conhecida por sua capacidade de promover a síntese entre a decência e a piedade, bolsonaristas e afascistados comemoraram à miúda os anunciados vômitos de Bolsonaro e seu câncer de pele. Os partidários de Tarcísio esfregavam as mãos calculistas: "Essa condição vai comover alguns corações em favor da anistia para o ex-presidente, ao mesmo tempo em que o afasta da disputa ainda que elegível fosse. Mas não será. Hora de Tarcísio continuar a defender a impunidade para o 'Capitão' no esforço de que este coloque a candidatura no seu colo".

Alguma sombra de que essa gente se preocupa com o Brasil?

TEATRO DO ABSURDO

Que fique claro de forma definitiva: se essa PEC prosperar e não for barrada no Senado ou, eventualmente, no Supremo, os senhores parlamentares serão capturados ou se deixarão capturar com muito mais sofreguidão do que hoje. Com a impunidade garantida, não há nenhuma razão para que líderes criminosos não busquem eles próprios a imunidade absoluta. Entre 1982 e 1984, Pablo Escobar, por exemplo, decidiu ser ele próprio um deputado. Não lhe bastava mais comprá-los.

Depois eles começarão a colecionar hipopótamos por aqui também.