344 a 133 para PCC-CV contra o povo. Escobar, hipopótamos e rinocerontes
Está nas mãos do Senado, uma vez que a Câmara houve por bem fazer o serviço sujo, impedir que o crime organizado tome conta de um dos Poderes da República. A infiltração, por óbvio, já aconteceu. Agora se trata de saber se, sob o pretexto de se garantirem prerrogativas, o Parlamento brasileiro será entregue a sindicatos do crime. Eis a distopia "modernizadora" que oferecem ao Brasil o centrão e o bolsonarismo, esse antro de moralistas. Cadê os presidenciáveis ditos "conservadores"? Cadê Tarcísio de Freitas? Cadê Ratinho Jr.? Cadê Ronaldo Caiado? Ou esses grandes "porta-vozes do progresso" estão ajudando a promover a impunidade ou se acoelham porque precisam dos votos da extrema direita. E, bem, extrema direita não há se não houver impunidade.
No tempo em que os historiadores se ocuparem desses dias, será preciso lembrar que a Câmara escolheu a impunidade e a proteção clandestina de larápios aprovando a PEC da Roubalheira três semanas depois de a Polícia Federal desfechar a Operação Carbono Oculto, que apura a formidável infiltração do PCC em vários setores da economia, inclusive no mercado financeiro.
O que os que endossaram a safadeza pretendem — e vamos ver se a reserva de decência do Senado será suficiente para obstar a esbórnia — é torrar uma fatia de mais de R$ 50 bilhões do Orçamento como lhes dá na telha, sem ter de prestar contas a ninguém e sem ter de responder à Justiça se flagrados em atos criminosos. São gritantes as evidências de que essa soma fabulosa de recursos é dilapidada em proveito de máfias, Brasil afora, a que estão atreladas lideranças políticas. Atenção! As falcatruas com emendas são apenas um dos tentáculos da tentativa de tomar o Estado. Há outros, como a dilapidação do patrimônio público.
Vou perguntar de novo: cadê você, Tarcísio de Freitas? Está articulando a anistia para Jair Bolsonaro, na esperança de que seja "o escolhido", hipótese em que, se vitorioso, pretende "reformar o Brasil" na companhia desses mesmos que se colocaram, nesta quarta, acima do restante dos brasileiros. E assim deve ser dito: existiriam eles, impunes, e existimos nós, o resto da população, a ralé, aqueles que estão submetidos às leis.
Cadê você, Ronaldo Caiado, tonitruante canhão da moralidade? Cadê Romeu Zema para, mais uma vez, se fazer de burro para a chamar a atenção, a fingir, parafraseando o poeta, a ignorância que deveras o define? Cadê Ratinho Jr., aquele que quase chega a se orgulhar de ter inventado um modelo exclusivamente paranaense da roda? Nada a dizer sobre a PEC da Canalhice, a PEC da Impunidade, a PEC da Sem-Vergonhice, a PEC das Organizações Criminosas? Não preciso perguntar onde está Michelle.
E, como se sabe, isso não parece bastante os grandes visionários. Também querem a inconstitucional anistia para golpistas. Não sendo ela possível, vão tentar algumas estratégias para uma redução substancial da pena. Como a extrema direita nunca foi conhecida por sua capacidade de promover a síntese entre a decência e a piedade, bolsonaristas e afascistados comemoraram à miúda os anunciados vômitos de Bolsonaro e seu câncer de pele. Os partidários de Tarcísio esfregavam as mãos calculistas: "Essa condição vai comover alguns corações em favor da anistia para o ex-presidente, ao mesmo tempo em que o afasta da disputa ainda que elegível fosse. Mas não será. Hora de Tarcísio continuar a defender a impunidade para o 'Capitão' no esforço de que este coloque a candidatura no seu colo".
Alguma sombra de que essa gente se preocupa com o Brasil?
TEATRO DO ABSURDO
Que fique claro de forma definitiva: se essa PEC prosperar e não for barrada no Senado ou, eventualmente, no Supremo, os senhores parlamentares serão capturados ou se deixarão capturar com muito mais sofreguidão do que hoje. Com a impunidade garantida, não há nenhuma razão para que líderes criminosos não busquem eles próprios a imunidade absoluta. Entre 1982 e 1984, Pablo Escobar, por exemplo, decidiu ser ele próprio um deputado. Não lhe bastava mais comprá-los.
Depois eles começarão a colecionar hipopótamos por aqui também.
Aí será a vez dos rinocerontes.
Quando nos dermos conta, estaremos todos a viver no teatro do absurdo, a nos transformar num bicho estranho, como na peça "O Rinoceronte", de Ionesco.
A PEC da Safadeza aprovada na Câmara celebra um contrato de uma das Casas do Legislativo com o crime organizado. Vamos ver o que fará a outra.
Na votação da PEC das Organizações Criminosas, foram 344 votos para PCC e Comando Vermelho e 133 para o povo brasileiro.
Cadê Tarcísio, Caiado, Ratinho Jr. e Zema?
Estão a cuidar da estufa de rinocerontes.
