Com PEC de Ladrões, Motta faz história. Na Bíblia: erva daninha não dá uva

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), está fazendo história. Sob a sua gestão, a Casa vai acumulando uma soma impressionante de indecências. Há um certo esforço para vê-lo como alguém que se equilibra entre extremos, um algodão entre cristais. Chega de condescendência! No fim das contas, ele sempre acaba fazendo o que querem os reacionários que continuam a insistir num golpe de estado, agora por outros meios. Não tem a experiência, a firmeza e a coragem necessárias para cargo tão importante. O troço é muito maior do que ele, que amarela até na hora de tomar de volta a sua cadeira quando usurpada.

Promoveu uma nova votação para resgatar o voto secreto para o aceite ou não de abertura de ação penal. Num destaque do Novo, obtiveram-se apenas 296 votos para manter o expediente na PEC da Sem-Vergonhice. Faltaram 12 para o mínimo necessário de 308. Ele manobrou, votou de novo e ganhou: 314 votos a 168. Por ali, a única coisa feia é perder. O resto vale.

O deputado Lindbergh Farias (RJ), líder do PT, protestou contra a manobra espúria em favor da PEC da Ladroagem:

"Vamos, num caso como esse, recorrer ao Judiciário, porque está ferindo a Constituição, que diz que a matéria rejeitada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Só nos resta depois de recorrer à CCJ, recorrer ao STF".