Com PEC de Ladrões, Motta faz história. Na Bíblia: erva daninha não dá uva
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), está fazendo história. Sob a sua gestão, a Casa vai acumulando uma soma impressionante de indecências. Há um certo esforço para vê-lo como alguém que se equilibra entre extremos, um algodão entre cristais. Chega de condescendência! No fim das contas, ele sempre acaba fazendo o que querem os reacionários que continuam a insistir num golpe de estado, agora por outros meios. Não tem a experiência, a firmeza e a coragem necessárias para cargo tão importante. O troço é muito maior do que ele, que amarela até na hora de tomar de volta a sua cadeira quando usurpada.
Promoveu uma nova votação para resgatar o voto secreto para o aceite ou não de abertura de ação penal. Num destaque do Novo, obtiveram-se apenas 296 votos para manter o expediente na PEC da Sem-Vergonhice. Faltaram 12 para o mínimo necessário de 308. Ele manobrou, votou de novo e ganhou: 314 votos a 168. Por ali, a única coisa feia é perder. O resto vale.
O deputado Lindbergh Farias (RJ), líder do PT, protestou contra a manobra espúria em favor da PEC da Ladroagem:
"Vamos, num caso como esse, recorrer ao Judiciário, porque está ferindo a Constituição, que diz que a matéria rejeitada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Só nos resta depois de recorrer à CCJ, recorrer ao STF".
E o que respondeu Motta? Isto:
"É um direito de Vossa Excelência ir ao Supremo, como faz quase diariamente".
A resposta não esconde seu mau espírito, de animosidade contra ao tribunal. O presidente da Câmara prosseguiu:
"Há legitimidade política e jurídica para a emenda em análise. O tema foi aprovado em primeiro turno por esta Casa, o que demonstra concordância. Registra-se que não há inovação."
É? Se primeiro turno decide resultado, por que há um segundo? Se ambos são resposta definitiva, por que se permite o destaque? Se o destaque não serve para nada, por que ele existe?
É espantoso o que está acontecendo em sua gestão.
Mais: parte do PT (12 parlamentares) caiu na conversa — ainda que um ou outro possam ter votado por gosto, não por sagacidade — de que condescender com a PEC da Roubalheira Impune seria um modo de obstar a anistia. Com as vênias devidas, viu-se o que vale a palavra de Motta por ocasião da votação do IOF, lembram-se? O que ele chamou de acordo histórico num dia já não valia no seguinte.
SEM CONCESSÃO
Não há concessão possível nessa conversa. Os 12 votos do PT não definiram o resultado da votação, mas mancharam não a pureza angelical do partido -- não lido com essas abstrações --, e sim confundiram a clareza, contribuindo com o obscurantismo.
Mesmo não sendo algo formal, esses petistas deveriam se desculpar pelos votos que deram, a menos que sejam efetivamente defensores da PEC das Organizações Criminosas.
Diz-se que Motta está tentando, na prática, impedir a aprovação da anistia. É mesmo? Para pôr no lugar exatamente o quê? Afinal de contas, anistia não haverá porque não passa pelo Supremo. É bom que o campo progressista não caia na esparrela de flertar com a impunidade menor para evitar a maior.
Seja para ganhar, seja para perder, é preciso partir para a luta política.
Quanto a Motta, vamos ser claros: ele tem lado. E não é os dos que se alinham com os valores consagrados pela Constituição de 1988.
A sua disposição congênita, de gênese política, é muito mais forte do que qualquer vontade eventual que tenha de acertar.
Às vezes a gente fantasia que jaqueira pode produzir pêssegos. Jaqueira produz jaca. Podemos sair do mundo vegetal e ir para o universo bíblico. Em Mateus 7:16-20 e Lucas 6:44-45, a gente aprende que é pelos frutos que se conhece a árvore. Não se colhem figos de ervas daninhas nem uvas de espinheiros, certo?
É o que ensinam os dois evangelistas. Convém aprender.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.