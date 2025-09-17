Falso! Não há como sustar investigações. A Câmara e os que roubam uma nação

Como é sabido, o troço ficava lá, para as calendas — isto é, ninguém era investigado, e se tinha o paraíso da impunidade. E olhem que inexistiam emendas de execução obrigatória, orçamento secreto e assemelhados. Imaginem o que não aconteceria hoje em dia. Parte do centrão e o bolsonarismo querem que o Congresso se transforme numa federação de organizações criminosas. Eis aí os patriotas. É essa gente que ousa falar em articular um candidato de extrema direita em nome do que os tais mercados chamam "modernidade". Um bando de sem-vergonhas modernos!

Há mais de 80 inquéritos abertos contra parlamentares, e o foro é o Supremo. Se a barbárie da ladroagem for aprovada e não tiver a inconstitucionalidade declarada, as investigações continuarão, e outras serão abertas. Uma vez concluídas e sendo o caso de ação penal, o STF indagará à respectiva Casa se há ou não autorização para tanto. Ora, se as apurações em curso fossem suspensas, como se diz por aí, não faria sentido que outras tivessem início, certo? Logo, estar-se-ia aprovando a proibição da própria investigação.

É claro que isso ameniza um tantinho, mas não muda o caráter daquilo que se aprovou na Câmara. Os deputados que votaram a favor da esbórnia estão, sem vênia nenhuma, pedindo licença para assaltar os cofres públicos, protegidos pela lei. Lembra um sermão de Padre Vieira sobre os vários tipos de ladrões. Citando São Basílio Magno, escreveu o religioso no Século 17:

"Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa: os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem: estes roubam cidades e reinos; os outros furtam debaixo do seu risco: estes sem temor, nem perigo; os outros, se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam".

Todos sabemos agora o cardápio que a direita e a extrema direita reservam ao país. Em muitos aspectos, são moralmente corresponsáveis pela barbárie em curso os setores da imprensa e do colunismo que ajudaram e ajudam a demonizar o Supremo, apontando falsas invasões de competência e supostos exageros no combate ao golpismo e à ladroagem.

Sob o pretexto de garantir a pluralidade — e não é de hoje que supostos liberais do miolo mole agem assim —, dão voz aos afascistados e à bandidagem que se finge de defensores das prerrogativas do Poder Legislativo. A Constituição não abriga a licença de bater a carteira do distinto público, com a garantia da impunidade.

INCONSTITUCIONALIDADE E MUTAÇÃO

Insisto: embora a Constituição de 1988 previsse a autorização da Casa legislativa no caso de abertura da ação penal, os fatos se encarregaram de demonstrar que tal expediente servia à impunidade e violava, pois, direitos fundamentais da cidadania.