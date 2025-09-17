Falso! Não há como sustar investigações. A Câmara e os que roubam uma nação
A Câmara viveu nesta terça o dia mais despudorado desde a redemocratização. E vamos ver se a delinquência terá uma nova vitória no caso da urgência da anistia. Mais uma desfaçatez inédita: votar a dita-cuja sem que se conheça a proposta. Entenderam? Urgência para não se sabe o quê. Sabe-se apenas que não presta. Mas se corrija imediatamente um erro de análise absurdo, a que se dá vulto na imprensa. As investigações em curso não serão suspensas. Tampouco se impedirão outras. Seria arreganhadamente inconstitucional. Nem a Câmara com uma maioria disposta a se confundir com organização criminosa conseguiria tal façanha.
Na segunda votação, já nesta madrugada, houve uma gotinha de sanidade com a derrubada do voto secreto no caso do aceite ou não da abertura de ação penal. Ao menos se conheceriam os nomes de quem promove o vale-tudo. Escrevo "conheceriam" porque a expectativa é a de que a lambança seja brecada no Senado. O bom Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ, diz que o despropósito não passa na Casa. A ver. E atenção! Justamente porque o voto aberto se confunde com um pouco de decência, o centrão e os bolsonaristas querem uma nova votação para restituir a baixaria original, de modo que a gente não conheça os nomes dos que protegem criminosos.
SUSPENSAO DE INVESTIGAÇÃO
Volto à questão da suspensão ou não da investigação. Entendam: o que se alega é que se quer restituir, ainda com mais largueza, uma prerrogativa que Câmara e Senado tiveram entre 1988 e 2001: dar às respectivas Casas a última palavra sobre abertura ou não de ação penal.
Como é sabido, o troço ficava lá, para as calendas — isto é, ninguém era investigado, e se tinha o paraíso da impunidade. E olhem que inexistiam emendas de execução obrigatória, orçamento secreto e assemelhados. Imaginem o que não aconteceria hoje em dia. Parte do centrão e o bolsonarismo querem que o Congresso se transforme numa federação de organizações criminosas. Eis aí os patriotas. É essa gente que ousa falar em articular um candidato de extrema direita em nome do que os tais mercados chamam "modernidade". Um bando de sem-vergonhas modernos!
Há mais de 80 inquéritos abertos contra parlamentares, e o foro é o Supremo. Se a barbárie da ladroagem for aprovada e não tiver a inconstitucionalidade declarada, as investigações continuarão, e outras serão abertas. Uma vez concluídas e sendo o caso de ação penal, o STF indagará à respectiva Casa se há ou não autorização para tanto. Ora, se as apurações em curso fossem suspensas, como se diz por aí, não faria sentido que outras tivessem início, certo? Logo, estar-se-ia aprovando a proibição da própria investigação.
É claro que isso ameniza um tantinho, mas não muda o caráter daquilo que se aprovou na Câmara. Os deputados que votaram a favor da esbórnia estão, sem vênia nenhuma, pedindo licença para assaltar os cofres públicos, protegidos pela lei. Lembra um sermão de Padre Vieira sobre os vários tipos de ladrões. Citando São Basílio Magno, escreveu o religioso no Século 17:
"Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa: os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem: estes roubam cidades e reinos; os outros furtam debaixo do seu risco: estes sem temor, nem perigo; os outros, se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam".
Todos sabemos agora o cardápio que a direita e a extrema direita reservam ao país. Em muitos aspectos, são moralmente corresponsáveis pela barbárie em curso os setores da imprensa e do colunismo que ajudaram e ajudam a demonizar o Supremo, apontando falsas invasões de competência e supostos exageros no combate ao golpismo e à ladroagem.
Sob o pretexto de garantir a pluralidade — e não é de hoje que supostos liberais do miolo mole agem assim —, dão voz aos afascistados e à bandidagem que se finge de defensores das prerrogativas do Poder Legislativo. A Constituição não abriga a licença de bater a carteira do distinto público, com a garantia da impunidade.
INCONSTITUCIONALIDADE E MUTAÇÃO
Insisto: embora a Constituição de 1988 previsse a autorização da Casa legislativa no caso de abertura da ação penal, os fatos se encarregaram de demonstrar que tal expediente servia à impunidade e violava, pois, direitos fundamentais da cidadania.
Logo, dados os fundamentos da mutação constitucional, a restituição do expediente não resgata uma prerrogativa, mas um privilégio odioso contra o espírito da Constituição, que consagra a igualdade, a transparência e o direito fundamental de não ser roubado por uma casta de impunes.
UMA NOTA SOBRE O PT
Sob o pretexto de evitar a aprovação da urgência da anistia a Bolsonaro e demais golpistas, o PT liberou o voto dos seus deputados, mas recomendou a rejeição da proposta. Resultado no partido: 51 a 12 contra o texto, com quatro ausências. Explica-se a dita estratégia: os "companheiros" ajudariam a aprovar a suposta lambança menor para evitar a maior, já que, assim, granjeariam votos do centrão contra o perdão ao golpismo.
Com a devida vênia, a estratégia, se for isso, é burra. Se o Congresso aprovar a anistia, ela será barrada no STF. Ainda que com apenas uma dúzia de votos, a extrema direita e o centrão dirão que "até o PT" aprovou a safadeza. Entendo que os 12 deveriam se explicar se votaram por cálculo de "suposto viés progressista" ou convicção.
É preciso tomar cuidado para não fazer mau uso das éticas da responsabilidade e da convicção, na formulação de Max Weber. Em momentos assim, convém lembrar sempre a frase de Churchill quando Édouard Daladier e Neville Chamberlain, primeiros-ministros, respectivamente, da França e do Reino Unido, condescenderam com a anexação dos Sudetos pela Alemanha e assinaram, em 1938, o Acordo de Munique para evitar a guerra com Hitler. Entre um charuto e um uísque, mas sem perder o juízo, Churchill anteviu: "Entre a desonra e guerra [Daladier e Chamberlain], escolheram a desonra e terão a guerra".
É preciso tomar um baita cuidado para que desonra não seja tomada por pragmatismo.
