Entenda o que pode mudar para golpistas. E de novo o Tarcísio 'condottiere'

Muitos dos apenados por aquela esbórnia liberticida também foram condenados por tentativa de abolição violenta do estado de direito e por tentativa de golpe de estado — Artigos 359-L e 359-M do Código Penal. Há um debate que também já se fez no STF — e é a posição de alguns ministros — de que se está diante de um caso de concurso formal de crimes, não de concurso material.

Vamos deixar que o próprio Código Penal explique o que são essas coisas. O Artigo 69 nos diz o que é concurso material de crimes. Ele ocorre "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não". Havendo condenação, as penas de cada ação se somam. No caso dos Artigos 359-L e 350-M, foi essa a leitura do Supremo.

E o que é o concurso formal? Segundo o Artigo 70 do CP, ele ocorre "quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não". Nesse caso, não há soma de penas: aplica-se a mais gravosa, acrescida de um aumento que vai de um sexto até a metade.

Tanto alguns réus do 8 de janeiro como a turma do núcleo duro do golpe, incluindo Bolsonaro, foram condenados também por esses dois crimes, em concurso material, com as penas se somando. Se o concurso passa a ser formal, vale a pena maior, com uma fração de aumento — logo, haverá uma redução.

É preciso ver como essas questões vão parar num projeto de lei. Uma coisa é certa: haverá redução de pena para todos os golpistas.

O PAPO-FURADO DA PACIFICAÇÃO E TARCÍSIO

Ontem, depois da votação da urgência, Motta falou em "pacificação". Repetiu a palavra hoje num vídeo, ao anunciar Paulinho como o relator. Este também abusou do vocábulo, que, na sua boca, virou ainda verbo e adjetivo. Disse:

"Hugo, obrigado pela confiança, a você, também aos líderes aqui, especialmente aos do centro, que confiaram no meu trabalho, na minha possibilidade de pacificar o país. Quero dizer para você que vou fazer de tudo para que a gente possa sair, no final dessa história, com o país pacificado: nem tanto à extrema direita nem tanta à extrema esquerda, mas que a gente possa construir um projeto para a maioria do Brasil; que a gente possa pacificar o país. Esse será o meu papel a partir de agora"