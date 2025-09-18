Entenda o que pode mudar para golpistas. E de novo o Tarcísio 'condottiere'
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), escolheu o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, para relatar o projeto que vai aliviar as penas dos golpistas. Comecemos com um olhar algo benigno: a anistia ampla, geral e irrestrita — que seria, na verdade, impunidade — está descartada. O parlamentar é peremptório: "Essa discussão já foi superada ontem, quando o Hugo teve uma reunião de mais de três horas com o pessoal do PL." Assim, pode-se dizer que os bolsonaristas ganharam na urgência, mas não levarão aquilo que consideravam inegociável. Qual é, afinal, o limite possível de concessões aos golpistas para que o projeto não leve do Supremo o carimbo de inconstitucional? Outra coisa: Motta e Paulinho repetem como um mantra a palavra "pacificação", que virou mote da pré-campanha de Tarcísio de Freitas à Presidência. Há muitos fios sendo tecidos ao mesmo tempo. Vamos pensar.
LIMITES E CONCURSOS MATERIAL E FORMAL
Quem acompanhou o julgamento -- o que inclui as peças das respectivas defesas e as considerações dos próprios magistrados -- percebeu que todos consideram haver diferenças efetivas de atuação entre aqueles golpistas do 8 de janeiro, que Valdemar Costa Neto chama "pés de chinelo", e os que efetivamente lideraram ou financiaram o ataque às respectivas sedes dos Três Poderes.
Os que julgam, no entanto, aplicam as leis que existem. Se elas mudam e beneficiam os réus, têm de ser postas em prática desde que não incidam em inconstitucionalidade. Anistia é esquecimento para fins de persecução penal. Isso não haverá para ninguém. Para aqueles, no entanto, que não exerceram nem papel de liderança nem de financiadores, pode-se pensar numa redução de pena de 1/6 a 1/3, a depender da sua atuação. Isso não seria uma afronta à Constituição.
Muitos dos apenados por aquela esbórnia liberticida também foram condenados por tentativa de abolição violenta do estado de direito e por tentativa de golpe de estado — Artigos 359-L e 359-M do Código Penal. Há um debate que também já se fez no STF — e é a posição de alguns ministros — de que se está diante de um caso de concurso formal de crimes, não de concurso material.
Vamos deixar que o próprio Código Penal explique o que são essas coisas. O Artigo 69 nos diz o que é concurso material de crimes. Ele ocorre "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não". Havendo condenação, as penas de cada ação se somam. No caso dos Artigos 359-L e 350-M, foi essa a leitura do Supremo.
E o que é o concurso formal? Segundo o Artigo 70 do CP, ele ocorre "quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não". Nesse caso, não há soma de penas: aplica-se a mais gravosa, acrescida de um aumento que vai de um sexto até a metade.
Tanto alguns réus do 8 de janeiro como a turma do núcleo duro do golpe, incluindo Bolsonaro, foram condenados também por esses dois crimes, em concurso material, com as penas se somando. Se o concurso passa a ser formal, vale a pena maior, com uma fração de aumento — logo, haverá uma redução.
É preciso ver como essas questões vão parar num projeto de lei. Uma coisa é certa: haverá redução de pena para todos os golpistas.
O PAPO-FURADO DA PACIFICAÇÃO E TARCÍSIO
Ontem, depois da votação da urgência, Motta falou em "pacificação". Repetiu a palavra hoje num vídeo, ao anunciar Paulinho como o relator. Este também abusou do vocábulo, que, na sua boca, virou ainda verbo e adjetivo. Disse:
"Hugo, obrigado pela confiança, a você, também aos líderes aqui, especialmente aos do centro, que confiaram no meu trabalho, na minha possibilidade de pacificar o país. Quero dizer para você que vou fazer de tudo para que a gente possa sair, no final dessa história, com o país pacificado: nem tanto à extrema direita nem tanta à extrema esquerda, mas que a gente possa construir um projeto para a maioria do Brasil; que a gente possa pacificar o país. Esse será o meu papel a partir de agora"
Que conversa torta, senhor Paulinho! A anistia a golpistas era, sim, uma pauta da extrema direita, mas a punição aos criminosos não é uma demanda da extrema esquerda. Trata-se de uma exigência da lei.
Motta e Paulinho não recorrem à tal "pacificação" por acaso. Esse era o termo predileto do pré-candidato Tarcísio de Freitas quando se referia à anistia para os golpistas. No ato da Paulista, em que atacou de forma miserável o Supremo, ele ousou falar em pacificar o país... O presidente da Câmara e o govenador de São Paulo pertencem ao mesmo partido. O relator já deixou claro que aderiu ao projeto "Tarcísio 2026".
O nome predileto dos mercados e do empresariado precisava entrar de cabeça na defesa da anistia para tentar ter o aval de Bolsonaro. Esquecimento não haverá, mas é certo que se aprovará uma redução de penas que deve atingir também o ex-presidente, ainda que não seja nada formidável. Mais: ele efetivamente está doente: nas condições de hoje, ficaria em prisão domiciliar. A ver.
O mote da "pacificação" já é uma forma de o tarcisismo tentar se apropriar da redução de pena para ter a bênção de Bolsonaro. Se vai colar com a turma de Eduardo, não se sabe.
Tarcísio vai se esforçar para deixar claro que esgotou todos os seus recursos e conseguiu alguma coisa. O núcleo duro do bolsonarismo pode considerar que não vale a pena passar adiante aquele que considera o patrimônio político da família por tão pouco.
Afinal, Tarcísio não conseguiu a anistia e só teria buscado aumentar o seu cacife para ser o novo "condottiere" da extrema direita.
