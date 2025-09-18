Motta no arame: o que vem após a urgência. Não há pacificação com golpistas
A Câmara viveu, na terça e na quarta, dois dos dias mais vergonhosos de sua história, entre os três piores desde a redemocratização — o terceiro, primeiro na cronologia, foi a autorização para a abertura de processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Anteontem, assistiu-se à aprovação da PEC da blindagem, com voto secreto e tudo a que os criminosos têm direito. Ontem, no fim da noite, por 311 votos a 163, viu-se a aprovação da urgência para um projeto de anistia que nem existe ainda... Urgência de não se sabe o quê.
Pensemos pelo fim para que não nos percamos na trama e nas tramoias: se um projeto de impunidade ampla geral e irrestrita -- nego-me a chamar de "anistia" a vagabundagem defendida por fuleiros -- for aprovado, será considerado pelo Supremo aquilo que é: inconstitucional. Até Luiz Fux sabe disso. E o é de dois modos principais:
1: porque o Congresso não é corte revisora do Supremo;
2: porque a interpretação óbvia do Inciso XLIV do Artigo 5º (todo ele cláusula pétrea, que não pode ter garantias subtraídas nem por emenda) assim determina. Lá está escrito:
"XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático".
Nem é preciso excesso de sagacidade para concluir que um crime imprescritível não é passível de anistia. Se os valentes quiserem, ainda assim, testar o STF sobre o tema, fiquem à vontade.
Já sabemos o que se tem em perspectiva. Ignoro se o STF terá de bater a Constituição na mesa e dizer: "Isso não!" Espero que se evite esse futuro. Em matéria de Câmara, no entanto, eu jamais apostaria as minhas cordas vocais... Há muito aquele ambiente lembra um valhacouto de arruaceiros. Assim como quem entra no inferno, a esperança fica do lado de fora. Preparem-se para qualquer baixaria.
RECUANDO ALGUMAS CASAS
Agora é preciso voltar algumas casas no jogo e no tempo. Como se sabe, usou-se um texto do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) -- que anistia todos os golpistas sem medo de fazer o país infeliz -- só para ter um documento que justificasse a urgência. O troço, no entanto, não é para valer, como deixou claro o próprio presidente da Câmara, este inefável às avessas Hugo Motta (Republicanos-PB).
O texto, ele explicou, ainda será construído. Até quando? Não há um prazo definido. Consta que se vai tentar substituir a anistia por uma proposta de redução de penas, que poderia beneficiar Jair Bolsonaro e os demais golpistas. Eu mesmo havia sugerido em fevereiro deste ano que, se a intenção era minorar as agruras da turma do 8 de janeiro, que se aprovasse o abrandamento de algumas punições, com validade exclusiva para alguns dos que invadiram as respectivas sedes dos três Poderes, mas jamais para os chefões da esbórnia golpista.
Acrescente-se: na minha proposta, crimes como tentativa de abolição do estado de direito e tentativa de golpe passariam a ter penas maiores no futuro. Como a lei só retroage para beneficiar os réus, nunca para prejudicar, os peixes pequenos teriam um alivio na pena, nada mudaria para os golpistas graúdos do presente, e tudo ficaria bem pior para os afascistados do futuro.
Mas, claro!, não há coisa nos três reinos da natureza que o centrão e os bolsonaristas não consigam piorar. E agora se fala que, caso constatem que a impunidade arregaçada não terá futuro, vai-se buscar uma solução para a redução da pena também dos chefões da tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente.
DUVIDO
Duvido bastante da existência de uma espécie de solução de compromisso. A turma que aprovou a PEC da Ladroagem e a urgência para a anistia está se sentindo empoderada. Já temos claro que os bolsonaristas não sabem perder; mas eles também não sabem ganhar.
Reportagem da Folha publicada ontem sustenta:
"Integrantes do centrão, liderados pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), fecharam de forma sigilosa os termos de um acordo com uma ala de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) como alternativa a uma anistia ampla aos condenados por tentativa de golpe de Estado. O acerto foi feito a portas fechadas e está sendo negado publicamente por ministros da corte.
A Folha apurou que o acordo envolve a votação de um projeto que reduza penas pelos atos golpistas, a garantia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá cumprir pena em regime domiciliar e a rejeição de qualquer forma de perdão pelos crimes julgados pelo STF".
O ministro Alexandre de Moraes reagiu com uma nota à imprensa que diz o seguinte:
"O ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos sobre a tentativa de golpe de estado no Brasil, desmente a reportagem da 'Folha de S. Paulo', que traz afirmações totalmente inverídicas sobre um fantasioso acordo. O STF não faz acordos. O STF aplica a lei e as sanções devidamente impostas pela Primeira Turma da Corte, após o devido processo legal."
Segundo a apuração do jornal, Motta deve escolher Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator do novo texto. Seria ele a tentar conciliar o abrandamento de penas, sem anistia.
QUADRATURA DO CÍRCULO
Concluída a votação da urgência, Motta discursou, em tom um tanto elevado:
"O Brasil precisa de pacificação. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado, e o futuro, construído em bases de diálogo e respeito. Há temas urgentes à frente, e o país precisa andar. Temos na Casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. É no plenário que ideias se enfrentam, divergências se encontram, e a democracia pulsa com força total. Como presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, respeitando o Regimento Interno e o Colégio de Líderes. Não para impor uma verdade, mas para garantir que todas sejam ouvidas. Hoje pautamos a urgência de um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella para discutir o tema, a quem cumprimento. Agora um relator será nomeado para que possamos chegar, o mais rápido possível, a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da Casa. Um presidente da Câmara não pode ser dono de teses, nem muito menos de verdades absolutas. Sempre que alguém se declarou dono da verdade, o país perdeu. E, nesse caminho de construção coletiva, quero reafirmar a mensagem que guia nossa gestão: 'O Brasil precisa de pacificação'. Cabe ao plenário, soberano, decidir. Esse Plenário Ulysses Guimarães é o coração da República. Muito obrigado a todos!"
Motta chegou ao topo da Câmara com a fama de que conseguia se equilibrar no arame. Já escrevi a respeito. Até agora, seu coração bateu no rimo da extrema direita bolsonarista. O discurso acima parece bom, mas, como se nota, o deputado trata como teses conflitantes, e ambas respeitáveis, a defesa do estado de direito e a continuidade da tentativa de golpe, agora por intermédio da anistia.
Não! Só um lado é respeitável porque afinado com a Constituição. O outro pretende rasgá-la.
De resto, a palavra "pacificação" é irmã gêmea da "polarização". São duas embusteiras. Não há dúvida de que um polo é a extrema direita golpista. Mas qual o outro? A democracia? Como é se podem pacificar um golpista e um democrata? O golpismo aprenderia um pouco de democracia, a democracia, um pouco de golpismo?
Mas, nesse caso, o regime democrático é que morreria no fim.
Todos precisam o tempo todo de pacificação. Mas não com golpistas, que têm de ir para a cadeia, uma precondição para a paz.
