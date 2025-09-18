Motta no arame: o que vem após a urgência. Não há pacificação com golpistas

Reportagem da Folha publicada ontem sustenta:

"Integrantes do centrão, liderados pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), fecharam de forma sigilosa os termos de um acordo com uma ala de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) como alternativa a uma anistia ampla aos condenados por tentativa de golpe de Estado. O acerto foi feito a portas fechadas e está sendo negado publicamente por ministros da corte.

A Folha apurou que o acordo envolve a votação de um projeto que reduza penas pelos atos golpistas, a garantia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá cumprir pena em regime domiciliar e a rejeição de qualquer forma de perdão pelos crimes julgados pelo STF".

O ministro Alexandre de Moraes reagiu com uma nota à imprensa que diz o seguinte:

"O ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos sobre a tentativa de golpe de estado no Brasil, desmente a reportagem da 'Folha de S. Paulo', que traz afirmações totalmente inverídicas sobre um fantasioso acordo. O STF não faz acordos. O STF aplica a lei e as sanções devidamente impostas pela Primeira Turma da Corte, após o devido processo legal."

Segundo a apuração do jornal, Motta deve escolher Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator do novo texto. Seria ele a tentar conciliar o abrandamento de penas, sem anistia.

QUADRATURA DO CÍRCULO

Concluída a votação da urgência, Motta discursou, em tom um tanto elevado:

"O Brasil precisa de pacificação. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado, e o futuro, construído em bases de diálogo e respeito. Há temas urgentes à frente, e o país precisa andar. Temos na Casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. É no plenário que ideias se enfrentam, divergências se encontram, e a democracia pulsa com força total. Como presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, respeitando o Regimento Interno e o Colégio de Líderes. Não para impor uma verdade, mas para garantir que todas sejam ouvidas. Hoje pautamos a urgência de um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella para discutir o tema, a quem cumprimento. Agora um relator será nomeado para que possamos chegar, o mais rápido possível, a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da Casa. Um presidente da Câmara não pode ser dono de teses, nem muito menos de verdades absolutas. Sempre que alguém se declarou dono da verdade, o país perdeu. E, nesse caminho de construção coletiva, quero reafirmar a mensagem que guia nossa gestão: 'O Brasil precisa de pacificação'. Cabe ao plenário, soberano, decidir. Esse Plenário Ulysses Guimarães é o coração da República. Muito obrigado a todos!"

Motta chegou ao topo da Câmara com a fama de que conseguia se equilibrar no arame. Já escrevi a respeito. Até agora, seu coração bateu no rimo da extrema direita bolsonarista. O discurso acima parece bom, mas, como se nota, o deputado trata como teses conflitantes, e ambas respeitáveis, a defesa do estado de direito e a continuidade da tentativa de golpe, agora por intermédio da anistia.

Não! Só um lado é respeitável porque afinado com a Constituição. O outro pretende rasgá-la.