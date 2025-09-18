Que Lula vete redução de penas e Congresso derrube o veto: perder é ganhar
Doze petistas votaram a favor da PEC da Roubalheira Impune sob o pretexto de que isso poderia colaborar para impedir a aprovação da urgência para a anistia ou para fazer avançar a pauta do governo no Congresso. Na hipótese de que tenha sido isso mesmo, tratou-se de uma burrice. Estratégia combinada não era, tanto é que o presidente Lula se zangou. E com razão. A anistia, como tal, está morta, mas a aprovação da urgência serviu para fazer deslanchar a operação em favor de um projeto de lei de redução das penas, inclusive para Jair Bolsonaro. De saída, digo: se aprovado, e o será, Lula tem de vetá-lo sem pestanejar. Se o veto for derrubado pelo Congresso, ele não pode se esquecer de ser grato aos patriotas da impunidade.
Leio aqui e ali que estaria em debate no PT e entre os progressistas de maneira geral se deveriam ou não votar contra a redução das penas. A questão me parece supinamente ridícula. Talvez esteja mais na cabeça dos analistas do que dos políticos de esquerda. Tenham paciência! Minorar as agruras de golpistas é coisa que interessa à direita e à extrema direita, e já se busca até impor a "marca Tarcísio" no troço. Que o governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência fique com ela. A única posição aceitável de um democrata é votar contra.
Depois da aprovação de um projeto de lei pela Câmara e pelo Senado, o texto segue para a sanção ou veto — integral ou parcial — do presidente, que tem 15 dias úteis para tomar uma decisão a partir do recebimento. Se nada fizer, sancionado está por ato formal do Congresso.
Que Lula vete o troço integralmente. E sabemos que tal veto seria derrubado. E daí? O governo já sofreu derrotas realmente graves num Parlamento coalhado de reacionários. Que sofra mais essa. Seria uma vitória gloriosa.
O conjunto da obra resultará numa pena menor para Bolsonaro e os demais golpistas. Acho impensável que um progressista ou simplesmente um democrata votem a favor. É evidente que Lula não tem como botar o seu nome nessa aberração. Convém não esquecer: na tramoia golpista, além de o presidente então eleito não tomar posse, seria um dos cadáveres.
Cada um no seu quadrado. Anistia e redução de penas são pautas para mimar fascistoides. Fazem parte de um projeto político que assumiu, antes, a feição de um golpe de estado. Tal projeto não se esgota na forma de tomar e de exercer o poder. Até que chegue a esse ponto, essa gente mina os valores democráticos, corrói as instituições, cria impasses, investe no confronto, promove a barbárie.
Inexiste, nesse caso, um "sim" moral para a redução de penas.
A agenda dos democratas é outra. O nome disso é decência, não polarização. Quem topa pacificação com afascistados topa, na verdade, um pouco de fascismo. E quem aceita um meio fascismo não hesitaria em aceitar um fascismo inteiro.
Convém que Chapeuzinho Vermelho se lembre por que aquela estranha vovozinha tem focinho, uma boca grande e as mãos tão peludas...
