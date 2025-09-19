Dino abre a vereda para responsabilizar os que povoaram a Terra dos Mortos

Enquanto não forem punidos Bolsonaro e os que o acompanharam na delinquência homicida — que evoluiu para uma espécie de transe coletivo —, milhares de corpos restarão insepultos. A impunidade que escarnece da memória dos que se foram e da dor dos vivos é tão detestável como o espetáculo dantesco dos enterros coletivos; das câmaras de resfriamento espalhadas país afora para abrigar as vítimas fatais; dos hospitais em colapso, convertidos em mortalha; dos pacientes a agonizar, sem ar, porque faltavam os tubos de oxigênio; das horripilantes circunstâncias de médicos obrigados a administrar a fila de cadáveres adiados.

Dino decidiu abrir um inquérito contra Bolsonaro, os citados filhos e mais 20 pessoas para apurar, entre outros crimes, as práticas de prevaricação; charlatanismo; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verbas públicas e assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços fictícios.

Também serão investigadas as respectivas condutas de figuras que se tornaram notórias no coro da tragédia coletiva, como os deputados Osmar Terra (MDB-RS), Ricardo Barros (PP-PR), Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Carlos Jordy (PL-RJ); os ex-ministros Onyx Lorenzoni e Ernesto Araújo; os ex-assessores da Presidência Filipe Martins, Tercio Arnaud Tomaz e Hélio Angotti Neto; os empresários Carlos Wizard e Luciano Hang, além dos ditos influenciadores bolsonaristas Allan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Bernardo Kuster, Paulo Eneas, Richard Dyer Pozzer, Leandro Ruschel e Otávio Fakhoury.

Vocês e eu sentimos falta de algumas figuras que se agigantaram no banditismo teórico e na crueldade naqueles dias. Penso, por exemplo, no ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, hoje deputado federal, que tentou emprestar à necropolítica a aparência de um método de combate à doença; buscou impedir a divulgação do número de mortos; autorizou a criação de um protocolo para o emprego da inútil cloroquina; chegou a atribuir o caos em Manaus à umidade do ar e explicou por que não recomendava o distanciamento social. Afirmou: "A economia não pode parar. Ponto".

E por que Pazuello e outros não integram a lista dos que serão investigados no inquérito? Porque o ministro atende a um requerimento da Polícia Federal, que toma como base o relatório final da CPI da Covid, conduzida pelo Senado, em 2021. Sim, há pessoas com diploma de medicina que produziram obscurantismo e vigarice sob o pretexto de que médicos têm liberdade para escolher o tratamento. É claro que têm. Nos limites do que oferece a ciência, não nas larguezas do que lhes permitem suas taras ideológicas. Infelizmente, também esses estão fora da lista. Associações profissionais, diga-se, tornaram-se antros de proselitismo homicida. Num dado momento, no Brasil, doutores mataram Hipócrates sufocado e pisotearam a Declaração de Genebra, da Associação Médica Mundial. Mereceriam a cadeia, não um diploma na parede.

A ESTUPIDEZ NEGACIONISTA

Há uma evidente similaridade metódica entre a estupidez negacionista que conduziu milhares à morte e as falácias que sustentavam a existência de fraude no sistema eletrônico de votos. Aquela criava uma realidade paralela sobre a doença para justificar práticas criminosas, como a sabotagem ao distanciamento social e às vacinas, sob o pretexto de que era preciso evitar o pânico para salvar a economia; esta outra, a do voto, também desprezava o saber técnico para sustentar uma tese falsa. Tudo bem pensado, as duas articulações mentirosas correram no mesmo esgoto moral. Bolsonaro temia que o combate técnico à covid -- ao criar dificuldades óbvias para a economia, aqui e no mundo inteiro, diga-se -- tornaria inviável a sua reeleição. O combate às urnas eletrônicas era nada menos do que um pretexto de quem já articulava um golpe porque antevia a derrota.