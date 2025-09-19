Veja por que Valdemar fala em Eduardo matar Bolsonaro. Reação: 'canalhice'
É...
Valdemar Costa Neto, presidente do PL, não brinca em serviço, o que já lhe rendeu cadeia. Muitos acharam que sua carreira política tinha sido calcinada. Mas a Fênix de Mogi das Cruzes sempre volta, ora aliado à esquerda, ora à direita, ora a tudo que existe. Reinventou-se como bolsonarista convicto, o que não é, porque isso lhe seria útil. Brasil acima de tudo, Deus acima de Todos, e Valdemar acima de Deus, ali, conversando, negociando com o Senhor, indagando como podem fazer um bom negócio, chegar a algum acordo. O homem resolveu comprar uma briga e tanto no seio da família Bolsonaro.
Desafiando a estratégia de Eduardo -- que não se mostra disposto a passar adiante o que vê como patrimônio político da família; por ora, nem a Tarcísio de Freitas nem a ninguém --, o presidente do PL resolveu desferir uma porrada cheia de amor no deputado. Atenção para esta sequência em entrevista à Folha:
"O Eduardo tem falado em sair do PL e disputar a Presidência por outro partido.
Ele estava nervoso. Não acredito que brigue com o pai dele... Vai ajudar a matar o pai de vez? Porque o que o Bolsonaro está passando... Nossa Senhora!
Mas o Eduardo atacou o Tarcísio, o pai até pediu para ele parar.
Bateu, né? Mas o Eduardo é muito novo. E ele está numa situação difícil. Ele não queria estar lá. Tá certo que os Estados Unidos são um país muito bom e tudo, mas o cara não ter perspectiva de voltar para cá é duro. Ele tinha uma eleição garantida para o Senado em São Paulo. Ele é tão novo."
Huuummm... Acusar um filho de ameaçar contra a vida do próprio pai tem um peso ancestral, não? Remete à Grécia Antiga, à Bíblia... Saibam que os gregos não previam punição para o parricídio, tal a fealdade de tal ato, daí o peso da tragédia "Édipo Rei", de Sófocles. Nos textos bíblicos, há casos de deslealdade de filhos com seus pais, mas não de morte.
Valdemar pegou pesado. Inclusive quando trata Eduardo como um perdedor, um "loser". Lá no Texas, isso deve doer ainda mais.
"CANALHICE"
Eduardo, obviamente respondeu:
"Dizer que um filho ajudaria a matar o próprio pai, se ele não aceitar as chantagens que até seus aliados mais próximos estão fazendo com ele, é de uma canalhice que não esperava nem mesmo de você, Valdemar. Aguardo suas desculpas públicas e espero que você só tenha se atrapalhado, mais uma vez, com as palavras".
Mas, afinal, qual é o ponto? Valdemar está ansioso, como o resto do centrão, para que Bolsonaro indique um nome para a disputa. Diz ainda apostar na anistia e na elegibilidade do ex-presidente, mas está mentindo. Sabe que não acontecerão. E, convenham, Eduardo e os que seguem também. Basta analisar cenário e circunstâncias. Então por que não se entendem? Nada tem a ver com o passado, que é jogo jogado — ao menos para a hipótese "Jair candidato". A dissensão diz respeito ao futuro. Já expliquei isto aqui algumas vezes: o núcleo duro bolsonarista não está disposto a terceirizar a cidadela para alguém que não seja de confiança.
E quem é de confiança? Por enquanto, ninguém. Virá a ser? Não sei.
Mas quem, afinal, é o candidato de Valdemar? Aí o jogo tem lá a suas curiosidades. Fosse fazer uma escolha pautada pelo coração, seria Michelle. Mas ele não ignora que os mercados, parte importante do capital e setores relevantes da mídia querem Tarcísio de Freitas. Ocorre que a relação entre os dois não é das melhores. Eles se detestam. Quando o agora governador comandou o DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes —, fez a faxina ética determinada por sua chefe, a presidente Dilma Rousseff, e botou para correr um monte de aliados de... Valdemar.
O presidente do PL, no entanto, é especialista em sobrevivência. Se preciso, faz acordo. Tarcísio só não pode deixar de prometer aquilo que o faria feliz.
ALIADOS
Não tardou para que viesse uma dura resposta de bolsonaristas que se identificam com a estratégia de Eduardo. Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação, numa linguagem de sotaque bíblico, escreveu ao comentar a entrevista de Valdemar à Folha:
"Senhor Deus,
Obrigado pela nossa família. Sabemos que o Senhor nos uniu com amor e propósito. Ajuda-nos a respeitar e ouvir uns aos outros com paciência e humildade.
Pai, dá sabedoria para agir com amor, sem provocar a ira. Filho, dá obediência e honra ao coração, mesmo nos momentos difíceis.
Que o Teu Espírito Santo nos ajude a perdoar, compreender e caminhar juntos em paz.
Enche nossa casa com Tua presença e nos ensina a viver conforme a Tua Palavra.
Em nome de Jesus,
Amém."
E emendou:
"Esta deveria ser a manchete: 'A pacificação deve começar dentro de casa e não com essa fala INCONSEQUENTE e INCONCEBÍVEL."
Valdemar demitiu Wajngarten do PL a pedido de Michelle em razão de um vazamento de uma conversa de que a ex-primeira-dama não gostou. Vamos lá: Valdemar demitiria Valdemar por algo que, convenham, parece bem mais gravoso? A propósito: o que Michelle, a mulher de Bolsonaro, pensa sobre a análise feita pelo presidente do partido?
PAULO FIGUEIREDO
Paulo Figueiredo não teve pruridos bíblicos. Mandou ver:
"Será pedir muito ao Valdemar para passar 24 horas sem falar merda? Não é possível... Que o @BolsonaroSP tenha paciência para responder a um absurdo deste tamanho sem mandar tnc."
Está se referindo a Eduardo.
A coisa não está fácil no território da direita. Valdemar, sempre destemido, deu uma outra resposta que nada tem de inocente. A Folha perguntou, e ele respondeu:
"Na ausência do Bolsonaro na campanha, quem será o maior ativo eleitoral do PL?
Tem o Eduardo, o Flávio, a Michelle. Tudo tiro de canhão. O Carlos. Agora, tem um que é o máximo: o Nikolas [Ferreira]. Ele virou um problema para mim. Todo mundo quer que ele vá em todo lugar. E ele tem que tomar cuidado, depois desse negócio que aconteceu nos Estados Unidos [assassinato do ativista conservador Charlie Kirk]".
Criou uma hierarquia e pôs os Bolsonaros como caudatários de Nikolas, apimentando uma dissensão já bastante indigesta para a família do "Capitão".
Associar o deputado mineiro com o militante de extrema direita assassinado nos EUA é de uma absurda irresponsabilidade. Na prática, Valdemar está dizendo que Nikolas valeria mais do que os filhos de Jair porque mais próximo do que eles de ser um cadáver, o que é de uma estupidez absoluta.
Que coisa! Falou em morte duas vezes. Voltando à fala de Eduardo, acho que Valdemair não se atrapahou. Ele calculo. Mas parece ter cometido um erro de cálulo.
O homem realmente não brinca em serviço.
