Veja por que Valdemar fala em Eduardo matar Bolsonaro. Reação: 'canalhice'

Mas o Eduardo atacou o Tarcísio, o pai até pediu para ele parar.

Bateu, né? Mas o Eduardo é muito novo. E ele está numa situação difícil. Ele não queria estar lá. Tá certo que os Estados Unidos são um país muito bom e tudo, mas o cara não ter perspectiva de voltar para cá é duro. Ele tinha uma eleição garantida para o Senado em São Paulo. Ele é tão novo."

Huuummm... Acusar um filho de ameaçar contra a vida do próprio pai tem um peso ancestral, não? Remete à Grécia Antiga, à Bíblia... Saibam que os gregos não previam punição para o parricídio, tal a fealdade de tal ato, daí o peso da tragédia "Édipo Rei", de Sófocles. Nos textos bíblicos, há casos de deslealdade de filhos com seus pais, mas não de morte.

Valdemar pegou pesado. Inclusive quando trata Eduardo como um perdedor, um "loser". Lá no Texas, isso deve doer ainda mais.

"CANALHICE"

Eduardo, obviamente respondeu:

"Dizer que um filho ajudaria a matar o próprio pai, se ele não aceitar as chantagens que até seus aliados mais próximos estão fazendo com ele, é de uma canalhice que não esperava nem mesmo de você, Valdemar. Aguardo suas desculpas públicas e espero que você só tenha se atrapalhado, mais uma vez, com as palavras".

Mas, afinal, qual é o ponto? Valdemar está ansioso, como o resto do centrão, para que Bolsonaro indique um nome para a disputa. Diz ainda apostar na anistia e na elegibilidade do ex-presidente, mas está mentindo. Sabe que não acontecerão. E, convenham, Eduardo e os que seguem também. Basta analisar cenário e circunstâncias. Então por que não se entendem? Nada tem a ver com o passado, que é jogo jogado — ao menos para a hipótese "Jair candidato". A dissensão diz respeito ao futuro. Já expliquei isto aqui algumas vezes: o núcleo duro bolsonarista não está disposto a terceirizar a cidadela para alguém que não seja de confiança.

E quem é de confiança? Por enquanto, ninguém. Virá a ser? Não sei.