Centrão trai Bolsonaro: troca anistia por PEC do Roubo. Rua, Senado e fungo
A PEC da Ladroagem é a maior canalhice jamais aprovada na Câmara. O Parlamento prestou serviços à ditadura militar, é verdade, mas nunca tão arreganhadamente em proveito próprio como desta vez. E durante o Estado Novo? O Congresso estava fechado. A frase do celebrado (até pelo colunismo dito "isento") Nikolas Ferreira (PL-MG) ressoará na história como um emblema: "Senhor presidente, PEC da Blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo!" Não me diga! O partido de Jair Bolsonaro — que, acreditem, entra como traído nessa história; já explico — deu o maior número de votos para a safadeza: 83, sem um miserável "não". No destaque que resultou na manutenção do voto secreto para barrar investigações, a legenda "melhorou" o seu desempenho: 85 a zero. Sempre se pode contar com o patriotismo de Valdemar Costa Neto e do deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder da legenda.
Não tenho como saber quantos participarão de protestos neste domingo. Mas uma coisa eu sei e vem da música "Menino", de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos: "Quem cala sobre o teu corpo/ Consente na tua morte (...)/ Quem cala morre contigo/ Mais morto que estás agora". A canção foi feita em homenagem ao estudante Edson Luís, assassinado, no dia 28 de março de 1968, pela ditadura no restaurante estudantil Calabouço, no Aterro do Flamengo. Não exagero nem dramatizo: há momentos em que o silêncio vira, de fato, consentimento com a barbárie, com o crime, com a safadeza, com a roubalheira. Vai ser o quê? E os poucos progressistas que votaram a favor da esbórnia? Disse de cara o que pensava e penso a respeito. Quem ainda não se desculpou está passando vergonha dobrada e deve considerar a hipótese de se juntar aos beneficiários da indignidade. Não há justificativa ética para o que se fez. Resta o arrependimento sincero para quem tem sinceridade a oferecer. Os que o fizeram por burrice que vão se instruir. Adiante.
FUNGOS PARASITAS E PAÍS ZUMBI
Isso a que chamam "centrão" se assemelha a fungos que transformam os hospedeiros em zumbis para que possam espalhar seus esporos. Pesquisem depois o que fazem o Cordyceps com as formigas e o Gibellula attenboroughii com as aranhas. Os hospedeiros perdem a vontade própria e passam a trabalhar, até a morte, a serviço da reprodução dos parasitas. O troço é tão formidável que eles guiam até a trilha a ser seguida pelas vítimas. Esses seres horripilantes inspiraram a série "The Last of Us". Hoje, o tal centrão, em toda a sua diversidade fúngica, transformou o país num zumbi dos seus interesses. Existimos para alimentar a sua fome.
Ele nos rouba o Orçamento e o usa como quer.
Ele nos rouba a cidadania e nos humilha.
Ele nos rouba a democracia.
BOLSONARO, MUTUALISMO E TRAIÇÃO
Não vou propor que vocês deitem um olhar generoso sobre Bolsonaro, como, espero ao menos, compadeceram-se da formiga e da aranha. O ex-presidente não foi parasitado. Viveu uma relação de mutualismo com os próceres do centrão. O "Mito" lhes entregou o governo e permitiu que arrombassem o cofre; eles lhe garantiram estabilidade no Congresso, inclusive durante os seus rompantes golpistas.
E, sim, sabemos, boa parte desses fungos que destroem o país defendia a anistia para Bolsonaro e os golpistas. A fúria de Eduardo com Valdemar — ambos andaram trocando amabilidades substantivas para definir o comportamento do outro: "canalhice" — tem sua razão de ser, dada a particularíssima lógica da extrema direita.
O filho mais estridente e mais ideológico do ex-presidente se deu conta de que parte considerável do centrão não trai apenas o país. Para se proteger, pode também dar uma rasteira em Bolsonaro, rompendo a relação mutualista e mandando-o plantar batatas.
Sim, aprovou-se a urgência para o PL da anistia na certeza de que outra negociação estava em curso. Bolsonaro e seus fiéis se mobilizaram em favor da PEC das Organizações Criminosas na esperança de que a corda da anistia seria esticada até o limite, sabendo sempre que não passaria no Supremo ainda que aprovada fosse nas duas Casas.
Mas o tensionamento esperado pelo núcleo mais convicto da extrema direita não aconteceu. A urgência era só prenúncio do afrouxamento da proposta impossível em favor da possível. "Ah, mas se é assim..." Esperem: nunca se esqueçam de que a política também lida com o impossível, desde que tenha prazo — e, segundo a ótica desse bolsonarismo-raiz, recuou-se depressa demais.
Bolsonaro, Eduardo e os radicais têm clareza de que foram traídos pelo centrão. A pregação em favor da anistia ajudou a bombar a PEC do PCC Legislativo, mas a aprovação da PEC do PCC Legislativo anunciava que a pregação em favor da anistia havia chegado ao fim. Sóstenes diga o que quiser, mas a verdade é que a conspiração fúngica sabia que a anistia não iria prosperar. Até porque o próprio Hugo Motta (Republicanos-PB) já havia feito essa advertência. O partido do presidente da Câmara foi outro que só deu votos favoráveis à PEC do Comando Vermelho da Honestidade e depois tirou o pé do acelerador da anistia: "Ah, é impossível mesmo; não passaria no Supremo..." Fato. Mas a questão, poderia dizer Eduardo, era, antes de mais nada, política.
CAMINHANDO PARA A CONCLUSÃO
Eu tenho de colocar as coisas nestes termos: brasileiras e brasileiros, se os fungos do centrão traem até Bolsonaro, com quem viviam um amorzinho gostoso até outro dia, podemos imaginar o que não fazem quando as vítimas somos nós. No limite, o dito "Capitão" que se dane: já é carne queimada mesmo. Sendo impossível garantir a impunidade ao ex-presidente, eles apostarão na própria.
E tudo foi bastante calculado, não? A PEC da Garantia da Safadeza Impune foi estendida até a presidentes de partido. E isso se deu quando este impressionante Antônio Rueda, que comanda o União Brasil, percebeu que havia entrado no radar do jornalismo investigativo. Entre os presidentes de legendas, deve ser "The richest self-made man", o mais rico, que teria ascendido pelo próprio esforço. Qual esforço mesmo a ponto de levar um monte de amigos para se divertir à tripa forra numa ilha grega?
ENCERRO
Reparam no silêncio do governador Tarcísio de Freitas, o "modernizador"? Nada sobre a PEC da Fuleiragem Moral! Seu partido só deu votos a favor. Ficando claro que a anistia já era e que se articula, no máximo, uma redução da pena para Jair Bolsonaro, fechou o bico.
Nunca lhe pareceu tão próxima a possibilidade de tomar o lugar do seu criador. E daí que o Centrão continuasse a parasitar o Brasil se presidente fosse? Está disposto a viver com os fungos, caso chegue lá, uma relação de mutualismo. Até porque estaria muito ocupado passando o Brasil nos cobres, a exemplo do que fez com a Sabesp.
Se essa gente trai Bolsonaro, o que não será capaz de fazer com o interesse nacional e com os brasileiros? A palavra está com o Senado e com as ruas. E, no ano que vem, estará com as urnas.
