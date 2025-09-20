Centrão trai Bolsonaro: troca anistia por PEC do Roubo. Rua, Senado e fungo

A PEC da Ladroagem é a maior canalhice jamais aprovada na Câmara. O Parlamento prestou serviços à ditadura militar, é verdade, mas nunca tão arreganhadamente em proveito próprio como desta vez. E durante o Estado Novo? O Congresso estava fechado. A frase do celebrado (até pelo colunismo dito "isento") Nikolas Ferreira (PL-MG) ressoará na história como um emblema: "Senhor presidente, PEC da Blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo!" Não me diga! O partido de Jair Bolsonaro — que, acreditem, entra como traído nessa história; já explico — deu o maior número de votos para a safadeza: 83, sem um miserável "não". No destaque que resultou na manutenção do voto secreto para barrar investigações, a legenda "melhorou" o seu desempenho: 85 a zero. Sempre se pode contar com o patriotismo de Valdemar Costa Neto e do deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder da legenda.

Não tenho como saber quantos participarão de protestos neste domingo. Mas uma coisa eu sei e vem da música "Menino", de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos: "Quem cala sobre o teu corpo/ Consente na tua morte (...)/ Quem cala morre contigo/ Mais morto que estás agora". A canção foi feita em homenagem ao estudante Edson Luís, assassinado, no dia 28 de março de 1968, pela ditadura no restaurante estudantil Calabouço, no Aterro do Flamengo. Não exagero nem dramatizo: há momentos em que o silêncio vira, de fato, consentimento com a barbárie, com o crime, com a safadeza, com a roubalheira. Vai ser o quê? E os poucos progressistas que votaram a favor da esbórnia? Disse de cara o que pensava e penso a respeito. Quem ainda não se desculpou está passando vergonha dobrada e deve considerar a hipótese de se juntar aos beneficiários da indignidade. Não há justificativa ética para o que se fez. Resta o arrependimento sincero para quem tem sinceridade a oferecer. Os que o fizeram por burrice que vão se instruir. Adiante.

FUNGOS PARASITAS E PAÍS ZUMBI

Isso a que chamam "centrão" se assemelha a fungos que transformam os hospedeiros em zumbis para que possam espalhar seus esporos. Pesquisem depois o que fazem o Cordyceps com as formigas e o Gibellula attenboroughii com as aranhas. Os hospedeiros perdem a vontade própria e passam a trabalhar, até a morte, a serviço da reprodução dos parasitas. O troço é tão formidável que eles guiam até a trilha a ser seguida pelas vítimas. Esses seres horripilantes inspiraram a série "The Last of Us". Hoje, o tal centrão, em toda a sua diversidade fúngica, transformou o país num zumbi dos seus interesses. Existimos para alimentar a sua fome.