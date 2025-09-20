Golpismo tem de ter pena elevada, não diminuída; sem benefício para chefões
Lula tem de vetar qualquer proposta que resulte em minorar a pena de Jair Bolsonaro e do chamado "núcleo crucial" do golpe. E entendo que não faz sentido que progressistas votem a favor de um troço que beneficie o chefe da organização criminosa e seus lugares-tenentes. Se o texto for aprovado, lamente-se. Mas que seja sem a condescendência do alvo principal da intentona e daqueles que seriam perseguidos se a tramoia tivesse prosperado. Já escrevi isso aqui. Alguma contradição com um texto de 16 de abril, intitulado "Anistia: há saída para a pena dos 'peixinhos' longe da pornografia política"? Nenhuma! Defendi, então, uma tese que chamei, em tom de pilhéria, de "Projeto Reinaldo Azevedo". Tratei do assunto várias vezes no "Olha Aqui" e em "O É da Coisa", que espero que voltem logo. Estou recuperando a voz.
O QUE ERA MESMO?
O que foi mesmo que defendi há cinco meses? Vou transcrever um trecho e peço que leiam com atenção, destacando que os reacionários, então, diziam que o objetivo era anistiar a turma do 8 de janeiro, mas não Jair Bolsonaro. Depois foram perdendo o que já não tinham: a vergonha. Vamos à tese de então:
*
"O que se quer? Minorar as penas daqueles que são considerados, vamos à metáfora-clichê (mas Padre Vieira já a empregava...), 'peixes pequenos' nas tramoias golpistas? É mesmo verdade que não se pretende anistiar quem respondeu pela arquitetura da intentona reacionária? Pois os senhores congressistas podem votar um PL especificando, vamos dizer, as causas de redução das penas para sediciosos do andar de baixo e, obviamente, de aumento para os do andar de cima, os que comandaram a zorra toda.
Convém destacar — e isto está sendo ignorado pelos, digamos, 'ignorantes', se me permitem o jogo eloquente de palavras — que ministros do Supremo não inventam as penas. Eles as aplicam, segundo a legislação dada, entre o mínimo e o máximo. Se o Congresso aprovar uma lei que minore as punições dos peixinhos e majore as dos tubarões, então, segundo os critérios dos revisionistas — não estou entre eles; acho as punições justas —, estar-se-ia a fazer justiça, não?
'Como, Reinaldo? Você quer aumentar penas?' Ah, para chefes da safadeza, sim. Mas vamos às regras do jogo: lei penal só pode retroagir para minorar a situação do réu ou condenado, nunca para agravá-la. Logo, os que são tidos, sei lá, como vítimas de sua própria concepção de mundo teriam a sanção reduzida. Os que armaram a lambança, bem, estes não seriam colhidos por majoração nenhuma porque a lei penal não volta no tempo para punir. Já os 'golpistas do futuro' (...), bem, esses terão de tomar mais cuidado.
'Ah, não, assim não poderia ser porque nós, os golpistas fantasiados de congressistas, exigimos mesmo é a anistia, já que nosso objetivo é dar uma resposta ao Supremo; o que nos interessa é humilhar o tribunal; o que queremos é provocar choque entre os Poderes; o que nos faz felizes é uma crise institucional, porque, a exemplo dos fascistoides do mundo inteiro, de hoje e do curso da história, pretendemos obter benefícios oriundos da zorra, da bagunça, da desordem'.
(...)
Este texto faz um esboço em favor de uma solução: minora a situação de parte pequena dos condenados do 8 de janeiro -- é de parte pequena porque, reitere-se, a esmagadora maioria tem penas irrelevantes ou nem responde por mais nada --, não agrava a condição de ninguém e ainda dá uma contribuição para desestimular os golpistas do futuro (...)"
ANTEVISÃO
Eu me permito reproduzir ainda os dois primeiros parágrafos desse texto de 16 de abril. Assim:
"Comecemos pelo fim: não haverá anistia. Se aprovada fosse pela Câmara, teria de passar pelo Senado. Se passasse, seria vetada por Lula. Se o veto fosse derrubado, teria a sua arreganhada inconstitucionalidade declarada pelo Supremo. Ponto. Agora adiante. Há um número razoável de congressistas que considera excessivas as penas de uma minoria dos que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023? Bem, esses parlamentares têm o que fazer dentro das leis e da Constituição.
Nota: mais da metade dos implicados do 8 de janeiro não responde por crime nenhum porque fez acordo. Outros 25% do total foram condenados a menos de um ano. Esse barulho patrocinado pela extrema direita — com o apoio de espíritos de porco na imprensa, que elegeram Bolsonaro como herói da pluralidade política e Alexandre de Moraes como vilão (uma gente que não vale nada!) — busca livrar a cara dos chefões do golpe."
RETOMO
Insisto: eu sou contrário a que se mude qualquer coisa na dosimetria, pouco importa que é o golpista. Se, no entanto, quisessem mesmo minorar as penas de parte dos arruaceiros golpistas de 8 de janeiro, apresentei uma solução, que trazia como compensação uma garantia adicional para tempos vindouros: a elevação das penas para eventuais golpistas do futuro.
Ocorre que aqueles que falavam "em nome dos pequenos" estavam mentindo, como eu já observava em abril. Queriam mesmo era beneficiar Bolsonaro e encontrar um caminho para lhe devolver a elegibilidade. O tempo passou, e a anistia desavergonhada saiu do armário da indecência para se exibir no meio do salão.
Não haverá anistia, e isso não deixa de ser bom, claro! O que se está a anunciar por aí, no entanto, é uma redução de pena que beneficiaria também Bolsonaro, estabelecendo sanções menos gravosas para os crimes contra o patrimônio, mas também para a tentativa de abolição violenta do Estado de direito e a tentativa de golpe de estado. Aí não dá!
Se o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) for por aí, pouco me importam os apoiadores do troço ou a quantidade de pessoas que condescendam com a coisa. Sou terminante, resoluta e absolutamente contra.
E insisto: não vejo solução de compromisso aceitável que possa levar progressistas a apoiar algo assim. E é evidente que Lula não poderia sancionar esse arranjo nem deveria se eximir. O veto é um dever político. Seu nome não pode estar numa lei que diminua a punição ao líder de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado que, adicionalmente, previa nada menos do que o assassinato do presidente e do vice eleitos e do ministro Alexandre de Moraes. E se o Congresso derrubar o seu veto? Talvez o presidente lhe devesse ser grato, se é que me entendem...
EM SÍNTESE
- Dá para condescender com a diminuição de pena de uma pequena parcela da turma do 8 de janeiro de 2023;
- não dá para aceitar a redução de pena dos integrantes do núcleo crucial do golpe;
- crimes como tentativa de abolição do Estado de direito e tentativa de golpe de estado, para eventuais criminosos do futuro, têm de ter as penas elevadas, jamais diminuídas.
Não será assim? Então não! Absolutamente não!
