Golpismo tem de ter pena elevada, não diminuída; sem benefício para chefões

'Como, Reinaldo? Você quer aumentar penas?' Ah, para chefes da safadeza, sim. Mas vamos às regras do jogo: lei penal só pode retroagir para minorar a situação do réu ou condenado, nunca para agravá-la. Logo, os que são tidos, sei lá, como vítimas de sua própria concepção de mundo teriam a sanção reduzida. Os que armaram a lambança, bem, estes não seriam colhidos por majoração nenhuma porque a lei penal não volta no tempo para punir. Já os 'golpistas do futuro' (...), bem, esses terão de tomar mais cuidado.

'Ah, não, assim não poderia ser porque nós, os golpistas fantasiados de congressistas, exigimos mesmo é a anistia, já que nosso objetivo é dar uma resposta ao Supremo; o que nos interessa é humilhar o tribunal; o que queremos é provocar choque entre os Poderes; o que nos faz felizes é uma crise institucional, porque, a exemplo dos fascistoides do mundo inteiro, de hoje e do curso da história, pretendemos obter benefícios oriundos da zorra, da bagunça, da desordem'.

(...)

Este texto faz um esboço em favor de uma solução: minora a situação de parte pequena dos condenados do 8 de janeiro -- é de parte pequena porque, reitere-se, a esmagadora maioria tem penas irrelevantes ou nem responde por mais nada --, não agrava a condição de ninguém e ainda dá uma contribuição para desestimular os golpistas do futuro (...)"

ANTEVISÃO

Eu me permito reproduzir ainda os dois primeiros parágrafos desse texto de 16 de abril. Assim:

"Comecemos pelo fim: não haverá anistia. Se aprovada fosse pela Câmara, teria de passar pelo Senado. Se passasse, seria vetada por Lula. Se o veto fosse derrubado, teria a sua arreganhada inconstitucionalidade declarada pelo Supremo. Ponto. Agora adiante. Há um número razoável de congressistas que considera excessivas as penas de uma minoria dos que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023? Bem, esses parlamentares têm o que fazer dentro das leis e da Constituição.

Nota: mais da metade dos implicados do 8 de janeiro não responde por crime nenhum porque fez acordo. Outros 25% do total foram condenados a menos de um ano. Esse barulho patrocinado pela extrema direita — com o apoio de espíritos de porco na imprensa, que elegeram Bolsonaro como herói da pluralidade política e Alexandre de Moraes como vilão (uma gente que não vale nada!) — busca livrar a cara dos chefões do golpe."

RETOMO

Insisto: eu sou contrário a que se mude qualquer coisa na dosimetria, pouco importa que é o golpista. Se, no entanto, quisessem mesmo minorar as penas de parte dos arruaceiros golpistas de 8 de janeiro, apresentei uma solução, que trazia como compensação uma garantia adicional para tempos vindouros: a elevação das penas para eventuais golpistas do futuro.

Ocorre que aqueles que falavam "em nome dos pequenos" estavam mentindo, como eu já observava em abril. Queriam mesmo era beneficiar Bolsonaro e encontrar um caminho para lhe devolver a elegibilidade. O tempo passou, e a anistia desavergonhada saiu do armário da indecência para se exibir no meio do salão.