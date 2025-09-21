Na PEC da Bandidagem, digo por que temos de agradecer ao Centrão e a reaças

Sim, minhas caras, meus caros, o centrão e os bolsonaristas, a despeito das contradições no interior da parceria, estão a dar uma contribuição gigantesca à democracia. De que modo? Dizem, por vias oblíquas, aos brasileiros:

"Ou vocês se mobilizam, ou nós vamos engoli-los. Perdemos de vez o pudor. Legislamos em causa própria e em favor dos nossos patronos. Para a sociedade como um todo, pregamos rigor no combate ao crime e não hesitamos um só instante em aplaudir pilhas de corpos pretos nas favelas -- 'a carne mais barata do mercado é a carne preta', e achamos isso justo. Para nós, em contraste, articulamos a impunidade descarada. Queremos roubar sem que ninguém nos ameace com a força da lei. Nikolas Ferreira já disse: 'É blindagem mesmo!' Ele fala por nós".

O PRÊMIO PAGO À BANDIDAGEM

É preciso que se entenda a natureza do jogo, leitoras e leitores. O prêmio que essa gente recebe hoje já é formidável. Só em emendas, mais de R$ 50 bilhões por ano. Mas isso não diz tudo nem compõe a parte principal. Há a força dos negócios e dos "lobbies" informais estruturados no Legislativo -- na Câmara em particular. Os donos da grana e dos parlamentares articulam candidaturas, fazem apostas, investem. Há as bets que todos conhecemos. E há a "Bet da Besta": parlamentares são tigrinhos dos tigrões. Notaram? Ainda não se aprovou a isenção do imposto para quem recebe até R$ 5 mil. A ordem é resistir a uma pequena elevação dos tributos para os super-ricos. Cadê o corte de gastos tributários? O que a grana graúda trama para a disputa de 2026 é a eventual eleição de um corretor de bens públicos.

Não se trata, no entanto, de uma atividade completamente sem risco, ainda que bastante segura. Como lembrou Padre Vieira, os ladrões pobres "roubam debaixo de seu risco"; os que "furtam cidades e reinos" o fazem "sem temor nem perigo". De toda sorte, há mais de 80 investigações em curso, com foro no STF, ligadas à sem-vergonhice com emendas. Como os senhores parlamentares têm foro no tribunal — e sou favorável a que seja assim; eles também, mas só porque não querem se expor à loteria da primeira instância —, é preciso dar um jeito de cavar a impunidade permanente. E qual é a maneira de operá-la? Ora, uma maioria na Câmara e, tudo indica, a minoria (felizmente!) no Senado querem atribuir à Casa Legislativa a que pertencem o poder de autorizar ou não a abertura de ação penal. Pior ainda: isso se daria por meio do voto secreto. Vale dizer: a ladroagem estaria consagrada num artigo da Constituição. Nota: o Ministro Flávio Dino vai submeter à Corte a questão da constitucionalidade das emendas impositivas. Escreverei texto específico a respeito.

SEJAMOS GRATOS

Sejamos gratos ao centrão e à sua associação com o bolsonarismo. Essa gente rasgou a fantasia. Todos já assistimos a espetáculos grotescos em áreas dominadas pelo narcotráfico ou pelas milícias, com os soldados do crime a exibir seus fuzis sem nenhum constrangimento, como se dissessem, em "nikolês"castiço: "Estamos blindados".

Assim agem os próceres e promotores da PEC da Ladroagem: botaram as armas de grosso calibre nos ombros. Os criminosos de que falei há pouco tornam vastas comunidades reféns de seus desígnios; estes outros querem sequestrar o país inteiro e seu futuro. Vamos agradecer a essa gente por seu descaramento que cobra mobilização. "E se não houver?" Aí será sujeição voluntária. Liberdade e dignidade não caem do céu. É preciso haver mobilização, luta, enfrentamento democrático. Os canalhas estão nos facultando a oportunidade de fazer a coisa certa.

VOLTO A RUI BARBOSA E ENCERRO

Rui Barbosa nem sempre trilhou o bom caminho. Grande, sim, mas superfaturado, com todas as vênias a quem pensa o contrário. É, digamos, o autor "avant la lettre" do Artigo 142 da Constituição, sobre o papel das Forças Armadas. O texto não autoriza a leitura de que elas são o Poder Moderador, como quer a extrema direita, mas também não é um exemplo de redação inequívoca.