Na PEC da Bandidagem, digo por que temos de agradecer ao Centrão e a reaças
A mobilização país afora contra a PEC da Bandidagem e contra a anistia — ainda que seja esta uma tese que já nasceu morta — se deve, vamos ser claros, à falta de limites do centrão, em seu casamento com o bolsonarismo, que, por sua vez, comporta traições, como já escrevi aqui. Rui Barbosa, em texto célebre, afirmou: "O melhor do que me acontece" vem das "maquinações dos malévolos". Voltarei ao causídico mais adiante.
Com tal desfaçatez os valentes do centrão decidem voltar as costas para o país e para qualquer senso de dignidade, não se preocupando em salvar nem as aparências, que parte considerável da população chega à conclusão de que ou se mobiliza ou vai arcar com uma conta muito maior do que aquela que já paga hoje. E não se enganem: boa parcela do Congresso que aí está é capaz de coisa muito pior. Ainda que venha a ser agora derrotada pelas ruas e pelo Senado, não vai desistir.
Essa gente forma uma maioria expressiva na Câmara e já domina fatia considerável do Senado, que elege dois terços de seus membros no ano que vem. O risco é gigantesco. Como Jair Bolsonaro já notou num dos discursos golpistas que fez contra o STF, o domínio dessa Casa está no centro nervoso do futuro do país. O ex-presidente luta para ter uma maioria para chantagear o Supremo e tentar se salvar e a seus amigos. Verdade absoluta e irrespondível: tal pleito é tão importante como o que define o presidente da República; talvez mais....
Sim, minhas caras, meus caros, o centrão e os bolsonaristas, a despeito das contradições no interior da parceria, estão a dar uma contribuição gigantesca à democracia. De que modo? Dizem, por vias oblíquas, aos brasileiros:
"Ou vocês se mobilizam, ou nós vamos engoli-los. Perdemos de vez o pudor. Legislamos em causa própria e em favor dos nossos patronos. Para a sociedade como um todo, pregamos rigor no combate ao crime e não hesitamos um só instante em aplaudir pilhas de corpos pretos nas favelas -- 'a carne mais barata do mercado é a carne preta', e achamos isso justo. Para nós, em contraste, articulamos a impunidade descarada. Queremos roubar sem que ninguém nos ameace com a força da lei. Nikolas Ferreira já disse: 'É blindagem mesmo!' Ele fala por nós".
O PRÊMIO PAGO À BANDIDAGEM
É preciso que se entenda a natureza do jogo, leitoras e leitores. O prêmio que essa gente recebe hoje já é formidável. Só em emendas, mais de R$ 50 bilhões por ano. Mas isso não diz tudo nem compõe a parte principal. Há a força dos negócios e dos "lobbies" informais estruturados no Legislativo -- na Câmara em particular. Os donos da grana e dos parlamentares articulam candidaturas, fazem apostas, investem. Há as bets que todos conhecemos. E há a "Bet da Besta": parlamentares são tigrinhos dos tigrões. Notaram? Ainda não se aprovou a isenção do imposto para quem recebe até R$ 5 mil. A ordem é resistir a uma pequena elevação dos tributos para os super-ricos. Cadê o corte de gastos tributários? O que a grana graúda trama para a disputa de 2026 é a eventual eleição de um corretor de bens públicos.
Não se trata, no entanto, de uma atividade completamente sem risco, ainda que bastante segura. Como lembrou Padre Vieira, os ladrões pobres "roubam debaixo de seu risco"; os que "furtam cidades e reinos" o fazem "sem temor nem perigo". De toda sorte, há mais de 80 investigações em curso, com foro no STF, ligadas à sem-vergonhice com emendas. Como os senhores parlamentares têm foro no tribunal — e sou favorável a que seja assim; eles também, mas só porque não querem se expor à loteria da primeira instância —, é preciso dar um jeito de cavar a impunidade permanente. E qual é a maneira de operá-la? Ora, uma maioria na Câmara e, tudo indica, a minoria (felizmente!) no Senado querem atribuir à Casa Legislativa a que pertencem o poder de autorizar ou não a abertura de ação penal. Pior ainda: isso se daria por meio do voto secreto. Vale dizer: a ladroagem estaria consagrada num artigo da Constituição. Nota: o Ministro Flávio Dino vai submeter à Corte a questão da constitucionalidade das emendas impositivas. Escreverei texto específico a respeito.
SEJAMOS GRATOS
Sejamos gratos ao centrão e à sua associação com o bolsonarismo. Essa gente rasgou a fantasia. Todos já assistimos a espetáculos grotescos em áreas dominadas pelo narcotráfico ou pelas milícias, com os soldados do crime a exibir seus fuzis sem nenhum constrangimento, como se dissessem, em "nikolês"castiço: "Estamos blindados".
Assim agem os próceres e promotores da PEC da Ladroagem: botaram as armas de grosso calibre nos ombros. Os criminosos de que falei há pouco tornam vastas comunidades reféns de seus desígnios; estes outros querem sequestrar o país inteiro e seu futuro. Vamos agradecer a essa gente por seu descaramento que cobra mobilização. "E se não houver?" Aí será sujeição voluntária. Liberdade e dignidade não caem do céu. É preciso haver mobilização, luta, enfrentamento democrático. Os canalhas estão nos facultando a oportunidade de fazer a coisa certa.
VOLTO A RUI BARBOSA E ENCERRO
Rui Barbosa nem sempre trilhou o bom caminho. Grande, sim, mas superfaturado, com todas as vênias a quem pensa o contrário. É, digamos, o autor "avant la lettre" do Artigo 142 da Constituição, sobre o papel das Forças Armadas. O texto não autoriza a leitura de que elas são o Poder Moderador, como quer a extrema direita, mas também não é um exemplo de redação inequívoca.
Na Constituição outorgada de 1890, Rui elaborou a seguinte aberração no Artigo 14:
"As forças de terra e mar são instituições nacionais permanentes, destinadas à defesa da pátria no exterior e à manutenção das leis no interior. Dentro dos limites da lei, a Força Armada é essencialmente obediente aos seus superiores hierárquicos e obrigada a sustentar as instituições constitucionais".
Leiam, a propósito, o excepcional livro "Utopia Autoritária Brasileira", do professor Carlos Fico. O que quer dizer o "essencialmente obediente"? Uma obediência que não se disse de modo "essencial" seria o quê? Mas isso fica outra hora. Não evoquei Rui por essa razão. Na famosa "Oração aos Moços", ele escreveu sobre o importante papel que têm os inimigos na nossa formação e nas nossas escolhas. O centrão está deixando claro: "Somos os inimigos; vocês escolherão o quê?" Transcrevo o trecho. Leiam com atenção: o autor tinha um estilo um tanto borrascoso, que eu diria ser do "rococó tardio", mas a reflexão é impecável:
Desde que o tempo começou, lento lento, a me decantar o espírito do sedimento das paixões, com que o verdor dos anos e o amargor das lutas o enturbavam, entrando eu a considerar com filosofia nas leis da natureza humana, fui sentindo quanto esta necessita da contradição, como a lima dos sofrimentos a melhora, a que ponto o acerbo das provações a expurga, a tempera, a nobilita, a regenera. Então vim a perceber vivamente que imensa dívida cada criatura da nossa espécie deve aos seus inimigos e desfortunas. Por mais desagrestes que sejam os contratempos da sorte e as maldades dos homens, raro nos causam mal tamanho, que nos não façam ainda maior bem. Ai de nós, se esta purificação gradual, que nos deparam as vicissitudes cruéis da existência, não encontrasse a colaboração providencial da fortuna adversa e dos nossos desafetos. Ninguém mete em conta o serviço contínuo, de que lhes está em obrigação.
Diríeis, até, que, mandando-nos amar aos nossos inimigos, em boa parte nos quis o divino legislador entremostrar o muito, de que eles nos são credores. A caridade com os que nos malquerem, e os que nos malfazem, não é, em bem larga escala, senão pago dos benefícios, que, mal a seu grado, mas muito deveras, eles nos granjeiam.
Destarte, não equivocaremos a aparência com a realidade, se, nos dissabores que malquerentes e malfazentes nos propinam, discernirmos a quota de lucro, com que eles, não levando em tal o sentido, quase sempre nos favorecem. Quanto é pela minha parte, o melhor do que sou, bem assim o melhor do que me acontece, frequentemente acaba o tempo convencendo-me de que não me vem das doçuras da fortuna propícia, ou da verdadeira amizade, senão sim que o devo, principalmente, às maquinações dos malévolos e às contradições da sorte madrasta. Que seria, hoje, de mim, se o veto dos meus adversários, sistemático e pertinaz, me não houvesse poupado aos tremendos riscos dessas alturas, "alturas de Satanás", como as de que fala o Apocalipse, em que tantos se têm perdido, mas a que tantas vezes me tem tentado exalçar o voto dos meus amigos? Amigos e inimigos estão, amiúde, em posições trocadas. Uns nos querem mal, e fazem-nos bem. Outros nos almejam o bem, e nos trazem o mal.
ENCERRO
Que os canalhas façam ao menos o bem de despertar o país. Especialmente nestes dias em que picaretas lastimam "a polarização" entre fascistas e democratas. Os vigaristas, por óbvio, querem o meio-termo entre uma coisa e outra: "Sem muito fascismo e sem muita democracia". E, claro!, já existe o candidato desse tipo de "centrismo distópico", em que os afascistados seriam um pouco mais mansos, e os democratas, mais covardes.
