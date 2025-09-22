Magnitsky para os Moraes: autocracia pune democracia em nome da liberdade

É estupidamente irônico que Moraes e sua mulher estejam submetidos aos rigores dessa lei e que sete outros magistrados do STF, além do advogado-geral da União, tenham tido seus vistos revogados como consequência da absurda acusação de que agridem direitos humanos ao supostamente não respeitar a liberdade de expressão. Estariam ainda promovendo uma perseguição a adversários políticos aos julgar os golpistas.

A suspensão do programa de Jimmy Kimmel pela Disney, que controla a ABC — depois de pressão aberta de Brendan Carr, presidente da FCC (Comissão Federal de Comunicações), ameaçando suspender licenças de afiliadas da emissora —, evidencia que a liberdade de expressão começa a ser não mais do que uma memória do passado na imprensa norte-americana, nas universidades norte-americanas, na sociedade norte-americana...

O caso de Kimmel é especialmente assombroso porque, de fato, ele não celebrou a morte do fascistoide Charlie Kirk. Ao contrário: num primeiro comentário, apontou o absurdo de tal ocorrência. Em fala posterior, abordou a exploração a que o movimento MAGA submetia a questão e lembrou que o assassino não era um dos "suspeitos de sempre" hoje submetidos a perseguições nos EUA.

A liberdade de expressão é plena no Brasil e é a cada dia menos livre no país governado por Trump.

E qual é a condição para que se suspendam as sanções? Trump já deixou claro que o Brasil tem de abrir mão de sua soberania e que o STF deve atuar como um puxadinho do Departamento de Justiça dos EUA. Seria preciso anular todos os processos contra Bolsonaro. Ou é assim ou nada feito.

O núcleo duro do bolsonarismo já afirmou que não aceita a redução de pena. Só interessa a vitória completa. Ou tudo ou nada. Ou o país, especialmente o Judiciário, se rende a um Estado estrangeiro, ou não há alívio. O poder que Bolsonaro não ganhou nas urnas lhe seria outorgado por Trump.