Magnitsky para os Moraes: autocracia pune democracia em nome da liberdade
A extensão das sanções da Lei Magnitsky à advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, e ao Instituto Lex, ligado à família, bem como a suspensão do visto norte-americano de Jorge Messias, advogado-geral da União só evidenciam como a tese de minorar as penas dos golpistas em nome da "pacificação" não encontra nenhum lastro na realidade.
Há nessa tentativa de suposto entendimento pacificador, na verdade, um velho vício, quase um sestro, uma deformação muito nossa, que veio, diria Joaquim Nabuco, do aleitamento dos futuros nhonhôs pelas escravas. E que mau destino seria esse? A suposição de que se pode dar um jeitinho para evitar a punição aos que promovem atentados contra as instituições, contra a democracia, contra os pobres. Não custa relembrar: golpistas serão punidos pela primeira vez no Brasil.
Bastaram oito meses de Donald Trump à frente do governo dos EUA em seu segundo mandato, e aquele país deixou de ser uma democracia convencional. Como inexistem "democracias inconvencionais", é evidente que se está diante de um novo regime, que evoluiu celeramente para uma autocracia consentida, em que as instituições e radares próprios desse regime, como a imprensa, prestam uma odiosa servidão voluntária.
É estupidamente irônico que Moraes e sua mulher estejam submetidos aos rigores dessa lei e que sete outros magistrados do STF, além do advogado-geral da União, tenham tido seus vistos revogados como consequência da absurda acusação de que agridem direitos humanos ao supostamente não respeitar a liberdade de expressão. Estariam ainda promovendo uma perseguição a adversários políticos aos julgar os golpistas.
A suspensão do programa de Jimmy Kimmel pela Disney, que controla a ABC — depois de pressão aberta de Brendan Carr, presidente da FCC (Comissão Federal de Comunicações), ameaçando suspender licenças de afiliadas da emissora —, evidencia que a liberdade de expressão começa a ser não mais do que uma memória do passado na imprensa norte-americana, nas universidades norte-americanas, na sociedade norte-americana...
O caso de Kimmel é especialmente assombroso porque, de fato, ele não celebrou a morte do fascistoide Charlie Kirk. Ao contrário: num primeiro comentário, apontou o absurdo de tal ocorrência. Em fala posterior, abordou a exploração a que o movimento MAGA submetia a questão e lembrou que o assassino não era um dos "suspeitos de sempre" hoje submetidos a perseguições nos EUA.
A liberdade de expressão é plena no Brasil e é a cada dia menos livre no país governado por Trump.
E qual é a condição para que se suspendam as sanções? Trump já deixou claro que o Brasil tem de abrir mão de sua soberania e que o STF deve atuar como um puxadinho do Departamento de Justiça dos EUA. Seria preciso anular todos os processos contra Bolsonaro. Ou é assim ou nada feito.
O núcleo duro do bolsonarismo já afirmou que não aceita a redução de pena. Só interessa a vitória completa. Ou tudo ou nada. Ou o país, especialmente o Judiciário, se rende a um Estado estrangeiro, ou não há alívio. O poder que Bolsonaro não ganhou nas urnas lhe seria outorgado por Trump.
Se já se tivesse aprovado algo como redução das penas, será que as sanções em curso seriam suspensas e outras por vir seriam sustadas? A resposta é "não". Até porque é evidente que a extrema direita não quer pacificar nada. Seu poder e sua influência nascem da crispação permanente e do confronto.
Pacificação, de verdade, é golpista na cadeia.
NOTA
Moraes divulgou uma nota a respeito da aberração produzida pelo governo norte-americano. Leiam:
"A ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnistsky à minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América, de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o Direito Internacional, a Soberania do Brasil e a independência do Judiciário. Independência do Judiciário, coragem institucional e defesa à Soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo Povo brasileiro. As Instituições brasileiras são fortes e sólidas. O caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. Como integrante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade."
É isso!
