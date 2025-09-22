'Pacificação' é remédio de vigaristas para a falsa doença da 'polarização'

OS MALANDROS

Não é exatamente a sociedade que aponta a existência dessa personagem-fantasma -- assombra sem nunca se mostrar claramente -- chamada "polarização". Isso está na pena e na boca dos analistas. Virou o "crack" do pensamento. É o exercício de um vício, não de um critério. E que tem raiz claramente ideológica.

Sustentam haver "polarização" entre Lula e Bolsonaro os que pretendem criar uma equivalência entre um democrata e um golpista, lastimando a ambos. Logo, seu ponto ótimo é alguém que esteja no meio do caminho entre a democracia e o golpe.

Sustentam haver polarização os que pretendem que o governo Lula é o outro extremo do bolsonarismo. É mesmo? Fosse, e teríamos, então, uma gestão de extrema esquerda, já que parece inequívoco que o ex-presidente lidera a extrema direita. Pergunta até meio abestada: o líder petista, por acaso, encarna o extremismo de esquerda? Logo, o ponto ótimo dessa gente não é o centro entre os polos — até porque isso é o que já temos no poder. Esse PCC analítico, que sequestra o pensamento, anseia por um meio do caminho entre o centro e a extrema direita.

Sustentam haver polarização os que pretendem encaixar até o Supremo em sua pilantragem teórica, de sorte que o tribunal também seria um dos extremos, e os reacionários bolsonaristas, o outro. E, ora vejam, como essas lorpas da análise se querem contra a polarização, deve-se concluir que buscam o meio do caminho entre o STF e a destruição do estado de direito.

Vocês estão percebendo que essa conversa de polarização, comprada de forma irrefletida pela imprensa, dá uma piscadela para uma espécie de "fascismo soft", de "fascismo light", de "fascismo liofilizado", já que não polarizar significaria um meio-termo entre o democrata e o golpista, entre o centro e a extrema direita, entre o STF e a destruição do estado de direito.

E QUEM VEM PARA RESOLVER?

Ora, se, então, a "Polarização" é essa doença ou essa gêmea má, vamos buscar o remédio, a "Ruthinha", a gêmea boa, a "Pacificação".