'Pacificação' é remédio de vigaristas para a falsa doença da 'polarização'
Vocês já ouviram falar muito por aí sobre a tal "Polarização", certo? Ela seria a causa de um impressionante conjunto de problemas no Brasil. E como é que se responde às demandas criadas por Raquel, a irmã má de "Mulheres de Areia"? Ora, com a Pacificação, que é a Ruth, a irmã boa. Entenderam? Uma iria criando os problemas, e a outra, resolvendo-os. Mas tenho uma novidade para vocês: Raquel Polarização, a irmã perversa, nem sequer existe no novelão da política. E a Ruth Pacificação é que é a bandida, a vigarista, a pilantra.
Vamos sair do universo do folhetim para o da medicina? Inexiste remédio certo para diagnóstico errado. Na verdade, a terapia errada pode matar o paciente, não é mesmo? O país tem convivido com uma tara que paralisa a inteligência, que torna as análises burras, que reduz a complexidade do mundo a um mero joguinho de opostos, que ignora nuances em favor de uma "doxa".
E o que é mesmo uma "doxa"? Vamos à definição do dicionário Houaiss, que é compreensível sem ser simplista: na filosofia, a "doxa" é um "sistema ou conjunto de juízos que uma sociedade elabora em um determinado momento histórico, supondo tratar-se de uma verdade óbvia ou evidência natural, mas que, para a filosofia, não passa de crença ingênua, a ser superada para a obtenção do verdadeiro conhecimento"
OS MALANDROS
Não é exatamente a sociedade que aponta a existência dessa personagem-fantasma -- assombra sem nunca se mostrar claramente -- chamada "polarização". Isso está na pena e na boca dos analistas. Virou o "crack" do pensamento. É o exercício de um vício, não de um critério. E que tem raiz claramente ideológica.
Sustentam haver "polarização" entre Lula e Bolsonaro os que pretendem criar uma equivalência entre um democrata e um golpista, lastimando a ambos. Logo, seu ponto ótimo é alguém que esteja no meio do caminho entre a democracia e o golpe.
Sustentam haver polarização os que pretendem que o governo Lula é o outro extremo do bolsonarismo. É mesmo? Fosse, e teríamos, então, uma gestão de extrema esquerda, já que parece inequívoco que o ex-presidente lidera a extrema direita. Pergunta até meio abestada: o líder petista, por acaso, encarna o extremismo de esquerda? Logo, o ponto ótimo dessa gente não é o centro entre os polos — até porque isso é o que já temos no poder. Esse PCC analítico, que sequestra o pensamento, anseia por um meio do caminho entre o centro e a extrema direita.
Sustentam haver polarização os que pretendem encaixar até o Supremo em sua pilantragem teórica, de sorte que o tribunal também seria um dos extremos, e os reacionários bolsonaristas, o outro. E, ora vejam, como essas lorpas da análise se querem contra a polarização, deve-se concluir que buscam o meio do caminho entre o STF e a destruição do estado de direito.
Vocês estão percebendo que essa conversa de polarização, comprada de forma irrefletida pela imprensa, dá uma piscadela para uma espécie de "fascismo soft", de "fascismo light", de "fascismo liofilizado", já que não polarizar significaria um meio-termo entre o democrata e o golpista, entre o centro e a extrema direita, entre o STF e a destruição do estado de direito.
E QUEM VEM PARA RESOLVER?
Ora, se, então, a "Polarização" é essa doença ou essa gêmea má, vamos buscar o remédio, a "Ruthinha", a gêmea boa, a "Pacificação".
Mas esperem aí. Pacificação entre quê e o quê? Ora, entre o democrata e o golpista, entre o centro e a extrema direita, entre o STF e os que querem destruí-lo. É isso?
Entenderam a armadilha? Se Lula seria um "polo", e Bolsonaro, outro, a solução só poderia estar com bolsonarismo moderado!!! Mas onde é que se encontra essa cabeça de bacalhau? Os tais mercados e a extrema direita envergonhada — a sem-vergonha não padece ao menos do mal adicional do fingimento — só conseguem enxergar uma saída viável: Tarcísio de Freitas.
Quando a gente ouve que a anistia seria a "pacificação" — aliás, foi Tarcísio quem lançou a palavra no mercado das más ideias políticas —, tratar-se-ia de pacificar o quê com o quê? A democracia com o golpe. Quando se diz que é preciso reduzir penas em favor da pacificação, vamos pacificar o quê com o quê? A lei com o vale-tudo. Quando pregam por aí que o STF participe de um arranjo em favor da pacificação, a intenção é pacificar o quê com o quê? A Constituição com a impunidade.
Sempre fiz pouco caso teórico dessa besteira de "polarização". Mais: sempre intuí tratar-se de uma conversa ideológica em busca de um personagem, como se um Senhor das Sombras dissesse: "Temos de demonizar Lula e Bolsonaro, afirmar que são opostos e combinados e aposentar os dois; só assim aparecerá a novidade".
E, para a surpresa de ninguém, o que se considera "novo" é Tarcísio, o cara que faz um tuíte cantando as glórias de um fascista como Charlie Kirk, que ataca o Supremo em praça pública e que diz não confiar na Justiça. Sobre Kirk (e ainda voltarei ao tema), noto: uma coisa é lastimar um assassinato; outra é endossar a pauta do morto, que trazia a morte na alma. Eis aí o "homem novo"
ENCERRO
Bem, eu tinha mesmo razão, não? Como o diagnóstico estava errado e não havia polarização, vieram com o remédio igualmente errado: a pacificação. Fosse para achar o meio termo entre a pessoa reta e o bandido, entre o certo e o errado e entre a lei e a desordem, seria o caso de declarar a vitória do crime, a glória do erro e o triunfo da esbórnia.
