PGR denuncia "nepo baby sauros" da ditadura por coação; faltou Bolsonaro

Escreveu o procurador-geral:

"Ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim que desejavam ou se a anistia -- extensiva necessária e prioritariamente a Jair Bolsonaro -- não fosse pautada e conseguida no Congresso Nacional".

Bem, a prova desse crime não precisa, como se diz no jargão, ser produzida pela acusação. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo se encarregam de esfregá-la na cara do sistema judicial todos os dias. Ainda nesta segunda, diante da absurda extensão da Lei Magnitsky para a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher de Alexandre, ambos comemoraram o feito nas redes, com novas ameaças.

E o fazem com que intenção? Ora, interferir na decisão dos juízes. Alguma dúvida a respeito? Que nome isso tem? Coação no curso do processo.

E BOLSONARO?

Embora também tenha sido investigado no inquérito, Bolsonaro não foi denunciado. O MPF não tornou disponível a íntegra da decisão. Então não sei por que não. Entendo que havia motivos para isso.

Bolsonaro confessou, em entrevista ao UOL concedida no dia 14 de maio, financiar as atividades do filho dos EUA. Repetiu a informação mais tarde em conversa com repórteres de vários veículos. Segundo disse, Eduardo estaria apenas lutando por democracia.

A denúncia contra a dupla se autoexplica. Ambos estão nas redes todos os dias a pedir uma punição aos juízes ou... No caso de Bolsonaro, não vejo dúvida possível sobre a ciência que tinha das atividades do filho nos EUA ao repassar a grana. Se a pergunta "como não saber?" não parece boa, fiquemos com a resposta: Bolsonaro deixou claro conhecer os motivos e endossá-los. Também ele é um coator no curso do processo.