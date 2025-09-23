Cara a cara Lula-Trump é o bom multilateralismo contra senilidade imperial
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, os "nepo baby sauros" da ditadura, a esta altura, devem estar se mexendo freneticamente para tentar ou impedir ou infeccionar um eventual encontro entre Lula e Donald Trump. Foi o presidente dos EUA a anunciá-lo, depois de informar ter havido um rápido encontro na sede da ONU. Nas palavras desse monumento ao amor próprio que é Trump, rolou um clima:
"Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos. Combinamos de nos encontrar na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, uns 20 segundos. Tivemos uma boa conversa e combinamos de nos encontrar na semana que vem. Mas ele parecia um homem muito legal. Na verdade, ele gostou de mim, eu gostei dele... Tivemos uma química excelente".
E observou que só se encontra com gente de que gosta. A ver. Não sendo uma daquelas sessões de "bullying" no Salão Oval, Lula tem de conversar, é claro! "Mas e se for, Reinaldo, um dos rituais dos quais ninguém se saiu muito bem porque mera oportunidade para exibicionismo e autopromoção de Trump?" Então não.
Lula fez um discurso forte, substancioso, objetivo e claro. Ainda voltarei ao tema. Foi sete vezes interrompido por fortes aplausos. Sim, essas manifestações têm intensidade, a indicar a adesão dos presentes àquilo que foi dito. Trump, em contraste, foi grato por um único momento em que a sua fala foi pontuada por palmas, ao dizer que o Hamas tinha de entregar os reféns. No mais, a sua longa litania, desarticulada e agressiva, foi acompanhada por um silêncio eloquente. Produziu um dos discursos mais aloprados da história das Nações Unidas, em que o principal alvo foram as... Nações Unidas"
Não vai aqui nenhuma patriotada ou contraste fácil, mas a verdade é que vimos líderes de duas naturezas a falar na ONU: um defendeu o multilateralismo como condição para o desenvolvimento e a paz: Lula. O outro, Trump, tratou o seu próprio país como o centro do universo e ameaçou até a pessoa que cuidava do teleprompter.
Um deles lembrou que ainda há 670 milhões de famintos no mundo e 2,3 bilhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar; o outro apontou a imigração como o problema central das nações e falou em deportar, prender e em mandar as pessoas para um lugar "ainda mais distante". Sim, Trump resolveu usar a morte como um eufemismo.
Lula pregou a necessidade de os países ricos demonstrarem o seu compromisso com a diminuição das emissões de carbono, anunciando, inclusive, a meta do Brasil nessa área. Trump tratou como idiotas os que se preocupam com o assunto, orgulhou-se de ter saído do Acordo de Paris e ainda foi irônico com a Europa, que teria se preocupado com esse tema e, por isso, tem hoje uma energia mais cara do que a produzida em seu país. Deixou claro o seu norte conceitual nessa área: energia é para dar dinheiro, não para gastar. Com tal divisa, adivinhem o que acontece com o meio ambiente...
Lula exaltou a democracia e a liberdade; Trump aplaudiu um tiranete abjeto como Nayib Bukele por ter oferecido El Salvador como uma prisão da política imigratória do EUA. Um se abraçou à ciência, à razão, aos fatos; o outro à mistificação, ao impressionismo e a patética autopromoção: "Estive certo sobre tudo!"
Ainda voltarei a detalhes do discurso do presidente brasileiro. Deixou claro que a soberania do país que governa não está em negociação. Não citou nem Trump nem os EUA, mas foi ao ponto:
"Mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia,
reconquistada há quarenta anos pelo seu povo, depois de duas décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias."
Trump não pôde ignorar a fala do brasileiro em sua "egotrip" autocongratulatória. Referiu-se à inexistente perseguição a opositores que haveria por aqui; mentiu sobre práticas comerciais desleais do Brasil — que tem déficit com os EUA, não superávit; disse que nosso país pode se dar mal se não negociar... Mentiras e bravatas. Mas há um fato inequívoco: sejam quais forem os bastidores, foi ele, aos olhos do mundo, a pedir uma conversa com Lula. Ou alguém viu o homem nascido em Garanhuns a pedir arrego ou arreglo?
Vimos duas posturas e seus simbolismos: o governante do país mais pobre entregou uma mensagem que é, de fato, de salvação do mundo multilateralista, livre, em que as divergências são negociadas. E só assim teremos, como espécie, futuro. O outro, o da maior potência econômica e bélica, frisou que o planeta é sua província, jactando-se de se impor pela força, entendendo que, ao defender aqueles que considera os interesses dos EUA, defende os da própria humanidade, donde se conclui não haver humanidade fora dos EUA. Modesto, disse nem esperar que vá receber o Nobel por isso, embora, entenda, fosse muito justo. O chefe de aldeia sentado sobre duas mil ogivas reduziu a complexidade do mundo à sua ignorância arrogante.
A humanidade que Lula vislumbra tem futuro e diversidade. A de Trump tem tiro, porrada, bomba e autocongratulação. Por isso o presidente brasileiro foi aplaudido sete vezes, e o americano, apenas uma. Vamos ver se haverá mesmo conversa e em quais condições.
Os "nepo baby sauros" da ditadura certamente já se movimentam nervosamente a essa hora para impedir que o encontro aconteça. Estão entre os que dependem do conflito, do caos e da desordem para que possam existir.
