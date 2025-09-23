Cara a cara Lula-Trump é o bom multilateralismo contra senilidade imperial

Não vai aqui nenhuma patriotada ou contraste fácil, mas a verdade é que vimos líderes de duas naturezas a falar na ONU: um defendeu o multilateralismo como condição para o desenvolvimento e a paz: Lula. O outro, Trump, tratou o seu próprio país como o centro do universo e ameaçou até a pessoa que cuidava do teleprompter.

Um deles lembrou que ainda há 670 milhões de famintos no mundo e 2,3 bilhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar; o outro apontou a imigração como o problema central das nações e falou em deportar, prender e em mandar as pessoas para um lugar "ainda mais distante". Sim, Trump resolveu usar a morte como um eufemismo.

Lula pregou a necessidade de os países ricos demonstrarem o seu compromisso com a diminuição das emissões de carbono, anunciando, inclusive, a meta do Brasil nessa área. Trump tratou como idiotas os que se preocupam com o assunto, orgulhou-se de ter saído do Acordo de Paris e ainda foi irônico com a Europa, que teria se preocupado com esse tema e, por isso, tem hoje uma energia mais cara do que a produzida em seu país. Deixou claro o seu norte conceitual nessa área: energia é para dar dinheiro, não para gastar. Com tal divisa, adivinhem o que acontece com o meio ambiente...

Lula exaltou a democracia e a liberdade; Trump aplaudiu um tiranete abjeto como Nayib Bukele por ter oferecido El Salvador como uma prisão da política imigratória do EUA. Um se abraçou à ciência, à razão, aos fatos; o outro à mistificação, ao impressionismo e a patética autopromoção: "Estive certo sobre tudo!"

Ainda voltarei a detalhes do discurso do presidente brasileiro. Deixou claro que a soberania do país que governa não está em negociação. Não citou nem Trump nem os EUA, mas foi ao ponto:

"Mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia,

reconquistada há quarenta anos pelo seu povo, depois de duas décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias."

Trump não pôde ignorar a fala do brasileiro em sua "egotrip" autocongratulatória. Referiu-se à inexistente perseguição a opositores que haveria por aqui; mentiu sobre práticas comerciais desleais do Brasil — que tem déficit com os EUA, não superávit; disse que nosso país pode se dar mal se não negociar... Mentiras e bravatas. Mas há um fato inequívoco: sejam quais forem os bastidores, foi ele, aos olhos do mundo, a pedir uma conversa com Lula. Ou alguém viu o homem nascido em Garanhuns a pedir arrego ou arreglo?