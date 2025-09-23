Lula e Trump traduziram na ONU o real 'choque de civilizações' da nossa era

Essa extrema direita chegou a poder nos EUA e decidiu matar o multilateralismo. E todos aqueles que não se alinham com os seus propósitos seriam agentes do mal. Mas que "mal" é esse? Não é, certamente, o islamismo de que tratou Huntington. Também não é aquele comunismo que o macartismo denunciava. Esses seres macabros repudiam como expressão do mal a ideia de um capitalismo ético que acene para qualquer forma de compromisso humanista.

Por isso o presidente dos EUA atacou, por exemplo, com tanta virulência os acordos contra o desequilíbrio climático. Seriam, na verdade, conspirações "contra a América". Lula e Trump falaram. E se revelou o real choque de civilizações do nosso tempo. Não em razão das respectivas personalidades de um e de outro, mas daquilo que presentam.

LULA E A SOBERANIA

Lula, nem poderia ser de outro modo, falou sobre o ataque à soberania brasileira. Disse:

"Este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas.

Criada no fim da Guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade.

Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados, como nunca estiveram em toda a sua história.

O multilateralismo está diante de nova encruzilhada.

A autoridade desta Organização está em xeque.

Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder.

Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra.

Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia.

O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades.

Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas.

Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades.

Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais, e cerceiam a imprensa.

Mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há quarenta anos pelo seu povo, depois de duas décadas de governos ditatoriais.

Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia.

A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável.

Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias.

Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil.

Não há pacificação com impunidade.

Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito.

Foi investigado, indiciado, julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso.

Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas.

Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis.

Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela."

COMENTO

Se alguém achava que Lula poderia se intimidar em face das pressões feitas pelo governo Trump, que anunciou sanções novas a autoridades brasileiras na véspera do discurso do presidente nas Nações Unidas, fez uma aposta errada. Parece ter acontecido precisamente o contrário. O discurso não foi feito de improviso, tanto é que, na entrevista que me concedeu no dia 12 de agosto, ele antecipou a linha que seguiria. E, de fato não houve.

O presidente brasileiro foi ao aponto ao afirmar que existe uma correlação, que ele chamou de "paralelo", entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento das democracias. E também acertou ao apontar que, mundo afora, "forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades." Forças essas que, nas suas palavras, "cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa."

Lula não disse desta maneira, mas é como se o tivesse feito:

"Nós soubemos defender a nossa democracia e temos instituições para isso; os EUA, não. E, por essa razão, estamos pagando um preço". Sem citar as agressões praticadas pelo governo Trump, fez questão de destacar que a soberania do país é inegociável". Apontou ainda o conluio da extrema direita daqui com um governo estrangeiro empenhado em punir os brasileiros. Pergunta-se: fato ou ficção? E, aos olhos e ouvidos do mundo, deixou claro que o Poder Judiciário do Brasil submeteu os golpistas a um julgamento justo. Em síntese, nas palavras do presidente: "Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis". Não poderia ter sido mais claro.