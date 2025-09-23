Lula e Trump traduziram na ONU o real 'choque de civilizações' da nossa era
Samuel Huntington, tão contestado entre os progressistas como celebrado entre conservadores em meados na década de 90, escreveu um livro célebre: "O Choque de Civilizações e a Mudança da Ordem Mundial". Publicado em 1996, sustentava, em síntese, que as divergências do futuro não mais seriam pautadas por questões ideológicas à moda até então conhecida — entre capitalismo e socialismo, por exemplo —, mas em confrontos de natureza cultural e religiosa. E, claro!, o Islã aparecia como um fantasma a assombrar a democracia ocidental.
Huntington, como se nota agora, não poderia estar mais errado. Dado o mundo que temos, vejam que coisa fabulosa!, "capitalismo" ou "socialismo", com efeito, perderam importância. E, sim, a questão cultural e religiosa tem um especial acento, mas nada tem a ver com o islamismo. O que ameaça os valores da democracia ocidental, hoje, é o extremismo que se diz cristão — sem que essencialmente o seja, a menos que se ignore tudo o que se sabe sobre Cristo — e que busca se impor pela força e pelo fanatismo.
Trump, um amigão de muitas ditaduras islâmicas, falou sobe a perseguição a cristãos, não deixando claro a que se referia. Quando atentamos para o discurso da extrema direita nos EUA, no Brasil e mundo afora, essa ameaça viria do mundo laico, da ciência, das pautas em favor da igualdade, da defesa do meio ambiente... Huntington, que morreu em 2008, não teve tempo de ver o tamanho do seu erro. São as correntes de extrema direita que se dizem cristãs a ameaçar hoje a democracia nos EUA. A elas se juntaram "lobbies" econômicos que, sob o pretexto de promover uma guerra de valores contra "os inimigos da democracia e da cristandade", articulam-se, de fato, para proteger seus próprios interesses, fingindo disputar almas quando, de verdade, disputam mercados.
Essa extrema direita chegou a poder nos EUA e decidiu matar o multilateralismo. E todos aqueles que não se alinham com os seus propósitos seriam agentes do mal. Mas que "mal" é esse? Não é, certamente, o islamismo de que tratou Huntington. Também não é aquele comunismo que o macartismo denunciava. Esses seres macabros repudiam como expressão do mal a ideia de um capitalismo ético que acene para qualquer forma de compromisso humanista.
Por isso o presidente dos EUA atacou, por exemplo, com tanta virulência os acordos contra o desequilíbrio climático. Seriam, na verdade, conspirações "contra a América". Lula e Trump falaram. E se revelou o real choque de civilizações do nosso tempo. Não em razão das respectivas personalidades de um e de outro, mas daquilo que presentam.
LULA E A SOBERANIA
Lula, nem poderia ser de outro modo, falou sobre o ataque à soberania brasileira. Disse:
"Este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas.
Criada no fim da Guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade.
Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados, como nunca estiveram em toda a sua história.
O multilateralismo está diante de nova encruzilhada.
A autoridade desta Organização está em xeque.
Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder.
Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra.
Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia.
O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades.
Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas.
Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades.
Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais, e cerceiam a imprensa.
Mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há quarenta anos pelo seu povo, depois de duas décadas de governos ditatoriais.
Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia.
A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável.
Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias.
Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil.
Não há pacificação com impunidade.
Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito.
Foi investigado, indiciado, julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso.
Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas.
Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis.
Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela."
COMENTO
Se alguém achava que Lula poderia se intimidar em face das pressões feitas pelo governo Trump, que anunciou sanções novas a autoridades brasileiras na véspera do discurso do presidente nas Nações Unidas, fez uma aposta errada. Parece ter acontecido precisamente o contrário. O discurso não foi feito de improviso, tanto é que, na entrevista que me concedeu no dia 12 de agosto, ele antecipou a linha que seguiria. E, de fato não houve.
O presidente brasileiro foi ao aponto ao afirmar que existe uma correlação, que ele chamou de "paralelo", entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento das democracias. E também acertou ao apontar que, mundo afora, "forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades." Forças essas que, nas suas palavras, "cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa."
Lula não disse desta maneira, mas é como se o tivesse feito:
"Nós soubemos defender a nossa democracia e temos instituições para isso; os EUA, não. E, por essa razão, estamos pagando um preço". Sem citar as agressões praticadas pelo governo Trump, fez questão de destacar que a soberania do país é inegociável". Apontou ainda o conluio da extrema direita daqui com um governo estrangeiro empenhado em punir os brasileiros. Pergunta-se: fato ou ficção? E, aos olhos e ouvidos do mundo, deixou claro que o Poder Judiciário do Brasil submeteu os golpistas a um julgamento justo. Em síntese, nas palavras do presidente: "Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis". Não poderia ter sido mais claro.
DEMOCRACIA E REDES SOCIAIS
Lula abordou aquele que é um desafio dos regimes democráticos contemporâneos desde que se consolidaram, efetivamente, como governos definidos pela maioria da população, por intermédio do voto. E que desafio é esse? O de fazer com que a democracia formal seja também democracia real. E, nesse contexto, aparece um dos temas mais relevantes da nossa era: regular as "big techs". Afirmou:
"Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral.
Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades e a garantia dos direitos mais elementares: a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde.
A democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares.
Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo.
A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo.
Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do Mapa da Fome neste ano de 2025.
Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas. Cerca de 2,3 bilhões enfrentam insegurança alimentar.
A única guerra de que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza.
Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20, que já conta com o apoio de 103 países.
A comunidade internacional precisa rever as suas prioridades:
- Reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento;
- Aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos; e
- Definir padrões mínimos de tributação global, para que os super-ricos paguem mais impostos que os trabalhadores.
A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância.
As plataformas digitais trazem possibilidades de nos aproximar como jamais havíamos imaginado.
Mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação.
A internet não pode ser uma "terra sem lei". Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis.
Regular não é restringir a liberdade de expressão. É garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim no ambiente virtual.
Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes, como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia.
O Parlamento brasileiro corretamente apressou-se em abordar esse problema.
Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital.
Também enviamos ao Congresso Nacional projetos de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de datacenters sustentáveis.
Para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário no ano passado."
COMENTO
Até parece que Lula e Trump combinaram as contraposições. Qual é, segundo o presidente norte-americano, a principal pauta com que o mundo se defronta? A resposta, para espanto do bom senso, é esta: a imigração. E fez um discurso notavelmente violento a respeito, ameaçando os imigrantes com deportação, prisão e morte.
Lula, que o antecedeu, falou a coisa certa: é preciso combater a pobreza. É ela que está na raiz dos fluxos migratórios. E aí vem uma verdade irrespondível, que os reacionários não reconhecem: "A pobreza é tão inimiga da democracia como o extremismo."
Todos temos, de fato, uma escolha ao menos intelectual: defender que um mundo um pouco mais justo concorreria para que as pessoas ficassem em seus respectivos países, com condições de se desenvolver e progredir, ou nos alinhar com quem entende que tudo se resolve com tiro, porrada e bomba.
Ao tratar daquelas que consideram prioridades globais, os presidentes do Brasil e dos EUA também não poderiam estar mais distantes. E me parece óbvio quem tem a boa agenda: Lula defendeu tributar os super-ricos, aliviar os serviços das dívidas para os mais pobres a regular as "big techs".
Trump, sabemos, é uma espécie de "supernanny" de bilionários, tornou-se aliado dos gigantes da tecnologia num jogo que, para eles, não pode ter regras e, dadas as escolhas que fez no caso das tarifas, entende que dívidas são parte da sujeição econômica que, afinal, interessa os ricos.
Alguém poderia indagar: "E se o Brasil se juntasse a Trump nessa visão de mundo?"
Diria que pode ter os mesmos ganhos de governantes como Nayib Bukele, de El Salvador, e Javier Milei, da Argentina.Seus respectivos países não obtêm benefício nenhum, mas eles se mostram puxa-sacos exemplares.
MEIO AMBIENTE
Lula e Trump, como se percebe têm visões de mundo opostas em tudo. No caso do meio ambiente, a divergência chega ao paroxismo. Reproduzo o trecho da fala do presidente brasileiro e depois destaco alguns rompantes na barbárie discursiva trumpista. Disse Lula:
"Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios.
Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de duzentos anos de emissões.
Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, mas de justiça.
A corrida por minerais críticos, essenciais para a transição energética, não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos.
Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia.
O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos dois últimos anos.
Erradicá-lo requer garantir condições dignas de vida para seus milhões de habitantes.
Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé.
É chegado o momento de passar da fase de negociação para a etapa de implementação.
O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima.
Mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU, para que ela tenha a atenção que merece.
Um Conselho vinculado à Assembleia Geral com força e legitimidade para monitorar compromissos dará coerência à ação climática.
Trata-se de um passo fundamental na direção de uma reforma mais abrangente da Organização, que contemple também um Conselho de Segurança ampliado nas duas categorias de membros."
COMENTO
O discurso do presidente norte-americano não foi linear. Houve improvisos. Entre idas e vindas, o meio ambiente foi o tema a que dedicou mais tempo. Faz sentido. Depois das "big techs", trata-se do "lobby" mais poderoso no país dos lobistas. Economia e baixo carbono e energia renovável? Segundo o Tump, tudo besteira:
"Estamos nos livrando das falsamente chamadas energias renováveis. (...)eles são uma piada. Eles não funcionam. Eles são muito caros. Eles não são fortes o suficiente para alimentar as usinas que você precisa para tornar seu país grande. O vento não sopra. Aqueles grandes moinhos de vento são tão patéticos e tão ruins, tão caros para operar, e eles têm que ser reconstruídos o tempo todo e começam a enferrujar e apodrecer. A energia mais cara já concebida."
Segundo o grande pensador, o único país a lucrar com tudo isso seria a China porque os equipamentos são construídos por lá. E aí tratou a Europa com um misto de piedade e desdém:
"A Europa ainda tem um longo caminho a percorrer, com muitos países à beira da destruição por causa da agenda de energia verde".
Na sequência, desandou a falar sobre a segurança em Washington D.C., exaltando a intervenção ilegal que fez. Voltou à sua particularíssima leitura sobre o meio ambiente:
"E estou dizendo que, se você não se livrar do golpe da energia verde, seu país vai fracassar. Eu sou o presidente dos Estados Unidos, mas me preocupo com a Europa. Eu amo a Europa. Eu amo o povo da Europa e odeio vê-la sendo devastada pela energia e pela imigração. Este monstro de duas caudas destrói tudo em seu caminho, e eles não podem mais deixar isso acontecer."
Negou de forma peremptória o desequilíbrio climático e, de forma um tanto espantosa, resolveu tratar o carvão de maneira afetiva:
"Eu desencadeei uma produção massiva de energia e assinei ordens executivas históricas para descobrir petróleo. Mas não precisamos caçar muito porque temos mais petróleo do que qualquer nação, em qualquer lugar, petróleo e gás do mundo. E, se você adicionar carvão, temos mais do que qualquer nação do mundo. Limpo. Eu o chamo de carvão limpo e bonito. Você pode fazer coisas hoje com carvão que não poderia fazer há 10 anos, 15 anos. Então, eu tenho uma pequena ordem permanente na Casa Branca. Nunca use a palavra 'carvão', use apenas as palavras carvão limpo e bonito. Soa muito melhor, não é?".
CONCLUO
Sabem por que Lula foi muito aplaudido, entre outros motivos? Porque falava em nome de um ordenamento civilizatório, racional e que não despreza o saber científico.
Trump se sentou sobre as suas ogivas e mandou brasa: "Bem, esse é meu entendimento do mundo. E por que é assim? Porque acho que é assim e estou sempre certo".
Não há a menor chance de as coisas caminharem bem com este senhor no topo do seu delírio autocentrado e do poder que lhe confere a condição de presidente dos EUA. A única esperança que podemos alimentar é a de que a democracia americana, ou o que resta dela, sobreviva. E esse tempo, pois, passará.
Lula acenou para o futuro necessário. Trump para o passado que terá de passar.
