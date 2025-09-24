Assine UOL
Reinaldo Azevedo

Eduardo vê tática de Trump; Figueiredo exalta o garoto de programa violador

Tanto Eduardo Bolsonaro como Paulo Figueiredo fingiram contentamento ontem com as palavras de Donald Trump ao anunciar que iria conversar com Lula. Seria apenas um modo de o norte-americano atrair Lula para uma armadilha.

Não sei não... A estratégia de Eduardo me parece clara. Volto a ela daqui a pouco. Quanto a Figueiredo, parece-me haver algo de estranho. Sabe-se lá se não anda prestando favores a alguém, colaborando para Eduardo se enterrar. Explicarei tudo.

Retomo o aceno do presidente norte-americano ao brasileiro. Com sua desmesurada admiração por Trump, inclusive pela determinação de punir o Brasil, Eduardo escreve no X, em tom de devoção:
"Para quem conhece as estratégias de negociação de Donald Trump, nada do que aconteceu foi surpresa. Ele fez exatamente o que sempre praticou: elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações. Ontem mesmo, sancionou a esposa do maior violador de direitos humanos da história do Brasil, um recado claro e direto.
Depois disso, sorriu e mostra-se aberto a dialogar em uma posição infinitamente mais confortável, fiel àquilo que sempre defendeu: os interesses dos americanos em primeiro lugar. É a marca registrada de Trump: firmeza estratégica combinada com inteligência política."

Ele tem razão numa coisa ao menos: Trump realmente pensa nos interesses dos norte-americanos em primeiro lugar. Os Bolsonaros também.

Na mesma postagem, o deputado por um fio continua:
"Ao final Trump ainda arrebatou que sem os EUA o Brasil vai mal. Ou seja, não há para onde correr, o Brasil precisa dos EUA, reconheça isto ou não. Entende porque confiamos na anistia ampla, geral e irrestrita?"

Acho que cometeu um erro de digitação e quis escrever "arrematou" em vez de "arrebatou". E o certo, na frase, é "por que" (razão pela qual) e não "porque". E não! Não haverá anistia ampla, geral e irrestrita.

NATUREZA DA LUTA
Entendo que a natureza das escolhas de Eduardo nada tem a ver com anistia. Ele só pensa num modo de impedir que o que considera o legado da família caia nas mãos de terceiros. Como sempre, parece apenas loucura, mas há método.

O caso de Figueiredo, entendo, pode ser um tanto diferente. Ele é quase que invariavelmente mais vulgar, grosseiro, desbocado, agressivo e truculento do que o próprio Eduardo.

Ao cantar as glórias de Trump, reproduziu uma montagem em que este aparece como um garoto de programa, com um destaque óbvio para a sua genitália. A título de comentário, acrescentou um coraçãozinho vermelho, que significa, em "internetês", amor, romance, paixão e afeto intenso.

Pouco antes, havia postado a seguinte mensagem:
"Todo dia Trump elogia líderes do mundo inteiro como o da Índia, China, Rússia. E coloca mais tarifas no bumbunzinho deles até que façam o que ele quer. Mas tudo com muito amor e carinho."

E publicou outro coraçãozinho.

Não sei qual é a desse cara nem me interessa, mas isso é uma linguagem a que violadores poderiam apelar para emprestar, vamos dizer, suavidade a um ato de violência sexual. Isso explica os dois coraçõezinhos.

O que passa pela cabeça de alguém que olha Trump e o associa, ainda que por brincadeira, mas não em tom crítico, a folguedos eróticos? Quero distância desse Freud...

Antes de Figueiredo, quem viu o presidente norte-americano nesse capítulo foi o pedófilo Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, e a profissional do sexo Stormy Daniels, que foi subornada pelo advogado do Homem Laranja. E ela ainda desfez a fantasia da imagem que vai no post do neto do ditador. Disse que o dono das ogivas atômicas, que ameaça todo mundo, é bem pouco, como posso dizer?, proporcionado nessa área...

ENCERRO
Não sou "coach" de Eduardo, é claro! Mas suponho que espere contar com o apoio de parte dos endinheirados do Brasil para levar adiante aquela que considera a sua luta.

Figueiredo é mesmo um bom parceiro? Bem, isso é lá com os dois. Que o "nepo baby" da ditadura contribua para isolar Eduardo ainda mais no ambiente dos reacionários brasileiros, bem, sobre isso, não há a menor dúvida.

E o cara é experiente o bastante para saber que jogo está jogando.

