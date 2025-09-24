Eduardo vê tática de Trump; Figueiredo exalta o garoto de programa violador

Ele tem razão numa coisa ao menos: Trump realmente pensa nos interesses dos norte-americanos em primeiro lugar. Os Bolsonaros também.

Na mesma postagem, o deputado por um fio continua:

"Ao final Trump ainda arrebatou que sem os EUA o Brasil vai mal. Ou seja, não há para onde correr, o Brasil precisa dos EUA, reconheça isto ou não. Entende porque confiamos na anistia ampla, geral e irrestrita?"

Acho que cometeu um erro de digitação e quis escrever "arrematou" em vez de "arrebatou". E o certo, na frase, é "por que" (razão pela qual) e não "porque". E não! Não haverá anistia ampla, geral e irrestrita.

NATUREZA DA LUTA

Entendo que a natureza das escolhas de Eduardo nada tem a ver com anistia. Ele só pensa num modo de impedir que o que considera o legado da família caia nas mãos de terceiros. Como sempre, parece apenas loucura, mas há método.

O caso de Figueiredo, entendo, pode ser um tanto diferente. Ele é quase que invariavelmente mais vulgar, grosseiro, desbocado, agressivo e truculento do que o próprio Eduardo.

Ao cantar as glórias de Trump, reproduziu uma montagem em que este aparece como um garoto de programa, com um destaque óbvio para a sua genitália. A título de comentário, acrescentou um coraçãozinho vermelho, que significa, em "internetês", amor, romance, paixão e afeto intenso.