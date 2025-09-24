Entrevista exclusiva: Deus avalia pré-candidaturas de Tarcísio e Michelle

Eis um momento em que eu odiaria ser Deus. Com tanta intervenção por fazer mundo afora, com tantos destinos por aí, imaginem ter de decidir se atendo aos apelos de Jair, de Tarcísio de Freitas ou, agora, de Michelle, que entrou na fila.

O próprio Altíssimo deve achar que, em matéria de candidatura, acabou para Bolsonaro. Ranzinza, arrasta irritado as chinelas e diz: "Essa gente só faz caca".

Há Tarcísio, que já se colocou como o escolhido. Aquele que Não Tem Nome, que cuida das coisas do céu e da terra, está agastado com o governador de São Paulo, que já se disse uma mistura de Abraão com Moisés.

Eu o entrevistei a respeito. Cofiando as barbas brancas, ironizou, nas horas eternas do tédio, a fala do titular do Palácio dos Bandeirantes:

"Veja esse aí... Pense em quanto tempo demorei para escolher aqueles dois patriarcas e nas tarefas que lhes dei. Aí vem o... Como é mesmo? Ah, sim, Tarcísio, né? E diz não só que o escolhi, mas que também é a síntese de duas das minhas mais notáveis criaturas. Ok. Abraão não tinha muito freio. Pedi para ele matar o seu primogênito. Se não seguro a sua mão, o doido iria lá e faria o desatino. Mas eu o contive na hora h. Inventei o teste de fidelidade antes de João Kleber. Moisés era gago, mas abria o mar com uma velocidade impressionante. E Tarcísio? Deixo claro que não fui eu que mandei privatizar a Sabesp por um preço inferior ao que valia em Bolsa. Isso eu não faço! O Céu é a mais antiga estatal do mundo. O diabo tentou privatizar várias vezes, mas eu brequei."

"E quanto a Michelle, Senhor?", eu quis saber.

Deus responde que tem mais coisas a fazer do que se ocupar de disputas eleitorais no Brasil. Revela certa quedinha pelas esquerdas desde as Comunidades Eclesiais de Base e assegura que os respectivos lobbies de Dom Hélder Câmara e de Dom Paulo Evaristo Arns são bastante influentes por lá...