Frufru de Trump e veneno que a extrema direita bebe para ver se Lula morre
A combustão espontânea é ocorrência rara. No caso do amor, por exemplo, ou é uma febre juvenil à moda Shakespeare, como em "Romeu e Julieta", ou é coisa típica de filme ruim. Entre políticos, não há paixão, mas cálculo. É uma área em que, quase sempre, a loucura é método, ainda que para fazer coisas que julgamos, se me permitem o gracejo, loucas.
Um fato inequívoco: Donald Trump acenou ontem para Lula depois de ter levado uma carraspana histórica do presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU. E olhem que o presidente brasileiro não bateu pouco. A pancada foi dura.
Há como, por ora, o "frufru" de Trump ser ruim para o Brasil e para Lula? Só Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo fingem acreditar nessa hipótese. Esses dois poderiam cantarolar uma música do então muito jovem Renato Russo: "Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira". E não sei, a esta altura, em que medida Figueiredo não está ajudando, sabe-se lá se prestando favores a alguém, Eduardo a se enterrar. Volto ao tema daqui a pouco. De todo modo, isso é coisa lá deles. Retomo o aceno do presidente norte-americano a Lula.
"Mas Trump também falou mal do Brasil em seu discurso", dizem alguns. É verdade. Mas queriam que fizesse o quê? Imaginem o presidente norte-americano a dizer ainda ontem: "Eu estava errado e menti; apliquei sanções contra esses caras, mas admito que são bacanas e que nada fizeram de errado; a gente tem um grande superávit com eles nas relações comerciais. Aliás, o Brasil é um dos poucos países com os quais somos superavitários".
É claro que Trump não faria isso. O minuto que ele dedicou à crítica ao Brasil apenas reproduziu trecho da carta destrambelhada que tornou pública no dia 9 de julho.
O dado novo no que respeita à relação entre os dois países foi, pois, o aceno amistoso de Trump a Lula. Não se tinha isso antes dessa terça e agora se tem. Se resultará em algo positivo, vamos ver. Fazer pouco caso da ocorrência me parece prova exemplar de má vontade e de compulsão pelo maldizer. A resposta a esta pergunta que vou fazer define se aquele aceno foi bom, ruim ou irrelevante: sem ele, a relação entre os dois países estaria mais tensa ou menos?
A piscadela de Trump para Lula não é um caso de combustão amorosa shakespeariana nem dádiva caída do céu. A diplomacia, à diferença do que propagandeia a extrema direita, movimenta-se bastante nos bastidores. Empresários brasileiros — alguns solidamente instalados nos EUA, como Joesley Batista, da JBS — têm conversado com representantes da Casa Branca e do Capitólio.
Há ainda interações em curso que passam longe dos olhos da imprensa e do filtro de Eduardo e Figueiredo. Há muito mais gente do que se imagina tentando normalizar as relações entre Brasil e EUA. Nem é impossível nem é fácil.
Lula fez um discurso irretocável e sem falhas na ONU, sete vezes interrompido por aplausos da esmagadora maioria das delegações presentes. Ali estava o líder de uma das maiores democracias do mundo a acusar um ataque à sua soberania por intermédio das tarifas. Se a alegação econômica repetida ontem por Trump é falsa e ridícula, a justificativa política é um escândalo que corre a céu aberto.
É besteira, obviamente, esperar que o presidente norte-americano opere um recuo fabuloso de repente. Não vai acontecer. Mas não tenho dúvidas de que alguém já disse a ele que não há Lei Magnitsky capaz de fazer o STF anular os processos contra Bolsonaro.
Acrescente-se outra evidência à equação: até agora, sua estupidez e truculência contra o Brasil têm sido excelentes cabos eleitorais de Lula. Alguém poderia indagar: "Reinaldo, no caso de haver um acordo, o petista não sairia ganhando do mesmo jeito?" Eu acho que sim.
Eis a prova de que a escolha feita por seus adversários foi, até aqui, um tiro que deram nos próprios pés. Convenham: a fidelidade da extrema direita ao ódio e sua obsessão golpista têm fortalecido Lula também eleitoralmente.
É claro que não se pode antecipar o resultado da disputa do ano que vem. Mas cabe uma questão: a direita continuará a tomar veneno na esperança de que Lula morra?
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.