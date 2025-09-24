Frufru de Trump e veneno que a extrema direita bebe para ver se Lula morre

"Mas Trump também falou mal do Brasil em seu discurso", dizem alguns. É verdade. Mas queriam que fizesse o quê? Imaginem o presidente norte-americano a dizer ainda ontem: "Eu estava errado e menti; apliquei sanções contra esses caras, mas admito que são bacanas e que nada fizeram de errado; a gente tem um grande superávit com eles nas relações comerciais. Aliás, o Brasil é um dos poucos países com os quais somos superavitários".

É claro que Trump não faria isso. O minuto que ele dedicou à crítica ao Brasil apenas reproduziu trecho da carta destrambelhada que tornou pública no dia 9 de julho.

O dado novo no que respeita à relação entre os dois países foi, pois, o aceno amistoso de Trump a Lula. Não se tinha isso antes dessa terça e agora se tem. Se resultará em algo positivo, vamos ver. Fazer pouco caso da ocorrência me parece prova exemplar de má vontade e de compulsão pelo maldizer. A resposta a esta pergunta que vou fazer define se aquele aceno foi bom, ruim ou irrelevante: sem ele, a relação entre os dois países estaria mais tensa ou menos?

A piscadela de Trump para Lula não é um caso de combustão amorosa shakespeariana nem dádiva caída do céu. A diplomacia, à diferença do que propagandeia a extrema direita, movimenta-se bastante nos bastidores. Empresários brasileiros — alguns solidamente instalados nos EUA, como Joesley Batista, da JBS — têm conversado com representantes da Casa Branca e do Capitólio.

Há ainda interações em curso que passam longe dos olhos da imprensa e do filtro de Eduardo e Figueiredo. Há muito mais gente do que se imagina tentando normalizar as relações entre Brasil e EUA. Nem é impossível nem é fácil.

Lula fez um discurso irretocável e sem falhas na ONU, sete vezes interrompido por aplausos da esmagadora maioria das delegações presentes. Ali estava o líder de uma das maiores democracias do mundo a acusar um ataque à sua soberania por intermédio das tarifas. Se a alegação econômica repetida ontem por Trump é falsa e ridícula, a justificativa política é um escândalo que corre a céu aberto.