Povo na rua, com a Constituição e sem medo, barrou safadeza. E Moro, hein?

É... O povo sem medo nas ruas levou o medo de carne queimada eleitoral à Casa que vai renovar dois terços dos seus quadros no ano que vem.

Como é a música "Dona Culpa", de Jorge Ben Jor, que Caetano Veloso defendeu no Festival da extinta TV Tupi, em 1979?

Assim:

"Dona culpa ficou solteira

Pois ninguém quis casar com ela

Pois aqui só se voa com duas asas

Com a asa da fé e com a asa da ciência

Quem voar sem nenhuma das duas

Vai cair e se arrebentar

Sem ter tempo pra pedir clemência

Ou história pra contar

Olha o castigo."

O Brasil está tão da pá virada, como sabemos, que a ciência é desprezada por embusteiros, e a fé é manipulada pelos mesmos vagabundos.

Costuma-se dizer que não há desinfetante tão eficaz como a luz do sol. Poucas coisas são melhores do que ela para combater alguns males invisíveis a olho nu.

Junto com a anistia a golpistas, como se viu, tentou-se articular a proteção absoluta para os larápios. Estes são de tal sorte oportunistas que aceitaram trair até o próprio Jair Bolsonaro, como a dizer: "Ok, então vamos fazer assim: a gente troca a impunidade para os golpistas pela impunidade para os ladrões. Para aqueles, a redução das penas; para estes, todo o poder".