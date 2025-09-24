Povo na rua, com a Constituição e sem medo, barrou safadeza. E Moro, hein?
Que coisa, hein?
O Senado enterrou na Comissão de Constituição e Justiça a PEC da Blindagem, a PEC da Bandidagem, a PEC da Sacanagem, a PEC da Roubalheira.
Na comissão, o resultado foi unânime.
É... O povo sem medo nas ruas levou o medo de carne queimada eleitoral à Casa que vai renovar dois terços dos seus quadros no ano que vem.
Como é a música "Dona Culpa", de Jorge Ben Jor, que Caetano Veloso defendeu no Festival da extinta TV Tupi, em 1979?
Assim:
"Dona culpa ficou solteira
Pois ninguém quis casar com ela
Pois aqui só se voa com duas asas
Com a asa da fé e com a asa da ciência
Quem voar sem nenhuma das duas
Vai cair e se arrebentar
Sem ter tempo pra pedir clemência
Ou história pra contar
Olha o castigo."
O Brasil está tão da pá virada, como sabemos, que a ciência é desprezada por embusteiros, e a fé é manipulada pelos mesmos vagabundos.
Costuma-se dizer que não há desinfetante tão eficaz como a luz do sol. Poucas coisas são melhores do que ela para combater alguns males invisíveis a olho nu.
Junto com a anistia a golpistas, como se viu, tentou-se articular a proteção absoluta para os larápios. Estes são de tal sorte oportunistas que aceitaram trair até o próprio Jair Bolsonaro, como a dizer: "Ok, então vamos fazer assim: a gente troca a impunidade para os golpistas pela impunidade para os ladrões. Para aqueles, a redução das penas; para estes, todo o poder".
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator na CCJ, pegou o mote que o povo, felizmente sem medo, levou para as ruas e mandou brasa:
"A PEC, que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do Parlamento, é na verdade um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Essa é uma PEC que definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado"
Na mosca!
Ben Jor cantou ainda:
"Castigo anda a cavalo
Como voar é para os anjos e para os pássaros
Pássaros de penas, pássaros de aço
Liberdade, Igualdade e Fraternidade
É o seguinte: Se tem Liberdade, tem que ter Igualdade
Amor e Fraternidade e vimos
A estrela do oriente
A estrela nos guiou ô ô
Até o humilde lugar onde
Nasceu o nosso Senhor"
Não existem liberdade, igualdade e fraternidade numa sociedade de bandidos impunes.
Só não sejam inocentes. Não pensem que o Bonde da Safadeza vai sossegar. A propósito: viram o grande moralista Sergio Moro tentando salvar ao menos um pouco da indecência? O tempo ensina. Que bom que Alessandro Vieira teve tempo de aprender. Ele era um dos principais aliados de Moro quando este praticava toda sorte de arbitrariedades como juiz da Lava Jato e preparava o terreno para o bolsonarismo.
A moralidade no Brasil já foi bastante imoral. Depois foi piorando...
O Senado fez a coisa certa nesta quarta. Mas há muita gente inconformada.
O caminho da decência foi às ruas. E, felizmente, elas pediam o cumprimento da Constituição, não que fosse rasgada.
