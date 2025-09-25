Pesquisa: esquerda legalista, direita golpista e ricos burros e arruaceiros

Isso evidencia quão descolado da realidade está um deputado como Paulinho da Força (Solidariedade-SP) quando vocaliza que, sem a aprovação do texto que busca reduzir a pena dos golpistas, incluindo Jair Bolsonaro, não se votaria a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil. Foi preciso que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que o fez relator da chamada "PEC da Dosimetria", viesse a público para dizer que uma coisa não condiciona a outra. Um parlamentar cuja origem é o movimento sindical — ainda que seja a tal "Força" — fazer uma declaração como aquela é mesmo de trincar catedrais. Os números dizem como a população está a perceber esses movimentos.

SENADO

O Senado ficou menos em evidência. Os índices são ruins, mas menos desastrosos do que os da Câmara. Desaprovam o trabalho dos senadores 61% dos entrevistados, contra 59% em julho. A aprovação é de 26% agora contra 25% antes. Não está aí o impacto, que seria certamente positivo, de a CCJ ter enterrado a PEC da Bandidagem.

O descontentamento do bolsonarismo com a Casa está nos números. Entre os autodeclarados direitistas, a desaprovação — 68% a 22% — é maior do que entre os esquerdistas: 49% a 33%. Entre os que se dizem de centro, 61% a 28% contra os senadores. Também nesse caso, os 2% de ricos estão com mau ânimo com a Casa: 75% a 24%. Junto aos 40% de pobres, 57% a 25%. Na classe média (55% da amostra), 60% a 27% pela reprovação.

SUPREMO

Neste setembro, depois da condenação dos golpistas, a aprovação do Supremo subiu de 43% em julho para 46%. A desaprovação caiu cinco pontos: de 49% para 44%. Vale dizer: em dois meses, uma mudança de oito pontos em favor do tribunal.

No corte ideológico, os dados são muito eloquentes. Entre os esquerdistas, a anuência com o trabalho do tribunal é de 93% a 4%; entre os direitistas, a rejeição é de 86% a 7%. Entre os centristas, há um empate rigoroso em 44%.

Os ricos, os tais 2%, também não gostam da Corte: 54% a 3% pela desaprovação — dizem não poder avaliar expressivos 43%. Nesse caso, parece haver uma coincidência entre o dinheiro e a burrice. Entre os pobres, cinco pontos a mais para a aprovação: 47% a 42%. O tribunal também vence o embate na classe média: 49% a 44%.