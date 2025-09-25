Pesquisa: esquerda legalista, direita golpista e ricos burros e arruaceiros
A pesquisa Pulso Brasil, do Ipespe, também quis saber como os brasileiros avaliam o trabalho da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo, lembrando sempre que o campo foi realizado nos dias 19 e 20 de setembro. No dia 21, quando houve as manifestações contra a PEC da Ladroagem, o instituto já estava computando os dados. Portanto, os protestos de domingo passado ainda não tiveram impacto nos números. Já a aprovação da esbórnia na Câmara e a condenação dos golpistas pelo STF estão perfeitamente traduzidos no levantamento. Atenção! Temos uma pesquisa que traduz uma mudança histórica: uma esquerda legalista em confronto com uma direita disruptiva e golpista. E ainda: os pobres e a classe média respondem pela estabilidade do país, em contraste com ricos arruaceiros. Querem que eu seja mais duro? Serei: os pobres e os remediados brasileiros fazem bem à democracia; e os ricos — instruídos, mas estupidamente ignorantes — fazem mal. Vamos ver.
CÂMARA E SENADO
Desaprovam o trabalho dos senhores deputados nada menos de 70% dos que responderam à pesquisa, com margem de erro de dois pontos percentuais. Só 18% dizem o contrário. Em julho, esses números eram, respectivamente, 63% e 24%. O que já era péssimo se tornou calamitoso.
Antonio Lavareda, que comanda o Ipespe, comenta: "Ao motim do plenário em agosto, somou-se a PEC das Prerrogativas, produzindo um desgaste significativo na imagem da Câmara". O filme dos deputados está queimado com todo mundo. Com a esquerda é pior: 83% a 12% pela reprovação. Mas não anda bem com a direita: 58% a 28%. Entre os que se dizem de centro, reprovação de 73% a 16%. No que respeita ao corte de classe, deve-se notar: os que se dizem ricos (2% da amostra) reprovam a Casa por 78% a 22%, índices bem mais severos do que os dos autoidentificados como pobres: 64% a 21%, que compõem 50% do todo. Na turma da classe média, com 55% do total de entrevistados, a desaprovação é de 74% a 16%.
Isso evidencia quão descolado da realidade está um deputado como Paulinho da Força (Solidariedade-SP) quando vocaliza que, sem a aprovação do texto que busca reduzir a pena dos golpistas, incluindo Jair Bolsonaro, não se votaria a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil. Foi preciso que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que o fez relator da chamada "PEC da Dosimetria", viesse a público para dizer que uma coisa não condiciona a outra. Um parlamentar cuja origem é o movimento sindical — ainda que seja a tal "Força" — fazer uma declaração como aquela é mesmo de trincar catedrais. Os números dizem como a população está a perceber esses movimentos.
SENADO
O Senado ficou menos em evidência. Os índices são ruins, mas menos desastrosos do que os da Câmara. Desaprovam o trabalho dos senadores 61% dos entrevistados, contra 59% em julho. A aprovação é de 26% agora contra 25% antes. Não está aí o impacto, que seria certamente positivo, de a CCJ ter enterrado a PEC da Bandidagem.
O descontentamento do bolsonarismo com a Casa está nos números. Entre os autodeclarados direitistas, a desaprovação — 68% a 22% — é maior do que entre os esquerdistas: 49% a 33%. Entre os que se dizem de centro, 61% a 28% contra os senadores. Também nesse caso, os 2% de ricos estão com mau ânimo com a Casa: 75% a 24%. Junto aos 40% de pobres, 57% a 25%. Na classe média (55% da amostra), 60% a 27% pela reprovação.
SUPREMO
Neste setembro, depois da condenação dos golpistas, a aprovação do Supremo subiu de 43% em julho para 46%. A desaprovação caiu cinco pontos: de 49% para 44%. Vale dizer: em dois meses, uma mudança de oito pontos em favor do tribunal.
No corte ideológico, os dados são muito eloquentes. Entre os esquerdistas, a anuência com o trabalho do tribunal é de 93% a 4%; entre os direitistas, a rejeição é de 86% a 7%. Entre os centristas, há um empate rigoroso em 44%.
Os ricos, os tais 2%, também não gostam da Corte: 54% a 3% pela desaprovação — dizem não poder avaliar expressivos 43%. Nesse caso, parece haver uma coincidência entre o dinheiro e a burrice. Entre os pobres, cinco pontos a mais para a aprovação: 47% a 42%. O tribunal também vence o embate na classe média: 49% a 44%.
Há algo de importante a dizer aqui: como o Supremo aplica a Constituição e se atém à legalidade quando pune golpistas, resta uma conclusão evidente: a esquerda brasileira, hoje, é legalista, e a direita, não há outra conclusão, é golpista. Também os ricos, como os números revelam, têm mais apreço pela desordem e pela ilegalidade do que os pobres.
ENCERRO
Há, de fato, algo de fabuloso no país, dados esses números da pesquisa Pulso Brasil, do Ipespe. Podemos sintetizar assim:
- temos uma esquerda legalista, contrária ao golpe e favorável à aplicação da Constituição;
- temos uma direita evidentemente golpista e disruptiva, infeccionada pelo bolsonarismo;
- os ricos brasileiros que falam na pesquisa revelam notável ignorância sobre o sistema legal;
- o Supremo se tornou, com efeito, a âncora da estabilidade democrática;
- o Congresso Nacional virou um espaço não da polarização, essa palavra e esse conceito estúpidos, mas da depredação da institucionalidade, razão por que acaba restando ao Supremo o papel de esteio da democracia.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.