Pesquisa mostra por que Lula tem de ser grato a seus inimigos e aos do país

Há, sabemos, uma questão importante, que é de natureza financeira. A dívida estressa o noticiário e monopoliza não exatamente a opinião pública, mas a opinião publicada. Essa gente faz parecer que o país está à beira do abismo, o que é falso. Não faz tempo, havia dois nichos em que se tinha a impressão de que o Brasil caminhava para o caos: as pesquisas e o jornalismo econômico. Pode ser que a população esteja corrigindo a sua posição no primeiro caso. Quanto ao segundo, não sei. Uma mudança de qualidade só vai acontecer quando especialistas em economia que não estiverem nem vendendo nem comprando também começarem a dar opinião.

O Ipespe, dirigido pelo sociólogo Antonio Lavareda, está entre os Institutos mais respeitados do país. Seus levantamentos evitam as "perguntas Loco Abreu". O que é isso? São as chamadas "cavadinhas": indagações criativas que cavam a resposta que se quer colher. Isso existe? É claro que sim. Há picaretas em todas as áreas. Por que não entre pesquisadores? Eu jamais permitiria que alguns tomassem conta da minha carteira.

IDEOLOGIA E RENDA

No que respeita às pontas da posição ideológica, não há surpresa: aprovam o governo 95% dos que se dizem de esquerda, e apenas 4% reprovam. Entre os que se autodefinem como direita, a reprovação é de 88%, e a aprovação, de 10%. O dado relevante se encontra com os centristas: 49% a 45% em favor do governo.

No grupo dos que se autodeclaram pobres, a aprovação supera a reprovação em sete pontos: 52% a 45%. Esse corte representa 40% da amostra. Na classe média (55% do total), também há vantagem para o governo: 51% a 46%. Nos 2% que se dizem ricos, aí a reprovação dá uma lavada: 84% a 16%. Uma nota à margem: não há uma única razão econômica para essa gente exibir esse fel. A questão é, mesmo, puramente ideológica.

AS NOTÍCIAS

Como nota o Ipespe, o tarifaço ainda era o assunto mais lembrado pelos respondentes no momento em que se fez a pesquisa. Mais: o país estava sob o impacto da aprovação na Câmara da PEC da Bandidagem. A percepção de que o noticiário é favorável ao governo Lula pulou de 31% em julho para 38% desta vez; a de que é negativo caiu de 41% para 35%.

De maio para cá, o salto no noticiário positivo foi de 19 pontos: de 19% para 38%. E caiu de 45% para 35% a percepção das notícias ruins. Vale dizer: um saldo negativo de 26 pontos virou um positivo de 3. Uma reviravolta de 29 pontos em quatro meses.