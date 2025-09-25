Pesquisa mostra por que Lula tem de ser grato a seus inimigos e aos do país
Pesquisa Pulso Brasil, do Ipespe — com levantamento iniciado no dia 19 de setembro e totalização de dados concluída no dia 22 — aponta que 50% dos entrevistados aprovam o governo Lula, e 48% desaprovam. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação a julho, houve um salto de sete pontos entre os que aprovam (de 43% para 50%) e uma queda de três entre os que desaprovam: de 51% para 48%. Em dois meses, portanto, deu-se um movimento favorável de 10 pontos percentuais. É a primeira vez desde dezembro do ano passado que o índice positivo é maior do que o negativo. Os números ainda são injustos, mas tudo indica que se movem no sentido de aproximar dos fatos a percepção dos brasileiros.
Não é segredo para os que acompanham esta coluna que há muito tempo considero o governo melhor do que registram as pesquisas. Pergunta-se: o povo, a opinião pública ou que nome queiram dar têm sido injustos com a gestão? A resposta é "sim". E daí? É preciso identificar as causas e partir para a luta política.
Alguém poderia cobrar que eu definisse aqui o que querem dizer "melhor" e "pior". Não vou repetir aqui — vocês encontram em todo o canto, inclusive em minhas colunas — os números de emprego e renda, por exemplo, entre uma infinidade de outros dados positivos. São os melhores em muitos anos. Superam, em toda as camadas, a inflação, que se tornou, efetivamente um problema.
Há, sabemos, uma questão importante, que é de natureza financeira. A dívida estressa o noticiário e monopoliza não exatamente a opinião pública, mas a opinião publicada. Essa gente faz parecer que o país está à beira do abismo, o que é falso. Não faz tempo, havia dois nichos em que se tinha a impressão de que o Brasil caminhava para o caos: as pesquisas e o jornalismo econômico. Pode ser que a população esteja corrigindo a sua posição no primeiro caso. Quanto ao segundo, não sei. Uma mudança de qualidade só vai acontecer quando especialistas em economia que não estiverem nem vendendo nem comprando também começarem a dar opinião.
O Ipespe, dirigido pelo sociólogo Antonio Lavareda, está entre os Institutos mais respeitados do país. Seus levantamentos evitam as "perguntas Loco Abreu". O que é isso? São as chamadas "cavadinhas": indagações criativas que cavam a resposta que se quer colher. Isso existe? É claro que sim. Há picaretas em todas as áreas. Por que não entre pesquisadores? Eu jamais permitiria que alguns tomassem conta da minha carteira.
IDEOLOGIA E RENDA
No que respeita às pontas da posição ideológica, não há surpresa: aprovam o governo 95% dos que se dizem de esquerda, e apenas 4% reprovam. Entre os que se autodefinem como direita, a reprovação é de 88%, e a aprovação, de 10%. O dado relevante se encontra com os centristas: 49% a 45% em favor do governo.
No grupo dos que se autodeclaram pobres, a aprovação supera a reprovação em sete pontos: 52% a 45%. Esse corte representa 40% da amostra. Na classe média (55% do total), também há vantagem para o governo: 51% a 46%. Nos 2% que se dizem ricos, aí a reprovação dá uma lavada: 84% a 16%. Uma nota à margem: não há uma única razão econômica para essa gente exibir esse fel. A questão é, mesmo, puramente ideológica.
AS NOTÍCIAS
Como nota o Ipespe, o tarifaço ainda era o assunto mais lembrado pelos respondentes no momento em que se fez a pesquisa. Mais: o país estava sob o impacto da aprovação na Câmara da PEC da Bandidagem. A percepção de que o noticiário é favorável ao governo Lula pulou de 31% em julho para 38% desta vez; a de que é negativo caiu de 41% para 35%.
De maio para cá, o salto no noticiário positivo foi de 19 pontos: de 19% para 38%. E caiu de 45% para 35% a percepção das notícias ruins. Vale dizer: um saldo negativo de 26 pontos virou um positivo de 3. Uma reviravolta de 29 pontos em quatro meses.
Atenção! Essa pesquisa ainda não captou o impacto das manifestações do dia 21 — os dados já tinham sido coletados — e do discurso feito por Lula na ONU, com a piscadela posterior de Donald Trump.
Lembrei aqui no dia 21, ao comentar as manifestações país afora contra a PEC da Safadeza e contra a anistia para golpistas, o texto "Oração aos Moços", de Rui Barbosa. Ele chama a atenção para o importante papel que podem ter os inimigos na trajetória de uma pessoa. Escreveu que o melhor que lhe acontecia vinha das "maquinações dos malévolos".
ENCERRO
A tantas armações têm-se dedicado as direitas brasileiras que acabam por fazer bem ao governo Lula e ao próprio presidente, não é mesmo? Deram-lhe a chance, e nem poderia ser diferente, de defender a soberania nacional contra uma agressão estrangeira; ofereceram-lhe a oportunidade de levantar a sua voz contra os golpistas; facultaram-lhe a licença de ser aquele que fala em nome da justiça social no caso do Imposto de Renda e da tributação dos super-ricos.
Enquanto isso, esses direitistas sinistros fazem o quê? De braços dados com golpistas, defendem impunidade e privilégios. Esses valentes estão colaborando para que muita gente perceba que, com efeito, o governo é mesmo muito mais eficaz do que se vinha registrando até então. E acho que há espaço para que essa avaliação melhore e se aproxime ainda mais dos fatos. A ver.
