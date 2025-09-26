Ameba explica dilema da direita. E Tarcísio: ora fortão, ora "Bell'Antonio"
A extrema direita não vive o seu melhor momento, como vocês sabem. A direita, como força política, não existe. Deixou-se fagocitar pelo bolsonarismo e hoje é nada. "Fagocitar" é um verbo fabuloso, caras leitores e caros leitores. Eu me lembro da lição completa, lá da antiga quinta série. Eu não era da turma da fuzarca, embora amigo dela. Pertencia à espécie gordinho de óculos, ruim de bola, que estuda. Como é mesmo? "As amebas se movem por pseudópodes e se alimentam por fagocitose".
Pseudópodes são falsos pés, ou pés temporários. A fagocitose é o modo como alguns seres unicelulares se nutrem: englobam e absorvem o alimento. É o que fazem alguns leucócitos com fungos, vírus, bactérias... Os extremistas englobaram o conservadorismo que se dizia democrático, de sorte que ou ele é golpista ou não é nada. E cabe indagar: quais eram ou quais são os pés teóricos do bolsonarismo, sua visão de mundo, seus marcos de economia política? Por que isso tudo?
CHORORÔ DE TARCÍSIO E CONVOCAÇÃO DE NOGUEIRA
Quase me comovo com os boletins que saem aqui e ali sobre o estado de ânimo do governador Tarcísio de Freitas. Depois da sua fase Tigrão, caracterizado pelo "bato no peito, faço e aconteço", veio a da melancolia meio amuada, como a dizer: "Ah, não quero mais saber desse negócio de Presidência, não. Vou ficar aqui em São Paulo mesmo. Agora é a vez de Ratinho..."
É uma afetação, não uma renúncia generosa. É uma presunção, não uma expressão de humildade. Está tentando dar uma chacoalhada na direita, como a dizer: "Assim não dá; vamos bater no poste". O senador Ciro Nogueira (PP-PI), com menos tempo para ser sutil, vai direto ao ponto, em mensagem nas redes, transmitida a seus contatos. Escreve ele:
"Já está passando de todos os limites a falta de bom senso da Direita, digo aqui a centro direita, a própria direita e seu extremo. Ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral do Lula, do PT e do PSOL. Não podemos fazer isso com o Brasil".
Entendo a aflição. Mas essa "Direita" com letra maiúscula, como se houvesse uma só, é uma ficção, e Nogueira sabe disso. Já vimos aqui: o bolsonarismo absorveu tudo, inclusive o próprio senador, que atribuiu a si mesmo a missão de ser a reserva do pensamento estratégico. Ocorre que ele se manifesta como se também não cometesse erros crassos.
Ciro pode fazer tudo, menos negar que existam as suas digitais na destrambelhada PEC da Blindagem, que levou na testa, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa a que pertence, a pecha que lhe atribuíram as ruas: "PEC da Bandidagem". Pior: ela apareceu atrelada, de muitos modos incômodos, à patuscada da anistia, depois convertida em uma dosimetria mais amena com os golpistas. Ciro, ele mesmo, é bem verdade, acha essa pauta uma besteira e uma perda de tempo. Vendo o mundo do seu ângulo, tem razão. Mas convencer Eduardo e o núcleo duro do bolsonarismo de que a tarefa principal é impedir a vitória de Lula, com o resto sendo acertado depois, não tem sido tarefa fácil.
PEDRA NO MEIO DO CAMINHO
Eis o que está no centro das dificuldades: Nogueira é um dos braços operantes de Tarcísio. Age para ser o seu vice na chapa da "Direita", essa que ele escreve em caixa alta. Para tanto, entende, não sem razão prática, que essa conversa de anistia ou, mais amplamente, de revisionismo judicial é algo que poderia ser resolvido depois, já de posse do assento presidencial, quando tudo se tornaria mais fácil. Ocorre que há uma pedra no meio do caminho, que ele não tem conseguido remover.
A eventual vitória de um Tarcísio ou de qualquer outro que se apossasse do patrimônio eleitoral do bolsonarismo é o caminho mais curto para a obsolescência, nos termos hoje dados, do próprio... bolsonarismo. Poderiam dizer: "Pô, mas então isso seria bom para o Brasil..." Talvez não tenha ficado claro.
Não estou aqui a dizer que, fora do controle de um Bolsonaro, sob o comando, por exemplo, do hoje governador de São Paulo, a extrema direita iria aderir ao pacto civilizatório. Eu não creio que a privatização da Sabesp do modo como se deu; que a inconstitucional cessão de terras públicas para as fatias amigas do agro; que a expansão de escolas cívico-militares ou que uma política truculenta de segurança pública sejam expressões de civilidade política.
Não faz tempo, Tarcísio rasgou elogios para a gestão do destrambelhado e malsucedido Javier Milei. Diante da investida de Trump contra o Brasil, acovardou-se e atacou a vítima. Tentando se firmar como "o escolhido", investiu de maneira irresponsável contra o Supremo e entregou-se à desavergonhada defesa da anistia. Parece dizer a todo tempo aos radicais: "Vejam como sou um de vocês!" E, ao mesmo tempo, à miúda e em grupos selecionados, afirma: "Olhe, eu não sou um deles; sou um moderado..."
PARECE IDEAL, SÓ QUE NÃO
Não fosse a forma como o bolsonarismo se constituiu, é claro que Tarcísio parece ser a fórmula ideal para pegar o bastão da direita -- razão por que Nogueira se desespera, como a dizer: "Como é que a nossa turma não enxerga isso?"
Pois é... O problema, voltamos à ameba, é que essa direita, com força e expressão eleitoral, não existe mais. Quem tem a avalanche de votos é o bolsonarismo, e um fanático como Eduardo não está convencido de que é melhor vencer com Tarcísio e perder o domínio do patrimônio do que ser derrotado por Lula e conservar a herança para embates futuros.
Não quero chocar ninguém, mas fazendo um esforço para ver o jogo do ponto de vista de Eduardo e outros da turma, dá para entender a lógica. Acompanhem: Nogueira diz que a direita pode perder mais uma eleição que estaria ganha. Calma lá! Quando é que esteve "ganha"? Desde a redemocratização, houve nove eleições diretas: o PT venceu cinco, disputou o segundo turno em duas e ficou em segundo lugar em outras duas. Em 1989 e 2018, o partido perdeu para notáveis reacionários. Em 1994 e 1998, o embate foi com um social-democrata. Nunca existiu essa direita que perdeu eleição já ganha.
Por mais que faça alianças, e o PT as faz de maneira metódica desde a eleição de 2002 — méritos de José Dirceu —, os petistas nunca abriram mão de hegemonizar as composições que fazem. Gostem ou não, desde a redemocratização, é a única força que sobreviveu com o DNA original. O PT fagocita, não se deixa fagocitar. Eduardo e os que o acompanham, estejam certos ou não, miram um projeto de poder, não as próximas eleições. Odeiam o PT e o admiram profundamente.
Com suas maquinações, os que se dedicam a cálculos à moda Nogueira mais incomodam esses "autênticos" do que os seduzem. Quando o purismo reacionário analisa a trajetória desses líderes do chamado "centrão", percebem que estiveram em todos os governos, com personagens distintos, mas sempre representando as mesmas forças, desde o governo Sarney. Alguns dos cardeais eram nada menos do que dissidentes da fase final da ditadura.
Tarcísio parece ideal, sim. Mas para quem?
Qualquer direita serve à elite negocista brasileira, desde que seus interesses sejam assegurados. Ao núcleo duro do bolsonarismo, no entanto, é importante também dar a direção política e construir uma escatologia redentora. Quando Tarcísio diz ser ele a fusão de Abraão com Moisés, não facilita as coisas.
ENCERRO
Concluo este texto notando que o governador de São Paulo ora se lança no embate eleitoral, de peito aberto, com linguagem profética, ora, como agora, se acoelha e diz que não quer brincar mais, o que leva Nogueira a fazer o alerta às "direitas".
Tarcísio hesita entre partir para a guerra — mas aí teria de bater de frente com Eduardo e seus fiéis — ou ficar à espreita. Ora parece, se me permitem, um pegador, ora se comporta como uma espécie de Bell'Antonio da extrema direita. Assistam ao filme de Mauro Bolognini, com Marcello Mastroianni e uma Claudia Cardinale, que nos deixou no dia 23, então com uma beleza inefável, intraduzível em palavras.
Todas as mulheres eram loucas pelo belo Antonio, mas ele não comparecia para o jogo. Era mais fama do que proveito.
A direita está numa situação difícil porque virou comida de ameba e nada tem a oferecer que não seja uma promessa meramente reativa ao PT.
