Ameba explica dilema da direita. E Tarcísio: ora fortão, ora "Bell'Antonio"

É uma afetação, não uma renúncia generosa. É uma presunção, não uma expressão de humildade. Está tentando dar uma chacoalhada na direita, como a dizer: "Assim não dá; vamos bater no poste". O senador Ciro Nogueira (PP-PI), com menos tempo para ser sutil, vai direto ao ponto, em mensagem nas redes, transmitida a seus contatos. Escreve ele:

"Já está passando de todos os limites a falta de bom senso da Direita, digo aqui a centro direita, a própria direita e seu extremo. Ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral do Lula, do PT e do PSOL. Não podemos fazer isso com o Brasil".

Entendo a aflição. Mas essa "Direita" com letra maiúscula, como se houvesse uma só, é uma ficção, e Nogueira sabe disso. Já vimos aqui: o bolsonarismo absorveu tudo, inclusive o próprio senador, que atribuiu a si mesmo a missão de ser a reserva do pensamento estratégico. Ocorre que ele se manifesta como se também não cometesse erros crassos.

Ciro pode fazer tudo, menos negar que existam as suas digitais na destrambelhada PEC da Blindagem, que levou na testa, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa a que pertence, a pecha que lhe atribuíram as ruas: "PEC da Bandidagem". Pior: ela apareceu atrelada, de muitos modos incômodos, à patuscada da anistia, depois convertida em uma dosimetria mais amena com os golpistas. Ciro, ele mesmo, é bem verdade, acha essa pauta uma besteira e uma perda de tempo. Vendo o mundo do seu ângulo, tem razão. Mas convencer Eduardo e o núcleo duro do bolsonarismo de que a tarefa principal é impedir a vitória de Lula, com o resto sendo acertado depois, não tem sido tarefa fácil.

PEDRA NO MEIO DO CAMINHO

Eis o que está no centro das dificuldades: Nogueira é um dos braços operantes de Tarcísio. Age para ser o seu vice na chapa da "Direita", essa que ele escreve em caixa alta. Para tanto, entende, não sem razão prática, que essa conversa de anistia ou, mais amplamente, de revisionismo judicial é algo que poderia ser resolvido depois, já de posse do assento presidencial, quando tudo se tornaria mais fácil. Ocorre que há uma pedra no meio do caminho, que ele não tem conseguido remover.

A eventual vitória de um Tarcísio ou de qualquer outro que se apossasse do patrimônio eleitoral do bolsonarismo é o caminho mais curto para a obsolescência, nos termos hoje dados, do próprio... bolsonarismo. Poderiam dizer: "Pô, mas então isso seria bom para o Brasil..." Talvez não tenha ficado claro.

Não estou aqui a dizer que, fora do controle de um Bolsonaro, sob o comando, por exemplo, do hoje governador de São Paulo, a extrema direita iria aderir ao pacto civilizatório. Eu não creio que a privatização da Sabesp do modo como se deu; que a inconstitucional cessão de terras públicas para as fatias amigas do agro; que a expansão de escolas cívico-militares ou que uma política truculenta de segurança pública sejam expressões de civilidade política.