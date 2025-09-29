Tarcísio jura infidelidade a Bolsonaro; Diógenes e fila de 'coaches' reaças

Assim, caras leitores e caros leitores, vai aqui uma divisa prudencial: a única postura digna com os potentados da política é a que teve Diógenes, que morava numa barrica, quando Alexandre Magno foi falar com ele, depois de apear do majestoso cavalo Bucéfalo. Disse o filósofo cínico ao homem mais poderoso da Terra então: "De você não desejo nada; quero apenas que saia da frente do Sol, pois está a me fazer sombra. Não me tire o que não pode me dar". Eis aí... Não importa que opinião você tenha sobre A ou B, jamais permita que admiração ou desafeição obscureçam o seu juízo.

Chega a ser constrangedor o número de "pensadores" que se enfileiram para dar "conselhos" às direitas brasileiras. O vetor da análise é um só, não muito distante das postagens do senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas: "Se a direita não se juntar a Tarcísio e se os radicais do bolsonarismo não tomarem juízo, Lula vence a eleição em 2026".

Corolário — isto é, verdade decorrente de tal argumentação: tudo tem de ser feito para derrotar o petista, nem que seja eleger o "lhedizente" moderado... E, se me permitem, tem-se, então, o corolário do corolário: melhor ter um falso moderado na Presidência do que um democrata autêntico.

Penso aqui: Jair Bolsonaro e os filhos Flávio e Eduardo, além de Tarcísio, Valdemar Costa Neto e Ciro Nogueira, poderiam se juntar para instituir o Conselho Superior da Direita e da Extrema Direita Nativas. Abririam uma espécie de licitação ou concorrência para contratar conselheiros do colunismo direitista e bocó.

Raramente vi ou li coisas tão patéticas. Muitos estão até a desenvolver um subgênero de crônica política, que é o "Didatismo para Direitistas Recalcitrantes". É bem constrangedor ver esses candidatos e essas candidatas a "coach" tentando alertar Eduardo e Paulo Figueiredo para as consequências de suas escolhas, como se estes não as conhecessem e fossem apenas imprudentes.

Esses titios e titias do suposto bom senso não se deram conta de que as escolhas da dupla e de seus aliados não constituem um erro, mas uma opção consciente. Trata-se do modo como entendem que devem se organizar a direita e a extrema direita. Se vão conseguir levar adiante o seu intento, bem, aí não sei.