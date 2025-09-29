Tarcísio jura infidelidade a Bolsonaro; Diógenes e fila de 'coaches' reaças
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem encontro nesta segunda com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível três vezes. Como Tarcísio, o "lhedizente bolsonarista moderado", não sabe se casa ou compra uma bicicleta; se será candidato à Presidência ou busca a reeleição em São Paulo, avulta-se na imprensa, especialmente no colunismo antipetista, o "conselhismo".
Preciso definir algumas palavras. Conhecemos em português o vocábulo "sedizente". Vem do francês "soi-disant", que designa "aquele que se diz alguma coisa, o pretenso, o suposto". Proponho a palavra "lhedizente" para quando se afirma algo inverídico sobre alguém. Ao escrever "o lhedizente bolsonarista moderado Tarcísio", é evidente que não duvido de que ele seja discípulo de Bolsonaro; a mentira está na moderação. Sigamos.
Nunca sou candidato a "coach", conselheiro ou "bom companheiro/ninguém pode negar..." de gente mais rica ou mais poderosa do que eu. E não o sou por dois motivos principais: 1) reservo meu "bom samaritanismo" para os realmente vulneráveis; 2) odiaria que um Fortão do Bairro Peixoto pensasse: "Esse abobado quer que eu siga suas dicas para ser tão pobre e sem poder como ele é?"
Assim, caras leitores e caros leitores, vai aqui uma divisa prudencial: a única postura digna com os potentados da política é a que teve Diógenes, que morava numa barrica, quando Alexandre Magno foi falar com ele, depois de apear do majestoso cavalo Bucéfalo. Disse o filósofo cínico ao homem mais poderoso da Terra então: "De você não desejo nada; quero apenas que saia da frente do Sol, pois está a me fazer sombra. Não me tire o que não pode me dar". Eis aí... Não importa que opinião você tenha sobre A ou B, jamais permita que admiração ou desafeição obscureçam o seu juízo.
Chega a ser constrangedor o número de "pensadores" que se enfileiram para dar "conselhos" às direitas brasileiras. O vetor da análise é um só, não muito distante das postagens do senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas: "Se a direita não se juntar a Tarcísio e se os radicais do bolsonarismo não tomarem juízo, Lula vence a eleição em 2026".
Corolário — isto é, verdade decorrente de tal argumentação: tudo tem de ser feito para derrotar o petista, nem que seja eleger o "lhedizente" moderado... E, se me permitem, tem-se, então, o corolário do corolário: melhor ter um falso moderado na Presidência do que um democrata autêntico.
Penso aqui: Jair Bolsonaro e os filhos Flávio e Eduardo, além de Tarcísio, Valdemar Costa Neto e Ciro Nogueira, poderiam se juntar para instituir o Conselho Superior da Direita e da Extrema Direita Nativas. Abririam uma espécie de licitação ou concorrência para contratar conselheiros do colunismo direitista e bocó.
Raramente vi ou li coisas tão patéticas. Muitos estão até a desenvolver um subgênero de crônica política, que é o "Didatismo para Direitistas Recalcitrantes". É bem constrangedor ver esses candidatos e essas candidatas a "coach" tentando alertar Eduardo e Paulo Figueiredo para as consequências de suas escolhas, como se estes não as conhecessem e fossem apenas imprudentes.
Esses titios e titias do suposto bom senso não se deram conta de que as escolhas da dupla e de seus aliados não constituem um erro, mas uma opção consciente. Trata-se do modo como entendem que devem se organizar a direita e a extrema direita. Se vão conseguir levar adiante o seu intento, bem, aí não sei.
O que não pega bem — definitivamente, não! — é ficar dando bronca na dupla, como bedéis de colégio, a alertar: "Assim vocês ajudam a eleger Lula", como a dizer: "Pô, colaborem com Tarcísio, o 'lhedizente' bolsonarista moderado. Depois vocês se acertam. Acreditem em nós; somos mais inteligentes do que vocês..."
ENCERRO
A reunião de hoje é o quê? Nada além de Tarcísio a dizer a Bolsonaro que, nas atuais circunstâncias, fica em São Paulo mesmo e que seria muito mais seguro para o ex-presidente inelegível se fosse eleito presidente, mas que Eduardo atrapalha...
Tudo, em suma, que o colunismo aborrecidamente reaça já diz.
