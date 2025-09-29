Tarcísio vai a Bolsonaro; vômitos e narrativas. Ou: "nunca mais" e "jamais"
Tanto a extrema direita e a direita abusaram da palavra "narrativa" — com emprego realmente singular do vocábulo — que acabaram se enrolando. Atenção: "narrativa" é uma exposição de eventos reais ou imaginários. Nunca foi nem será sinônimo de versão sobre determinado assunto. Tampouco pode a palavra ser empregada em lugar de "mentira". Notem que se pode desqualificar alguém chamando-o de "mentiroso", mas nunca se diz de um faroleiro ou de um mitômano ser ele um "narrador". O nariz de Pinóquio não crescia porque ele narrava coisas, mas porque mentia, certo? Por que isso tudo? Vamos pensar um pouco sobre um encontro em que o "nunca mais" tenta afastar o "jamais". Hein? "Não entendi, Reinaldo!" Vou explicar.
A extrema direita, sem dúvida, esmera-se em narrativas. Até aí, tudo bem. Ocorre que elas são mentirosas. Aí já é ruim. Em muitas circunstâncias, o país pagou e ainda paga um preço altíssimo por isso. Do boicote às vacinas, passando pela política de homicídio em massa durante à pandemia e chegando às tramoias golpistas, as suas fantasias totalitárias custaram muito caro. Como os valentes estão meio perdidos, agora começaram a se atrapalhar não só com a narrativa, mas também com o seu gênero.
O Jair Bolsonaro golpista, aquele que supostamente tiraria o país das garras dos globalistas e dos comunistas, o que prometia sortilégios no 7 de setembro de 2021, ah, aquele era inequivocamente a personagem da narrativa épica rumo ao caos. As fantasias que alimentava sobre si mesmo e tudo aquilo que inspirava nos seus seguidores apelava à epopeia — ainda que maligna. Notem que, ainda hoje, tudo o que diz respeito ao "capitão" tenta nos vender a ideia do herói que, por assim dizer, privatizou o destino de uma nação. As suas venturas — e também as desventuras — seriam as de um povo.
Sim, essa construção ainda está em curso, e, sejamos realistas, há milhões de pessoas que acreditam que ele é o portador de uma verdade revelada cujo segredo, de algum modo, guarda consigo. Observem que Eduardo Bolsonaro pretende ser o guardião desses arcanos. Já Flávio, escalado para conter "as maluquices" do irmão, bem, esse está doido para negociar e ver o que consegue salvar do projeto que vê malogrado.
Com alguma frequência, há intervalos de narrativa lírica. Bolsonaro, o inquebrantável, exibe certa fragilidade, e somos, então, convidados a navegar nas subjetividades do herói ferido, na sua dimensão existencial, como um Aquiles de extrema direita que visse a sua Briseida ser surrupiada por Agamenon ou que se deparasse com o corpo inerme de Pátroclo, o seu amigão... Ou, como um Ulysses, feito refém amoroso de Calipso.
E, claro!, há o Bolsonaro dramático, como personagem involuntário de uma comédia ou volitivo de uma tragédia, esta meticulosamente construída, não importado se com fatos verdadeiros ou não. Aconteceu de novo nesta segunda. O ex-presidente recebeu Tarcísio de Freitas, que teria ido lá para dizer que pretende mesmo se candidatar à reeleição em São Paulo — não mais do que um modo de afirmar que segue pré-candidato à Presidência e que será Bolsonaro a tomar a decisão.
O ex-presidente, claro!, aparece sorridente a cumprimentar o governador, ao lado de Flávio e até de Jair Renan, o vereador de alguns "cidadões" — para empregar um plural de sua predileção — de Balneário Camboriú, cidade de Santa Catarina, aquele estado que os Bolsonaros decidiram expropriar para usufruto político da família. Ou como se dizia no meu interior: "usos e frutos".
Passam-se umas poucas horas e lá está Carlos, que já traz consigo, sei lá por quê, certa aparência de carga trágica, a anunciar:
"Estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora. A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele!"
"Está o deixando" traduz um uso, como posso dizer?, idiopático da Inculta & Bela. Em outro post, o Zero Dois sugere que parte da culpa é do Xandão...
Parto do princípio de que a doença de Bolsonaro é verdadeira. E é também uma "narrativa" — já que não emprego a palavra como sinônimo de "mentira". Reparem que, num único dia, eles podem passar pelos três gêneros. O Bolsonaro que recebe Tarcísio e quer anistia, decidindo, afinal, quem será o candidato da direita, é, obviamente, o épico. O que se cerca dos carinhos da família — e até Michelle aparece como a mulher extremosa — é aquele do lirismo, da dimensão humana, dos afetos minimalistas e cordiais, da doçura familiar contra o azedume do mundo. E há, nem poderia ser diferente, o do drama — no caso, a tragédia.
O lance que não deixa de ser cômico — e, pois, trata-se aqui de tragicomédia — é um sujeito se dizer candidato a 2026, embora mal aguente uma reunião com Tarcísio sem vomitar quatro vezes depois. Isso escarnece do país. É claro que seu sofrimento não tem graça — como certas comédias não têm. Ainda que Bolsonaro conseguisse a anistia, resta evidente que candidato não seria, razão por que Tarcísio está por ali, como o corvo do poema ("The Raven") de Edgar Allan Poe, a dizer: "Nevermore." Nunca mais.
Ao que responde Eduardo lá de longe para Tarcísio, como em "Lately", de Stevie Wonder: "Cause this time could mean goodbye". Por aqui, Gal Costa cantou assim: "Amanhã será jamais".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.