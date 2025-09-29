Tarcísio vai a Bolsonaro; vômitos e narrativas. Ou: "nunca mais" e "jamais"

Sim, essa construção ainda está em curso, e, sejamos realistas, há milhões de pessoas que acreditam que ele é o portador de uma verdade revelada cujo segredo, de algum modo, guarda consigo. Observem que Eduardo Bolsonaro pretende ser o guardião desses arcanos. Já Flávio, escalado para conter "as maluquices" do irmão, bem, esse está doido para negociar e ver o que consegue salvar do projeto que vê malogrado.

Com alguma frequência, há intervalos de narrativa lírica. Bolsonaro, o inquebrantável, exibe certa fragilidade, e somos, então, convidados a navegar nas subjetividades do herói ferido, na sua dimensão existencial, como um Aquiles de extrema direita que visse a sua Briseida ser surrupiada por Agamenon ou que se deparasse com o corpo inerme de Pátroclo, o seu amigão... Ou, como um Ulysses, feito refém amoroso de Calipso.

E, claro!, há o Bolsonaro dramático, como personagem involuntário de uma comédia ou volitivo de uma tragédia, esta meticulosamente construída, não importado se com fatos verdadeiros ou não. Aconteceu de novo nesta segunda. O ex-presidente recebeu Tarcísio de Freitas, que teria ido lá para dizer que pretende mesmo se candidatar à reeleição em São Paulo — não mais do que um modo de afirmar que segue pré-candidato à Presidência e que será Bolsonaro a tomar a decisão.

O ex-presidente, claro!, aparece sorridente a cumprimentar o governador, ao lado de Flávio e até de Jair Renan, o vereador de alguns "cidadões" — para empregar um plural de sua predileção — de Balneário Camboriú, cidade de Santa Catarina, aquele estado que os Bolsonaros decidiram expropriar para usufruto político da família. Ou como se dizia no meu interior: "usos e frutos".

Passam-se umas poucas horas e lá está Carlos, que já traz consigo, sei lá por quê, certa aparência de carga trágica, a anunciar:

"Estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora. A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele!"

"Está o deixando" traduz um uso, como posso dizer?, idiopático da Inculta & Bela. Em outro post, o Zero Dois sugere que parte da culpa é do Xandão...