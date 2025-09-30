O patético Tarcísio, "showroom" de "lobbies", enterra Bolsonaro com elogios
Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, é uma das personagens mais patéticas da política brasileira em qualquer tempo. Aqui, é preciso voltar ao sentido da palavra: ele provoca em quem o vê com atenção uma certa comoção vizinha da piedade, por aquilo que é — há em seu semblante, depois de falar com Jair Bolsonaro, um certo ar envergonhado, de quem acabara de se dedicar a habilidades rastejantes — e de terror por aquilo que eventualmente corre o risco de ser um dia: imaginem um presidente da República que não fosse dono da própria agenda, da própria opinião, das próprias escolhas; pensem numa soma amorfa de tudo aquilo que escolhem por ele... Tarcísio é um "showroom" de "lobbies", não um político propriamente. E recorre ao dinheiro dos paulistas para enterrar Bolsonaro em vida, cobrindo-o com elogios, como quem joga flores...
O homem esteve ontem com o ex-presidente da República, em Brasília. Torrou dinheiro dos paulistas numa agenda que tinha um único propósito: tentar tornar viável a sua candidatura à Presidência, fingindo acreditar na fantasia de que Bolsonaro pode ser candidato, como se uma anistia — que não haverá — conseguisse anular as três inelegibilidades do "Mito".
Nesse ponto, é preciso que atentemos para detalhes perversos. Depois do encontro, ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), o governador falou com a imprensa. Indagado se pretende ser candidato à Presidência, mentiu. Asseverou que vai disputar a reeleição em São Paulo. E emendou:
"Vim visitar um amigo, uma pessoa que, para mim, é muito importante. Foi importante na minha história, que eu tenho em consideração. Os amigos são amigos nos momentos bons e nos momentos ruins. O presidente está passando por um momento difícil. É nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação em que ele está. A gente conversando, e ele soluçando o tempo todo. Isso ainda é consequência das várias cirurgias que ele fez; consequência do atentado covarde que ele sofreu, que quase ceifou a vida dele. Não ceifou pelas mãos de Deus. E o presidente ali, né?, tirando forças, sofrendo muito. Então, a gente está aqui para prestar nosso apoio e prestar nossa solidariedade para estender a mão, sem nenhum tipo de interesse. A gente vai estar aqui do lado dele sempre, né? Para dizer: 'Estamos juntos, sou grato a tudo, presidente, pelo que cê me fez, pelo que cê me proporcionou; cê vai sempre contar comigo, cê sempre vai ter aqui na minha pessoa um amigo, no momento bom e no momento ruim... O momento é ruim, e nós vamos estar juntos, independente de qualquer coisa. Vamos continuar lutando pelo Brasil"
Ai, ai...
Esperem aí! Então a saúde de Bolsonaro se mostra precária até para receber um aliado, mas devemos confiar que, caso recuperasse a elegibilidade, estaria pronto para uma campanha eleitoral, com todas as dificuldades que ela traz? Noites insones, alimentação irregular, viagens país afora, tensão nervosa permanente... Dado o quadro clínico do ex-mandatário, consultem qualquer médico, e a conclusão será uma só: não há uma miserável prática de um postulante a cargo eletivo que seja ao menos neutra. Caso se metesse numa porfia para valer e se fosse bem-sucedido, estaria a eleger o vice, se é que me entendem...
Transcrevi a fala de Tarcísio. O vídeo, que vocês encontram nas redes, mostra uma figura vexada, desenxabida, que fala para dentro, consciente da farsa que está protagonizando. Releiam o que vai acima. Esse é o texto de quem pega a mão do agonizante, do moribundo. Essa é a gramática do futuro a falar com o passado; essa é a inflexão de quem considera ter um destino inexorável a dialogar com aquele que não volta mais; esse é o sotaque moral de quem vai botar o outro numa casa de repouso de luxo da política. O tom de Tarcísio tem o entusiasmo de um necrológio.
Como sabe que está alia a implorar o apoio de Bolsonaro, não há em sua prosa uma única centelha de verdade.
ANISTIA
Atenção! O governador de São Paulo esteve em Brasília -- com o seu dinheiro, glorioso povo de Piratininga! -- e obviamente não foi à posse de Edson Fachin, novo presidente do Supremo. Pra quê? Preferiu falar bobagens aos borbotões sobre anistia. O cara gosta de fazer exercícios mnemônicos, para mostrar que se aprofunda nos assuntos. Há nele uma certa síndrome de primeiro da classe. Mas isso não lhe confere, obviamente, grandeza moral. Desandou a defender a anistia:
"Já coloquei a minha posição claramente: defendo a anistia como fator de pacificação. Acredito na paz dialogada. Acredito que é um remédio que foi usado em outros momentos da nossa história. A gente pode citar diversos momentos da nossa história. A gente pode se lembrar da Emenda Constitucional 26, de 1985, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que dava força para a anistia que veio em 1979. A gente pode falar da recepção da anistia no texto constitucional; na ADCT que traz a anistia e estende o seu período de 46 até a promulgação da Constituição em 88."
Cursou a "Escolinha do Professor Raimundo" do Constitucionalismo. No caso, no papel de Rolando Lero. De fato, a Emenda Constitucional 26, que convocou a Constituinte, tinha a anistia de 1979 como pressuposto. E daí? O país havia passado por uma mudança de regime. A recepção pela Carta, obviamente, é um desdobramento do ato que convocou o processo que a redigiu. Tem lá a sua graça ele chamar as Disposições Transitórias de "ADCT", sigla que designa "Ato das Disposições Constitucionais Transitórias". Soubesse direito o que é, teria dito "no ADCT"... Isso evidencia que andou "se instruindo" a respeito para fingir que pode fazer um debate profundo, vertical, sobre o tema. É como se alguém dissesse que fez um teste de Ácido Desoxirribonucleico para verificar paternidade em vez de falar simplesmente no tal DNA... A propósito: essa "sabedoria" relatorial justifica anistia a golpistas?
E ele prossegue com argumentos que entende fortes em favor da anistia:
"A gente pode falar do Artigo 5º, que trata daqueles crimes que são insuscetíveis de graça, anistia ou indulto, que é (sic) o crime de tortura, o crime de terrorismo, tráfico de drogas ilícitas e afins, né? Os crimes hediondos... E fala de ação de grupos armados contra o estado de direito. E trata isso como crime imprescritível e inafiançável, mas não insuscetível de graça, anistia ou indulto. A gente pode trazer o papel do Congresso, que estabeleceu o tipo penal, e esse tipo penal pode ser revisto pelo mesmo Congresso. Então teria vários argumentos jurídicos para dar. Mas eu acredito, sim, que o caminho de pacificação..."
Que coisa! O governador de São Paulo está a dizer, contra a jurisprudência do Supremo e contra a própria Constituição, que crime de golpe de Estado pode, sim, ser suscetível de graça ou anistia. E qual o seu argumento? "Ah, ação armada contra o estado de direito é imprescritível e inafiançável, mas seria anistiável". Nem Luiz Fux concorda com isso, obviamente. Imaginem um texto constitucional que considerasse "esquecível" ou "perdoável" que alguém tentasse rasgá-lo.
Todos os seus argumentos, pois, são furados. Fazem parte da arte de rastejar para obter o apoio de Bolsonaro. Mas ele os considera fortes o bastante para que, num ato de generosidade, digamos, intelectual, pudesse até deles abrir mão em favor de um valor maior: a "pacificação".
É mesmo? Pacificação de quem com quem? Ora, de golpistas que chegaram a planejar assassinatos com os democratas.
CONCLUO
Eis Tarcísio de Freitas. Foi eleito pela maioria dos paulistas que votaram, é verdade. Mas é vergonhoso que seja governador de São Paulo. Sabe que está a dizer barbaridades, mas as diz porque precisa das bênçãos de Bolsonaro e porque tem de honrar os "lobbies" que já investiram bastante na sua aventura rumo a um reacionarismo um pouco mais ilustrado.
Eduardo pode fazer a receita desandar. Daí que Tarcísio precise rastejar ainda mais, sob a supervisão de Flávio, o mais afeito aos negócios entre os Bolsonaros...
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.