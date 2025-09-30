O patético Tarcísio, "showroom" de "lobbies", enterra Bolsonaro com elogios

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, é uma das personagens mais patéticas da política brasileira em qualquer tempo. Aqui, é preciso voltar ao sentido da palavra: ele provoca em quem o vê com atenção uma certa comoção vizinha da piedade, por aquilo que é — há em seu semblante, depois de falar com Jair Bolsonaro, um certo ar envergonhado, de quem acabara de se dedicar a habilidades rastejantes — e de terror por aquilo que eventualmente corre o risco de ser um dia: imaginem um presidente da República que não fosse dono da própria agenda, da própria opinião, das próprias escolhas; pensem numa soma amorfa de tudo aquilo que escolhem por ele... Tarcísio é um "showroom" de "lobbies", não um político propriamente. E recorre ao dinheiro dos paulistas para enterrar Bolsonaro em vida, cobrindo-o com elogios, como quem joga flores...

O homem esteve ontem com o ex-presidente da República, em Brasília. Torrou dinheiro dos paulistas numa agenda que tinha um único propósito: tentar tornar viável a sua candidatura à Presidência, fingindo acreditar na fantasia de que Bolsonaro pode ser candidato, como se uma anistia — que não haverá — conseguisse anular as três inelegibilidades do "Mito".

Nesse ponto, é preciso que atentemos para detalhes perversos. Depois do encontro, ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), o governador falou com a imprensa. Indagado se pretende ser candidato à Presidência, mentiu. Asseverou que vai disputar a reeleição em São Paulo. E emendou:

"Vim visitar um amigo, uma pessoa que, para mim, é muito importante. Foi importante na minha história, que eu tenho em consideração. Os amigos são amigos nos momentos bons e nos momentos ruins. O presidente está passando por um momento difícil. É nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação em que ele está. A gente conversando, e ele soluçando o tempo todo. Isso ainda é consequência das várias cirurgias que ele fez; consequência do atentado covarde que ele sofreu, que quase ceifou a vida dele. Não ceifou pelas mãos de Deus. E o presidente ali, né?, tirando forças, sofrendo muito. Então, a gente está aqui para prestar nosso apoio e prestar nossa solidariedade para estender a mão, sem nenhum tipo de interesse. A gente vai estar aqui do lado dele sempre, né? Para dizer: 'Estamos juntos, sou grato a tudo, presidente, pelo que cê me fez, pelo que cê me proporcionou; cê vai sempre contar comigo, cê sempre vai ter aqui na minha pessoa um amigo, no momento bom e no momento ruim... O momento é ruim, e nós vamos estar juntos, independente de qualquer coisa. Vamos continuar lutando pelo Brasil"