A soberania em face de leis globais de um só país. E um pouco de Platão...

Por que isso tudo? Quando o governo Obama — e não duvido de que houvesse também boas intenções — decidiu impor ao mundo a Lei Magnitsky, em 2012, observei que a vida poderia ficar mais difícil para alguns notórios bandidos de dimensão internacional, mas que se criava também um instrumento muito perigoso se em mãos erradas. Bingo! Ninguém tem o direito de alegar surpresa que os agressores de direitos humanos vistos pela ótica dos "Democratas da Linha Obama" não sejam os mesmos vistos pela ótica dos "Republicanos da Linha Trump".

Mais: o então presidente dos EUA não criava um instrumento para perseguir criminosos a partir de um acumulado de experiências humanistas, gestado por bons valores universalizáveis, de sorte que os tiranos do mundo inteiro pudessem temê-lo porque, afinal, a democracia finalmente ganhava um instrumento para se impor, expandindo, lá vamos nós, as fronteiras do "bom, do belo e do justo"...

Nada disso! O que permitia ao "bom Obama" impor uma lei para caçar "homens maus", com ou sem aspas, era a mesma cloaca do imperialismo por onde vazam agora as determinações de Trump e seus aloprados para punir, no Brasil, juízes que condenam golpistas. Isso não é novo nos EUA.

Recomendo que leiam "O Livro das Suspeições" sobre as ações criminosas da Lava Jato no Brasil. A operação atuou aqui como um braço de uma outra lei global norte-americana: a "Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Transcrevo trecho de um texto da advogada Carol Proner, que se encontra no livro:

"Tudo começa com o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ou Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, uma lei federal dos Estados Unidos datada do ano de 1977, aprovada com o fim de combater o suborno de funcionários públicos norte-americanos no exterior. Essa legislação, com alterações subsequentes, passou a ser a espinha dorsal da extraterritorialidade do direito norte-americano, submetendo empresas e Estados à jurisdição daquele país e chamando a atenção do mundo a respeito dos riscos de transformar boas práticas de combate à corrupção em armas normativas para absorver ou eliminar concorrentes e estender mercados. Se, no início, o FCPA se destinava a companhias nacionais norte-americanas, com o tempo recebe emendas que permitem alcançar as empresas estrangeiras. A principal alteração se deu em 1998, quando as disposições anticorrupção também passaram a ser aplicadas às empresas e às pessoas estrangeiras que causem, diretamente ou por meio de agentes, atos de corrupção dentro do território dos Estados Unidos ou por empresas cujos valores forem administrados pelas bolsas de valores operadas dentro dos Estados Unidos ou que venham a participar, direta ou indiretamente, de operações indevidas com efeitos no território americano."

Tudo parece tão bacana, não é mesmo? Ocorre que, hoje, a FCPA é empregada para destruir a concorrência. Trump, diga-se, assinou uma ordem executiva relaxando os rigores da lei para as empresas norte-americanas e aumentando a severidade para as que não são.

Para lembrar: além das tarifas contra o Brasil, ele determinou que o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) abrisse uma investigação contra o Brasil por práticas comerciais desleais, incluindo, vejam vocês!, corrupção. Mas não de norte-americanos. Para mais detalhes da FCPA, leiam também "O Espetáculo da Corrupção", de Walfrido Warde.