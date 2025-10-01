A soberania em face de leis globais de um só país. E um pouco de Platão...
Está em debate a votação de uma lei, apelidada de "antiembargo", que proteja autoridades brasileiras de decisões extraterritoriais tomadas por países estrangeiros e que firam a soberania nacional. Faz sentido? Os absurdos em curso da Lei Magnitsky dizem que sim. "Ah, olhem os ministros do STF tentando se proteger..." Se assim fosse, caberia indagar: "Proteger-se de quê ou de quem?" Mais: seriam só eles?
Um país ser dotado de uma "lei global", ainda que buscasse garantir "o bom, o belo e o justo", como se Platão pairasse acima das nações — que se especializariam, então, na leitura de "A República" e de "O Banquete" —, parece uma ideia do balacobaco, irresistível mesmo. Só que não! O próprio filósofo, coitado!, caiu nessa esparrela. Convidado por Dion, membro respeitável da corte de Siracusa, ele aceitou ser o mentor do jovem Dionísio II para transformá-lo no "rei filósofo", no bom tirano... Já havia conhecido o pai. Alguém advinha o desfecho? Deu tudo errado, e o mestre teve de se exilar para não ser morto pelo discípulo...
Sua amarga vivência está relatada da Carta VII, epístola que lhe é atribuída, em que narra o que parece ser a incompatibilidade entre a filosofia e o poder, entre o saber genuíno e a política. Será? Platão era grande, claro!, mas os assuntos de Estado não existem no mundo como ideia — o que não nos impede de ter horizontes utópicos —, e sim no mundo como experiência. Bons políticos são frequentemente forçados a fazer escolhas ditadas pela necessidade e pela responsabilidade de evitar um mal maior, ainda que elas não sejam de seu gosto. Uma coisa é lutar por aquilo que queremos; outra, muito distinta, é tomar o que ambicionamos como padrão único das ações. É o caminho certo para o desastre. Na política e na vida.
Por que isso tudo? Quando o governo Obama — e não duvido de que houvesse também boas intenções — decidiu impor ao mundo a Lei Magnitsky, em 2012, observei que a vida poderia ficar mais difícil para alguns notórios bandidos de dimensão internacional, mas que se criava também um instrumento muito perigoso se em mãos erradas. Bingo! Ninguém tem o direito de alegar surpresa que os agressores de direitos humanos vistos pela ótica dos "Democratas da Linha Obama" não sejam os mesmos vistos pela ótica dos "Republicanos da Linha Trump".
Mais: o então presidente dos EUA não criava um instrumento para perseguir criminosos a partir de um acumulado de experiências humanistas, gestado por bons valores universalizáveis, de sorte que os tiranos do mundo inteiro pudessem temê-lo porque, afinal, a democracia finalmente ganhava um instrumento para se impor, expandindo, lá vamos nós, as fronteiras do "bom, do belo e do justo"...
Nada disso! O que permitia ao "bom Obama" impor uma lei para caçar "homens maus", com ou sem aspas, era a mesma cloaca do imperialismo por onde vazam agora as determinações de Trump e seus aloprados para punir, no Brasil, juízes que condenam golpistas. Isso não é novo nos EUA.
Recomendo que leiam "O Livro das Suspeições" sobre as ações criminosas da Lava Jato no Brasil. A operação atuou aqui como um braço de uma outra lei global norte-americana: a "Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Transcrevo trecho de um texto da advogada Carol Proner, que se encontra no livro:
"Tudo começa com o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ou Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, uma lei federal dos Estados Unidos datada do ano de 1977, aprovada com o fim de combater o suborno de funcionários públicos norte-americanos no exterior. Essa legislação, com alterações subsequentes, passou a ser a espinha dorsal da extraterritorialidade do direito norte-americano, submetendo empresas e Estados à jurisdição daquele país e chamando a atenção do mundo a respeito dos riscos de transformar boas práticas de combate à corrupção em armas normativas para absorver ou eliminar concorrentes e estender mercados. Se, no início, o FCPA se destinava a companhias nacionais norte-americanas, com o tempo recebe emendas que permitem alcançar as empresas estrangeiras. A principal alteração se deu em 1998, quando as disposições anticorrupção também passaram a ser aplicadas às empresas e às pessoas estrangeiras que causem, diretamente ou por meio de agentes, atos de corrupção dentro do território dos Estados Unidos ou por empresas cujos valores forem administrados pelas bolsas de valores operadas dentro dos Estados Unidos ou que venham a participar, direta ou indiretamente, de operações indevidas com efeitos no território americano."
Tudo parece tão bacana, não é mesmo? Ocorre que, hoje, a FCPA é empregada para destruir a concorrência. Trump, diga-se, assinou uma ordem executiva relaxando os rigores da lei para as empresas norte-americanas e aumentando a severidade para as que não são.
Para lembrar: além das tarifas contra o Brasil, ele determinou que o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) abrisse uma investigação contra o Brasil por práticas comerciais desleais, incluindo, vejam vocês!, corrupção. Mas não de norte-americanos. Para mais detalhes da FCPA, leiam também "O Espetáculo da Corrupção", de Walfrido Warde.
VOLTANDO AO PONTO
Uma lei estrangeira, ainda que se queira "Lei Global", não pode ser automaticamente aplicada no Brasil sem que isso fira a nossa soberania. Não é questão de gosto, mas de fato. Pouco importa se ela caça corruptos, agressores de direitos humanos ou borboletas.
No âmbito de uma ADPF de autoria do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) contra ações judiciais movidas por municípios brasileiros na Inglaterra, o ministro Flávio Dino, do STF, proibiu que emanassem do exterior, sem a devida chancela do nosso Poder Judiciário, "imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros."
Alguns cretinos viram na decisão uma tentativa de Dino de mudar a legislação norte-americana. Ele nem tocou na Lei Magnitsky. Apenas reafirmou um fundamento da soberania nacional. Imaginem se cada país que julga ter poder econômico para impor o seu gosto decidir legislar "urbi et orbi", para a cidade e o mundo. Não fosse essa a decisão de Dino, deveria ser qual? "Ah, esperem aí que vou consultar primeiro o Departamento de Justiça dos EUA..." Santo Deus!
CONCLUO
Aprovar uma lei que proteja as autoridades e instituições brasileiras de lei dessa natureza é uma obrigação da soberania. Os bolsonaristas, claro!, tentarão resistir ao texto porque veem na punição e nas ameaças a ministros do Supremo um caminho para o resgate político do seu herói -- o que, vamos ser claro, não vai acontecer.
"Mas a Lei Magnitsky vai mudar por isso?"
Vai ficar claro, caso se aprove um texto dessa natureza, é que a adesão a restrições impostas por tais instrumentos deixa de ser um ato de vontade desse ou daquele. Outros países do mundo já se protegem dessas investidas.
Ou é isso ou se rende a soberania à vontade e aos interesses de estranhos.
Vai ser o quê?
