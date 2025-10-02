Por 493 a zero, o povo nas ruas e nas redes derrota reaças na votação do IR
A luta política empreendida pelo governo e a mobilização popular venceram os reacionários por 493 votos a zero. E, se quiserem saber, terá de ser sempre assim. Esse foi o placar na Câmara da aprovação do projeto de lei, enviado pelo governo e relatado por Arthur Lira (PP-AL), que isentou do pagamento do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil, diminuiu o imposto de quem ganha até R$ 7.350 e elevou a contribuição de quem recebe acima de R$ 50 mil mensais, até chegar a 10% para os que alcançam R$ 100 mil ou mais. Há cuidados para evitar bitributação na interseção de dividendos com pagamento de imposto como pessoa física, estabeleceu-se período de transição e se mantiveram ainda algumas mamatas sob o pretexto de preservar investimentos, mas é certo que houve um avanço. A matéria segue agora para o Senado.
VOLTEM UM POUCO NO TEMPO
Que coisa, não? E pensar que essa mesma matéria esteve na raiz de um dos maiores danos de reputação do governo Lula junto aos tais "mercáduz". No dia 27 de novembro do ano passado, a Fazenda apresentou um pacote bastante robusto de corte de gastos, da ordem de R$ 70 bilhões -- que alterou, inclusive, a correção do salário mínimo --, mas também anunciou a disposição de criar condições no futuro para isentar do Imposto de Renda os que recebem até R$ 5 mil, justamente a matéria aprovada na Câmara, nesta quarta, pela unanimidade dos presentes (quase toda a Casa, que tem 513 membros).
O berreiro que se fez, então, foi uma insanidade, ainda que o governo estivesse a anunciar apenas uma intenção e ainda que ficasse claro que só se poderia abrir mão da receita no caso de haver uma compensação. Pouco importava! O movimento de desestabilização começou, como se o ministro Fernando Haddad tivesse anunciado alguma maluquice para destruir as contas públicas e como se a medida implicasse algum mal aos brasileiros.
DELÍRIO
O dólar começou a subir e chegou a R$ 6,30 em meados de dezembro. Um absurdo, um despropósito, uma delinquência! É claro que havia especulação. Fechou a R$ 5,32 ontem, no dia da aprovação, pela Câmara, daquela mesma medida que era tratada como um apocalipse fiscal. E o país entrou, então, numa estranha dinâmica política e econômica que consistia no seguinte: eventuais benefícios que se propunham para os mais pobres eram tratados como prova de descontrole e sinal de que, "com esse presidente aí, não tem jeito".
Lamento ter de constatar que setores importantes da imprensa compraram a versão falacioos de "Lula e Haddad como irresponsáveis fiscais". Os dias estavam ficando tão loucos que alguns reaças mi-bilionários resolveram sair da toca dos abjetos para atacar até o Bolsa Família. Não mais do que de repente, as delinquências técnicas de Javier Milei — a cada dia mais cercado de delinquentes propriamente, vê-se — passaram a ser consideradas uma referência de sucesso.
Dez meses depois, a matéria é aprovada por unanimidade na Câmara, sem solavanco nenhum. Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Casa, comentou:
"Encerramos essa votação em um dia histórico para o Brasil e para esta Casa. A aprovação da isenção de Imposto de Renda é um marco de justiça fiscal, mas também de união. Aqui demonstramos que, quando o tema é o bem-estar das famílias brasileiras, não há lados nem divisões. É interesse do país".
Seria bonito se assim fosse, mas não é. Contra os interesses do Brasil e dos brasileiros e contra a decência, essa Casa aprovou a PEC da Bandidagem, esmagada depois no Senado. Ocorre que o troço entrou no radar das redes e das ruas, como havia entrado antes a questão do IOF. O remediado e o pobre perceberam: ou se mobilizam, e é assim mesmo, ou tomam na cabeça. Os progressistas também aprenderam: o jogo congressual é importante e coisa e tal, mas sem o contato ativo com a militância, triunfam os arranjos para beneficiar os de sempre.
Haddad, que apanhou tanto naqueles dias, também foi para as redes:
"Um dia histórico. Começamos a enfrentar nossa principal chaga: nossa inaceitável desigualdade. Não há desenvolvimento com esse nível de desigualdade. Não há justiça. Começamos e juntos vamos concluir esse trabalho."
Sim. É só o começo. Os privilégios dos ricos em matéria de arrecadação e orçamento são obscenos.
O presidente Lula também comemorou, com razão:
"Uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil, em benefício de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros.
A Câmara dos Deputados deu hoje um passo histórico na construção de um Brasil mais justo ao aprovar projeto encaminhado pelo nosso Governo de zerar o imposto de renda de quem ganha até R$ 5 mil por mês e reduzir a cobrança de quem recebe até R$ 7.350, a partir de uma contribuição mínima dos muito ricos.
Essa é uma vitória compartilhada pelo Governo do Brasil, as deputadas e deputados e pelos movimentos sociais.
Agradeço o presidente Hugo Motta, o relator Arthur Lira e cada um dos líderes que conduziram o processo de aprovação do projeto.
Tenho certeza de que a proposta também contará com amplo apoio no Senado."
CONCLUINDO
Lula faz bem em comemorar o avanço, mesmo sabendo o quanto falta para a coisa ficar ao menos digna em matéria de justiça tributária. Mas uma coisa é certa: não fossem a sua iniciativa -- era uma promessa de campanha -- e a intensa mobilização do campo progressista, muito especialmente as ruas, e isso não teria acontecido porque era intensa a mobilização para evitar a tributação dos mais ricos. Note-se: nessa categoria, há os escandalosamente ricos, que seguirão a pagar pouco imposto. Mas essa é outra batalha.
Sim, houve um avanço com o placar "Ruas 493 X 0 Reacionários Assustados". Dado o Congresso que temos — e a próxima legislatura, já dá para antever, não será melhor —, calar-se é consentir em ser assaltado, contentando-se em carregar pedra para pagar as contas dos nababos. Vai ser o quê?
E ainda já um dado adicional: no Brasil, os pobres não têm ressentimento dos ricos. No geral, há até admiração. Mas os ricos têm um impressionante ódio dos pobres, que seriam uns aproveitadores e preguiçosos em busca do Bolsa Família. Adivinhem quem explora quem.
