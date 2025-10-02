Por 493 a zero, o povo nas ruas e nas redes derrota reaças na votação do IR

DELÍRIO

O dólar começou a subir e chegou a R$ 6,30 em meados de dezembro. Um absurdo, um despropósito, uma delinquência! É claro que havia especulação. Fechou a R$ 5,32 ontem, no dia da aprovação, pela Câmara, daquela mesma medida que era tratada como um apocalipse fiscal. E o país entrou, então, numa estranha dinâmica política e econômica que consistia no seguinte: eventuais benefícios que se propunham para os mais pobres eram tratados como prova de descontrole e sinal de que, "com esse presidente aí, não tem jeito".

Lamento ter de constatar que setores importantes da imprensa compraram a versão falacioos de "Lula e Haddad como irresponsáveis fiscais". Os dias estavam ficando tão loucos que alguns reaças mi-bilionários resolveram sair da toca dos abjetos para atacar até o Bolsa Família. Não mais do que de repente, as delinquências técnicas de Javier Milei — a cada dia mais cercado de delinquentes propriamente, vê-se — passaram a ser consideradas uma referência de sucesso.

Dez meses depois, a matéria é aprovada por unanimidade na Câmara, sem solavanco nenhum. Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Casa, comentou:

"Encerramos essa votação em um dia histórico para o Brasil e para esta Casa. A aprovação da isenção de Imposto de Renda é um marco de justiça fiscal, mas também de união. Aqui demonstramos que, quando o tema é o bem-estar das famílias brasileiras, não há lados nem divisões. É interesse do país".

Seria bonito se assim fosse, mas não é. Contra os interesses do Brasil e dos brasileiros e contra a decência, essa Casa aprovou a PEC da Bandidagem, esmagada depois no Senado. Ocorre que o troço entrou no radar das redes e das ruas, como havia entrado antes a questão do IOF. O remediado e o pobre perceberam: ou se mobilizam, e é assim mesmo, ou tomam na cabeça. Os progressistas também aprenderam: o jogo congressual é importante e coisa e tal, mas sem o contato ativo com a militância, triunfam os arranjos para beneficiar os de sempre.

Haddad, que apanhou tanto naqueles dias, também foi para as redes:

"Um dia histórico. Começamos a enfrentar nossa principal chaga: nossa inaceitável desigualdade. Não há desenvolvimento com esse nível de desigualdade. Não há justiça. Começamos e juntos vamos concluir esse trabalho."

Sim. É só o começo. Os privilégios dos ricos em matéria de arrecadação e orçamento são obscenos.