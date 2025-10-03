Não há oposição no Brasil. Sabotagem em parceria com golpistas é banditismo

Leiam as últimas notícias sobre os desastres em série de Javier Milei na Argentina. Nesta sexta, ele está de novo nas páginas policiais. Em palestra a um ente do mercado em 28 de março deste ano, Tarcísio profetizou -- ele tem se apresentado como um misto de Abraão e Moisés:

"O Milei fez isso [corte de gastos que atingiram os pobres] com muita propriedade na Argentina. Ele comunicou que ia tomar medidas duras na campanha, no discurso de posse... Tá tomando medidas duras. Se você me perguntar se seria possível cortar 5% do PIB de despesa do estado num ano, eu diria 'É impossível'. E ele fez. Consequência disso: a inflação está caindo, o fluxo de capital aumentou. Ele tem um probleminha ainda com câmbio, né? E está chegando a eleição. Então ele tem uma eleição de meio de mandato lá que é um pouco complexa, né? E aí ele vai ter que pensar quando mexer com essa questão de câmbio, né? Um câmbio um pouquinho mais apreciado do que devia estar. Mas ele tá indo bem. Está fazendo as reformas que são necessárias. Aí tá começando a querer tirar a cabeça do buraco. Está começando a querer crescer A inflação foi lá pra baixo. Ou seja: se ele está fazendo isto numa situação muito mais complexa; se está mostrando que é possível, por que é que a gente não vai fazer a mesma coisa? A gente vai ficar aqui marcando passo? Essa é a pergunta. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a discussão é somente eleitoral. Isso não vai levar a gente pra lugar nenhum".

Pouco mais de seis meses depois, nada do que Tarcísio disse sobre Milei está de pé. Isso que vocês acabaram de ler era só um discurso eleitoreiro feito para "uzmercáduz", para se colocar como aquele que estava disposto a seguir os passos de Milei e passar o facão nos gastos públicos, sem dizer em quais áreas. Sendo seu referencial o pateta que governa a Argentina, entende-se que o governador de São Paulo estava dizendo àqueles bravos rapazes "duzmercáduz" que também ele teria a coragem, por aqui, de cortar benefícios de pobres, a exemplo do milongueiro que tomou como inspiração. Nota à Margem: hoje, Milei tem, adicionalmente, de fugir não só do desastre econômico, mas também da roubalheira atribuída à sua dona e irmã e dos vínculos de um amigão íntimo, da sua corriola ideológica, com o narcotráfico. Uma constante mundo afora da "nova direita", que é só a velha extrema direita, é a intimidade com criminosos de grosso calibre que, claro!, pregam severidade extrema com os criminosos de pequeno calibre...

Como vocês sabem, considera-se por aqui muito corajoso cortar recursos de quem já não tem quase nada. Com grandes proprietários de terras de São Paulo, Tarcísio faz o contrário: cede terras públicas. Vendeu a Sabesp abaixo do seu valor em Bolsa. É um valente inigualável.

CAMINHANDO PARA O ENCERRAMENTO

O que quer a oposição no Brasil, além de estar atrelada aos delírios do bolsonarismo? Quais são seus marcos de economia política? Convenham: a única coisa que lembra, ligeiramente, uma oposição quase educada são alguns nichos da cobertura do jornalismo econômico, ainda que só ouçam aqueles rapazes que estão sempre comprando e vendendo e quase nunca os acadêmicos de economia.

Transcrevo um trecho de "O Grande Debate" (página 143), de Levin -- que é, diga-se, um conservador, sobre como Burke e Paine viam o mundo:

"Os entendimentos de ambos sobre as relações sociais, consequentemente, diferem dramaticamente e em linhas similares (e nelas enraizadas) às de sua discordância sobre a natureza e a história. Edmund Burke começa com o mundo dado e busca fortalecer a vida social e política como meio de enfrentar situações que não escolhemos. Thomas Paine começa com princípios de liberdade, igualdade e direitos naturais e constrói instituições políticas sobre essas bases, a fim de defender as prerrogativas do indivíduo. Os dois diferem nitidamente sobre a importância do que foi feito antes e sobre a permeabilidade das relações humanas a esforços filosoficamente inspirados de reconstrução fundamental.

Em suas opiniões divergentes, também encontramos ecos de suas abordagens mais gerais sobre a mudança política efetiva. O pensador, que trabalha primariamente com ideias e princípios, olha para circunstâncias não escolhidas e as considera consequências de aplicações passadas de princípios. Tal pessoa vê em circunstâncias que são menos que ideais a marca de princípios que são menos que corretos. Dessa forma, busca melhorar as circunstâncias oferecendo um novo começo, baseado em princípios mais corretos. O estadista, que trabalha com circunstâncias políticas, começa necessariamente com suas (mais herdadas que escolhidas) afiliações e obrigações para com sua comunidade particular e suas várias subdivisões e, dessa maneira, parte do que existe e busca meios de melhorar. Dessa maneira, a distinção entre escolha e obrigação encontra sua contrapartida na distinção entre razão e prescrição, pois a primeira se aplica aos fins da política e a última, a seus meios. Passaremos agora, portanto, à profunda discordância entre Burke e Paine sobre os méritos relativos da razão e da prescrição e, com elas, da teoria e da prática."