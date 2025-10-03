Não há oposição no Brasil. Sabotagem em parceria com golpistas é banditismo
A oposição não existe. O que se vê é um bando — e um bando grande" — de arruaceiros. Nos propósitos políticos e ideológicos, trata-se de uma verdadeira organização criminosa. Tenta, no dia a dia da política, dar o golpe de estado que Jair Bolsonaro não conseguiu. É uma vergonha continuada.
E não que lhe falte espaço na imprensa para tornar públicos os seus propósitos. É impressionante, note-se, o efeito deletério do mau uso do "outro lado" no Brasil. Sob o pretexto da isenção e sob a alegação do nobre propósito de garantir que todas as versões sejam expostas, não é raro que um arqueólogo seja confrontado por um cretino que assegura a existência de Ratanabá. Fica parecendo esquete de humor do Porta dos Fundos. Renomados especialistas são confrontados, muitas vezes, por delinquentes intelectuais, como se, para citar o espetacular "O Grande Debate", de Yuval Levin, Edmund Burke e Thomas Paine estivessem a se opor: um a pregar a reforma da tradição — ou nada restaria se apostássemos nos escombros como pressuposto da reconstrução —, e o outro a defender a tradição da disruptura, sem a qual nada avança e se repete o velho com nova roupagem. E ambos com razão.
Onde estão, no Congresso Nacional ou no pensamento, os conservadores brasileiros que não se deixaram contaminar pelos fungos do bolsonarismo? O que há de elogio da tradição — que nos preserva da simples diluição de valores, de que tratava um Chesterton, por exemplo — na defesa da anistia para golpistas? Observem que não se trata de um ponto de vista com o qual se pode concordar ou do qual se pode dissentir, mas sempre no terreno da civilidade e da institucionalidade democrática. A defesa da anistia, nesse caso, implica a adesão à depredação das instituições.
EXEMPLOS
A título de exemplo, podemos chegar a miudezas exemplificativas e nada irrelevantes sobre o modo de organizar a sociedade, com divergências muitas vezes inconciliáveis, que só serão decididas no voto, desde que todos aceitem as regras do jogo ou até que não se combine um modo de mudá-las.
Vamos lá: sim ou não a programas de renda mínima e afins, a exemplo do Bolsa Família? Há quem entenda não ser esse um bom caminho. Sim ou não à existência de empresas públicas e de economia mista e de bancos de fomento, que formem o cerne de um modelo de desenvolvimento? Sim ou não a um modelo de política industrial que, a um só tempo, não impeça a concorrência, mas também nos permita, como país, um acúmulo de saber técnico que confira maioridade no concerto das nações? Há modos legítimos, dignos, decentes — sem prejuízo de que as pessoas também defendam seus interesses — de se colocar nesse debate. O importante é que existam propostas, propósitos, estudos prospectivos sobre desdobramentos possíveis desta ou daquela escolhas.
Cadê a oposição?
O PL tentou na Câmara elevar o limite de isenção do Imposto de Renda para R$ 10 mil, sob o pretexto de que o de R$ 5 mil é muito baixo. E é claro que se pode discutir tudo, isso inclusive — e seria possível indagar: "E por que não R$ 20 mil?" Ocorre que a proposta que estava em votação não saiu, assim, do nada. Ao contrário: houve quase três anos de estudos e simulações para que se estabelecesse o modo, conforme a lei, de compensar a perda de receita. E se chegou à tributação escalonada dos que recebem acima de R$ 50 mil mensais até o limite de 10% para quem ganha a partir de R$ 100 mil. Estudem os detalhes. A fórmula é menos simples do que parece.
E que estudo tem o PL ao propor os R$ 10 mil? Não tem nada. Como faria a compensação? Não pensou no assunto porque, de verdade, fazia uma proposta só para que fosse rejeitada e pudesse tentar posar na foto como uma fonte de generosidades. Mais do que isso: o partido tentou impedir, nos bastidores, a tributação dos mais ricos. Não votou contra o texto na Câmara porque o debate ultrapassou as paredes do Congresso e chegou às ruas. Insisto: se os progressistas não querem ser engolidos por um Parlamento majoritariamente reacionário, convém investir na mobilização permanente. Limitar-se ao legalismo do enfrentamento congressual corresponde a pedir para ser esmagado. Legalidade sim; legalismo nunca!
TARCÍSIO E MILEI, O MILONGUEIRO
Retomo: o PL estava ou está mesmo interessado em debater a questão do IR, pensando em justiça fiscal? Uma ova! Quer sabotar o governo. O partido diz que vai reapresentar a proposta dos R$ 10 mil no Senado. "Ah, mas temos a seriedade de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo" É mesmo?
Leiam as últimas notícias sobre os desastres em série de Javier Milei na Argentina. Nesta sexta, ele está de novo nas páginas policiais. Em palestra a um ente do mercado em 28 de março deste ano, Tarcísio profetizou -- ele tem se apresentado como um misto de Abraão e Moisés:
"O Milei fez isso [corte de gastos que atingiram os pobres] com muita propriedade na Argentina. Ele comunicou que ia tomar medidas duras na campanha, no discurso de posse... Tá tomando medidas duras. Se você me perguntar se seria possível cortar 5% do PIB de despesa do estado num ano, eu diria 'É impossível'. E ele fez. Consequência disso: a inflação está caindo, o fluxo de capital aumentou. Ele tem um probleminha ainda com câmbio, né? E está chegando a eleição. Então ele tem uma eleição de meio de mandato lá que é um pouco complexa, né? E aí ele vai ter que pensar quando mexer com essa questão de câmbio, né? Um câmbio um pouquinho mais apreciado do que devia estar. Mas ele tá indo bem. Está fazendo as reformas que são necessárias. Aí tá começando a querer tirar a cabeça do buraco. Está começando a querer crescer A inflação foi lá pra baixo. Ou seja: se ele está fazendo isto numa situação muito mais complexa; se está mostrando que é possível, por que é que a gente não vai fazer a mesma coisa? A gente vai ficar aqui marcando passo? Essa é a pergunta. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a discussão é somente eleitoral. Isso não vai levar a gente pra lugar nenhum".
Pouco mais de seis meses depois, nada do que Tarcísio disse sobre Milei está de pé. Isso que vocês acabaram de ler era só um discurso eleitoreiro feito para "uzmercáduz", para se colocar como aquele que estava disposto a seguir os passos de Milei e passar o facão nos gastos públicos, sem dizer em quais áreas. Sendo seu referencial o pateta que governa a Argentina, entende-se que o governador de São Paulo estava dizendo àqueles bravos rapazes "duzmercáduz" que também ele teria a coragem, por aqui, de cortar benefícios de pobres, a exemplo do milongueiro que tomou como inspiração. Nota à Margem: hoje, Milei tem, adicionalmente, de fugir não só do desastre econômico, mas também da roubalheira atribuída à sua dona e irmã e dos vínculos de um amigão íntimo, da sua corriola ideológica, com o narcotráfico. Uma constante mundo afora da "nova direita", que é só a velha extrema direita, é a intimidade com criminosos de grosso calibre que, claro!, pregam severidade extrema com os criminosos de pequeno calibre...
Como vocês sabem, considera-se por aqui muito corajoso cortar recursos de quem já não tem quase nada. Com grandes proprietários de terras de São Paulo, Tarcísio faz o contrário: cede terras públicas. Vendeu a Sabesp abaixo do seu valor em Bolsa. É um valente inigualável.
CAMINHANDO PARA O ENCERRAMENTO
O que quer a oposição no Brasil, além de estar atrelada aos delírios do bolsonarismo? Quais são seus marcos de economia política? Convenham: a única coisa que lembra, ligeiramente, uma oposição quase educada são alguns nichos da cobertura do jornalismo econômico, ainda que só ouçam aqueles rapazes que estão sempre comprando e vendendo e quase nunca os acadêmicos de economia.
Transcrevo um trecho de "O Grande Debate" (página 143), de Levin -- que é, diga-se, um conservador, sobre como Burke e Paine viam o mundo:
"Os entendimentos de ambos sobre as relações sociais, consequentemente, diferem dramaticamente e em linhas similares (e nelas enraizadas) às de sua discordância sobre a natureza e a história. Edmund Burke começa com o mundo dado e busca fortalecer a vida social e política como meio de enfrentar situações que não escolhemos. Thomas Paine começa com princípios de liberdade, igualdade e direitos naturais e constrói instituições políticas sobre essas bases, a fim de defender as prerrogativas do indivíduo. Os dois diferem nitidamente sobre a importância do que foi feito antes e sobre a permeabilidade das relações humanas a esforços filosoficamente inspirados de reconstrução fundamental.
Em suas opiniões divergentes, também encontramos ecos de suas abordagens mais gerais sobre a mudança política efetiva. O pensador, que trabalha primariamente com ideias e princípios, olha para circunstâncias não escolhidas e as considera consequências de aplicações passadas de princípios. Tal pessoa vê em circunstâncias que são menos que ideais a marca de princípios que são menos que corretos. Dessa forma, busca melhorar as circunstâncias oferecendo um novo começo, baseado em princípios mais corretos. O estadista, que trabalha com circunstâncias políticas, começa necessariamente com suas (mais herdadas que escolhidas) afiliações e obrigações para com sua comunidade particular e suas várias subdivisões e, dessa maneira, parte do que existe e busca meios de melhorar. Dessa maneira, a distinção entre escolha e obrigação encontra sua contrapartida na distinção entre razão e prescrição, pois a primeira se aplica aos fins da política e a última, a seus meios. Passaremos agora, portanto, à profunda discordância entre Burke e Paine sobre os méritos relativos da razão e da prescrição e, com elas, da teoria e da prática."
CONCLUO
E, nesse ponto, sugiro que vocês leiam o livro. Há modos dignos de se colocar no "grande debate" de modo a aproveitar a tradição -- como queria Burke -- para responder às demandas novas, ou de, a partir da pregação de uma mudança radical -- como defendia Paine --, ordenada pela razão, reinventar permanentemente a tradição.
Como o bolsonarismo fagocitou a direita democrática, restou a depredação dos que nada têm a dizer sobre o Brasil que não seja reagir ao PT. E sempre pelos piores motivos. Certamente há os bons. Mas, para tanto, é preciso fazer política em vez de se dedicar à defesa de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de estado.
PS: "Se não existe oposição, então ela já perdeu a eleição, Reinaldo?" Claro que não! Pode, sim, ganhar. Eis a questão: para governar com quem e para quê?
