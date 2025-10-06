Lula acerta o alvo mais uma vez, enquanto a oposição só atira no próprio pé

Seguindo os protocolos numa conversa de dois chefes de Estado, coube a Lula lembrar que os EUA têm, obviamente, autonomia para decidir que tarifa aplicar, mas objetou que o Brasil é um dos três países do G-20 com os quais os EUA mantêm uma relação superavitária e, claro!, expressou o ponto de vista brasileiro sobre a improcedência das tarifas. Também observou que as sanções a autoridades brasileiros são descabidas, lembrando que o Executivo não tem ingerência no Poder Judiciário, que se limitou a cumprir as regras legais.

É evidente que tinha de expressar o seu pensamento, mas se reitere que tudo se deu de maneira cordial. Trump, obviamente, não antecipou uma mudança de posição ou o relaxamento de qualquer medida — nem se esperava isso. O que quer que aconteça derivará, agora, da negociação. Um fato evidente por si mesmo: está rompido o monopólio dos Bolsonaros nas conversas com o governo Trump.

LULA E TRUMP NAS REDES

Nas suas redes, Lula escreveu:

"Recebi, nesta manhã (6/10), telefonema do presidente Trump. Conversamos por 30 minutos e relembramos a boa química que tivemos no encontro em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU.

Considero nosso contato direto como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente.

No telefonema, recordei que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitei ao presidente Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad.

Nós concordamos em nos encontrar pessoalmente em breve. Sugeri a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterei o convite a Trump para participar da COP30, em Belém; e também me dispus a viajar aos Estados Unidos.

Eu e o presidente Trump trocamos telefones para estabelecermos uma via direta de comunicação. Estavam comigo na conversa meu vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim."

Trump também se manifestou:

"Esta manhã, tive uma ligação telefônica muito boa com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitas coisas, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos mais conversas e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei muito da ligação. Nossos países vão se dar muito bem juntos!"

ENCERRO

Nós sabemos o berreiro que a extrema direita promoveu até aqui: ao mesmo tempo em que aplaudia -- e aplaude -- o tarifaço, atacava Lula por não tentar um contato com Trump. Nos seus delírios de lesa-pátria, imaginava o chefe de estado do Brasil a ser humilhado pelo presidente norte-americano para tentar, quem sabe?, obter dividendos eleitorais com isso.

Como tenho destacado aqui, não há uma oposição no Brasil organizada a partir de um programa ou de um propósito. Trata-se apenas de um ajuntamento de sabotadores à espera da unção de um golpista, líder de uma organização criminosa.