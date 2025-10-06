Lula acerta o alvo mais uma vez, enquanto a oposição só atira no próprio pé
O segundo movimento da aproximação entre os presidentes Lula e Donald Trump não poderia ser mais positivo. Se a coisa vai desandar ou não, aí fica por conta do indeterminado, mas nada o sugere até aqui. Só para lembrar: o primeiro passo se deu no dia 23, com o breve cumprimento de ambos na ONU, quando ocorreu a tal "química", de que falou o norte-americano — ou o "match", para ficar na língua franca desses tempos. Digam-se três coisas, logo à partida, sobre a conversa desta segunda: 1) foi o presidente dos EUA quem tomou a iniciativa de ligar, ainda que isso tenha sido combinado previamente; 2) ele não tocou, nem indiretamente, no assunto Jair Bolsonaro; 3) afirmou que o breve contato com Lula foi das poucas coisas boas havidas na Assembleia Geral da ONU e elogiou o discurso do brasileiro. Corolário: o petista acerta de novo, e a extrema direita segue dando tiro no próprio pé, o que é bom para o Brasil.
A conversa foi absolutamente cordial, e Lula afirmou estar disposto a se encontrar pessoalmente com Trump, elencando três possibilidades: a Cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), na Malásia, a partir do dia 26; durante a COP 30 no Brasil, entre 10 e 21 de novembro, ou mesmo nos EUA. Marco Rubio, secretário de Estado, vai cuidar desse assunto com os negociadores brasileiros: Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços; Mauro Vieira, o chanceler, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda.
Em tom amistoso, Lula lembrou os 201 anos de relação entre os dois países e disse que a dupla, na casa dos 80 anos — o brasileiro os completa no próximo dia 25, e o norte-americano, em 14 de junho do ano que vem —, tem o dever do diálogo. Ambos falaram que se sentem muito jovens e dispostos, como se tivessem 40 anos. O presidente do Brasil disse que as maiores democracias do Ocidente precisam se entender, com o que Trump concordou.
Seguindo os protocolos numa conversa de dois chefes de Estado, coube a Lula lembrar que os EUA têm, obviamente, autonomia para decidir que tarifa aplicar, mas objetou que o Brasil é um dos três países do G-20 com os quais os EUA mantêm uma relação superavitária e, claro!, expressou o ponto de vista brasileiro sobre a improcedência das tarifas. Também observou que as sanções a autoridades brasileiros são descabidas, lembrando que o Executivo não tem ingerência no Poder Judiciário, que se limitou a cumprir as regras legais.
É evidente que tinha de expressar o seu pensamento, mas se reitere que tudo se deu de maneira cordial. Trump, obviamente, não antecipou uma mudança de posição ou o relaxamento de qualquer medida — nem se esperava isso. O que quer que aconteça derivará, agora, da negociação. Um fato evidente por si mesmo: está rompido o monopólio dos Bolsonaros nas conversas com o governo Trump.
LULA E TRUMP NAS REDES
Nas suas redes, Lula escreveu:
"Recebi, nesta manhã (6/10), telefonema do presidente Trump. Conversamos por 30 minutos e relembramos a boa química que tivemos no encontro em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU.
Considero nosso contato direto como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente.
No telefonema, recordei que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitei ao presidente Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.
O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad.
Nós concordamos em nos encontrar pessoalmente em breve. Sugeri a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterei o convite a Trump para participar da COP30, em Belém; e também me dispus a viajar aos Estados Unidos.
Eu e o presidente Trump trocamos telefones para estabelecermos uma via direta de comunicação. Estavam comigo na conversa meu vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim."
Trump também se manifestou:
"Esta manhã, tive uma ligação telefônica muito boa com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitas coisas, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos mais conversas e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei muito da ligação. Nossos países vão se dar muito bem juntos!"
ENCERRO
Nós sabemos o berreiro que a extrema direita promoveu até aqui: ao mesmo tempo em que aplaudia -- e aplaude -- o tarifaço, atacava Lula por não tentar um contato com Trump. Nos seus delírios de lesa-pátria, imaginava o chefe de estado do Brasil a ser humilhado pelo presidente norte-americano para tentar, quem sabe?, obter dividendos eleitorais com isso.
Como tenho destacado aqui, não há uma oposição no Brasil organizada a partir de um programa ou de um propósito. Trata-se apenas de um ajuntamento de sabotadores à espera da unção de um golpista, líder de uma organização criminosa.
Até agora, na relação com Trump, na reação ao tarifaço e da disposição de negociar, o Brasil não cometeu nenhum erro. Os que lhe fazem oposição, por contraste, só deram tiros no próprio pé. Dado que sabotadores são, aplaudamos as suas escolhas. Quanto mais alvejarem as próprias ignomínias, mais seguro estará o país.
