Na coleira no golpe, oposicionistas anseiam maldição da bênção de Bolsonaro

TARCÍSIO COMO UM IMPERATIVO

A irritação de Caiado se explica. Nogueira, de fato, tratou Tarcísio como a única opção viável e ainda o colocou como o homem que vem trabalhando pela união da extrema direita -- logo, entende-se que as outras opções são divisionismos. Atenção para a dupla negação a que recorre o senador para fazer do governador de São Paulo um imperativo:

"É impossível ele [Tarcísio] não ser candidato se tiver o apoio do presidente Bolsonaro. Eu acompanhei quando o Bolsonaro o escolheu para disputar em São Paulo. Ele queria ser candidato ao Senado em Goiás, tinha apoio do Ronaldo Caiado, mas o Bolsonaro disse: 'Você vai para São Paulo, vai ser governador e ganhar a eleição'. Ele obedeceu e venceu. Não tenho dúvida de que, se tiver o chamamento do Bolsonaro para a Presidência, ele não vai virar as costas. (...) Ele [Tarcísio] tem trabalhado para unificar [a extrema direita]. Tenho falado sistematicamente com ele."

Surge, vê-se, como o grande articulador desse campo ideológico e também como o interlocutor privilegiado do governador de São Paulo.

Uma nota aqui: observem que emprego a expressão "extrema direita", não "direita". Entendo que esta é, ou seria -- se tivesse sobrevivido --, necessariamente democrática. Ora, ou bem se adere à democracia ou Se é servil a um golpista, líder de organização criminosa. Assim, todos os que buscam seu apoio são extremistas de direita. Sigamos com Caiado:

"5) Antônio Carlos Magalhães nos ensinava que, para ter voz nacional, é preciso ser respeitado em seu estado. Lembro ao Ciro que tenho 88% de aprovação em Goiás nos últimos três anos, a maior entre todos os governadores. As mesmas pesquisas mostram que Ciro Nogueira não tem forças sequer para se reeleger senador no seu estado, o nosso querido Piauí.

6) Por fim, sugiro ao já quase ex-senador, que tenha mais moderação e mais respeito com os demais nomes que, democraticamente, colocam suas pré-candidaturas à avaliação popular. Ciro Nogueira não tem estatura política para julgar as pré-candidaturas a presidente, incluindo a minha. E certamente não será por ele que passará a decisão de construir a melhor estratégia para derrotar o PT, partido que um dia já foi tão querido pelo mesmo Ciro, e implementar um novo projeto para o Brasil e os brasileiros."

As dificuldades eleitorais de Nogueira no Piauí são reais. Se não se consolidar aquele que vislumbra como o melhor cenário -- vice numa eventual chapa liderada por Tarcísio --, talvez tenha de disputar uma vaga na Câmara se não quiser ficar sem mandato. Caiado trata do cenário eleitoral do "nosso querido Piauí" para evidenciar que aquele que o descartou está se dando mal até na sua terra natal. Mas isso é o de menos na resposta de Caiado, ironizada pelo senador, que retrucou:

"Vi a postagem do governador @ronaldocaiado sobre minha entrevista. Me chamou a atenção a enormidade do tamanho. Deve estar com o tempo livre. Eu não. Sobretudo para polêmicas vazias. Nosso adversário é Lula. Caiado, pode falar qualquer coisa: você está certo. Satisfeito?"

TODOS GOLPISTAS

O que é realmente importante nesse bate-boca? Na entrevista ao Globo, num dado momento, Nogueira afirma sobre a relação entre Tarcísio e Eduardo:

"Acho que ele [Tarcísio] tem respeito pelo Eduardo e por todos. Eu mesmo disse ao Eduardo: 'está na hora de focarmos em defender seu pai e enfrentar o verdadeiro adversário, que é o Lula'".