Na coleira no golpe, oposicionistas anseiam maldição da bênção de Bolsonaro
A disputa pela maldição da bênção de um golpista, que liderou uma tentativa de golpe de estado no Brasil, produz momentos realmente insólitos na extrema direita brasileira. Vamos ver.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), um dos pré-candidatos à Presidência que anseiam a bênção de Jair Bolsonaro, soltou os cachorros contra o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas e dado unanimemente no meio político como pretendente a vice na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), hoje titular dos Bandeirantes, caso este consiga o apoio de Bolsonaro para disputar o Palácio do Planalto. A pancada foi pesada. Afirmou (a transcrição da postagem de Caiado seguirá sempre em vermelho, na forma como foi publicada):
"1) A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa, e algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é. Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michelle. Não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula.
2)Fica visível que Ciro tenta decidir por Bolsonaro quais deveriam ser os candidatos a presidente, colocando Tarcísio como preferido e o governador Ratinho como reserva."
Por que isso? Ciro concedeu mais uma entrevista, desta feita ao Globo de domingo -- deve ser o político brasileiro que mais se dedica a tal atividade --, em que afirma:
"Acredito que ele [Bolsonaro] já decidiu. Defendo que comunique isso em dezembro para ser anunciado em janeiro. Quem vai ser, só ele sabe. Eu imagino, mas quem tem legitimidade e autoridade para dizer é ele ou o Flávio ou até a Michelle, que tem contato direto com ele. (...) Se fosse hoje, vejo dois candidatos viáveis: Tarcísio e Ratinho Júnior. Eles têm metade da rejeição do Bolsonaro e quase 40% de desconhecimento, o que é potencial de crescimento. Mas só têm viabilidade com o apoio do presidente Bolsonaro."
Convenham: fica difícil ignorar que Ciro fala não exatamente como um leitor de sinais do que pode pensar Bolsonaro, mas como quem tivesse acesso aos arcanos da mente do "Mito", do "capitão". Ao afirmar que só vê dois candidatos viáveis — Tarcísio e Ratinho Jr. —, é claro que está procurando dar uma limpada na área da extrema direita.
O contexto deixa claro que cita o governador do Paraná apenas como parte de uma estratégia diversionista. Está, na verdade, conclamando a direita a se unir em torno de Tarcísio, que vê como o nome mais forte para vencer Lula. E, sim, gostaria de ser o vice dessa hipotética chapa.
Nogueira se vê já há muito tempo como uma um conselheiro ou adivinho, capaz de ler os augúrios e antecipar os desafios da extrema direita. Vive a advertir aqueles que pertencem a esse campo ideológico para o risco da divisão. Ao fazê-lo, no entanto, oferece-se como o grande estrategista da turma. Ocorre que muitos não o querem nem o veem nesse papel, a começar de Eduardo Bolsonaro. Caiado, não contemplado entre os nomes viáveis da "Lista de Nogueira", mandou brasa:
"3) De pronto, Ciro já veta pelo menos três pré-candidaturas: as de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a minha, prestando um enorme desserviço à direita. Não falo por Zema ou Eduardo, mas quanto à minha pré-candidatura, devo dizer que não dependo de aval de Ciro Nogueira."
4)Quanto à decisão do presidente Bolsonaro, a respeitarei, qualquer que seja ela. E vale observar que todos nós que fomos "vetados" por Ciro apoiamos Bolsonaro desde sua primeira eleição, diferente do senador, que teve uma posição ácida em relação ao ex-presidente."
Vamos ver. Entre os postulantes a candidato da extrema direita, Caiado foi o único que fez um evento para tratar da sua candidatura. O governador diz mais do que parece ao afirmar que não depende "do aval de Ciro Nogueira". Quando escreve que respeitará a decisão do ex-presidente, isso não implica, já deixou claro em outras oportunidades, que desistirá do pleito caso não seja o ungido, ainda que pareça improvável que se lance na corrida sem tal endosso.
TARCÍSIO COMO UM IMPERATIVO
A irritação de Caiado se explica. Nogueira, de fato, tratou Tarcísio como a única opção viável e ainda o colocou como o homem que vem trabalhando pela união da extrema direita -- logo, entende-se que as outras opções são divisionismos. Atenção para a dupla negação a que recorre o senador para fazer do governador de São Paulo um imperativo:
"É impossível ele [Tarcísio] não ser candidato se tiver o apoio do presidente Bolsonaro. Eu acompanhei quando o Bolsonaro o escolheu para disputar em São Paulo. Ele queria ser candidato ao Senado em Goiás, tinha apoio do Ronaldo Caiado, mas o Bolsonaro disse: 'Você vai para São Paulo, vai ser governador e ganhar a eleição'. Ele obedeceu e venceu. Não tenho dúvida de que, se tiver o chamamento do Bolsonaro para a Presidência, ele não vai virar as costas. (...) Ele [Tarcísio] tem trabalhado para unificar [a extrema direita]. Tenho falado sistematicamente com ele."
Surge, vê-se, como o grande articulador desse campo ideológico e também como o interlocutor privilegiado do governador de São Paulo.
Uma nota aqui: observem que emprego a expressão "extrema direita", não "direita". Entendo que esta é, ou seria -- se tivesse sobrevivido --, necessariamente democrática. Ora, ou bem se adere à democracia ou Se é servil a um golpista, líder de organização criminosa. Assim, todos os que buscam seu apoio são extremistas de direita. Sigamos com Caiado:
"5) Antônio Carlos Magalhães nos ensinava que, para ter voz nacional, é preciso ser respeitado em seu estado. Lembro ao Ciro que tenho 88% de aprovação em Goiás nos últimos três anos, a maior entre todos os governadores. As mesmas pesquisas mostram que Ciro Nogueira não tem forças sequer para se reeleger senador no seu estado, o nosso querido Piauí.
6) Por fim, sugiro ao já quase ex-senador, que tenha mais moderação e mais respeito com os demais nomes que, democraticamente, colocam suas pré-candidaturas à avaliação popular. Ciro Nogueira não tem estatura política para julgar as pré-candidaturas a presidente, incluindo a minha. E certamente não será por ele que passará a decisão de construir a melhor estratégia para derrotar o PT, partido que um dia já foi tão querido pelo mesmo Ciro, e implementar um novo projeto para o Brasil e os brasileiros."
As dificuldades eleitorais de Nogueira no Piauí são reais. Se não se consolidar aquele que vislumbra como o melhor cenário -- vice numa eventual chapa liderada por Tarcísio --, talvez tenha de disputar uma vaga na Câmara se não quiser ficar sem mandato. Caiado trata do cenário eleitoral do "nosso querido Piauí" para evidenciar que aquele que o descartou está se dando mal até na sua terra natal. Mas isso é o de menos na resposta de Caiado, ironizada pelo senador, que retrucou:
"Vi a postagem do governador @ronaldocaiado sobre minha entrevista. Me chamou a atenção a enormidade do tamanho. Deve estar com o tempo livre. Eu não. Sobretudo para polêmicas vazias. Nosso adversário é Lula. Caiado, pode falar qualquer coisa: você está certo. Satisfeito?"
TODOS GOLPISTAS
O que é realmente importante nesse bate-boca? Na entrevista ao Globo, num dado momento, Nogueira afirma sobre a relação entre Tarcísio e Eduardo:
"Acho que ele [Tarcísio] tem respeito pelo Eduardo e por todos. Eu mesmo disse ao Eduardo: 'está na hora de focarmos em defender seu pai e enfrentar o verdadeiro adversário, que é o Lula'".
Na invectiva contra Nongueira, escreveu Caiado:
"E certamente não será por ele [Nogueira] que passará a decisão de construir a melhor estratégia para derrotar o PT".
Realmente importante nesse bate-boca, minhas caras, meus caros, parece ser a evidência de que as várias correntes da oposição se engalfinham não pelo privilégio de apresentar um programa para o país; não para implementar políticas públicas que entendem melhores do que aquelas que aí estão; não com uma interpretação sobre o Brasil e os brasileiros que não está contemplada nas prioridades da atual gestão.
Nada disso! Há uma obsessão: "vencer o Lula", "vencer o PT", apelando-se, às vezes, ao clichê "virar a página". Alguns dirão: "Ora, Reinaldo, oposicionistas ambicionam o poder; o que há de errado nisso?". Alimentar a ambição da mudança é parte do jogo democrático. O que é bastante vergonhoso e deveria ser constrangedor é não haver uma miserável proposta que não seja endossar o discurso golpista.
"Ah, não é bem assim..."
Infelizmente, é. Alguém conhece as diferenças de visão de mundo entre Ciro Nogueira e Ronaldo Caiado? Entre Caiado e Tarcísio? Entre esses e Ratinho JR. ou Romeu Zema? Ninguém sabe porque eles também não disseram. O programa de todos eles é "derrotar Lula"; é "derrotar o PT".
E, vá lá, mesmo essa generalidade puramente reativa, sem proposta, poderia ser aceitável na democracia se não pedissem, para operar tal mudança, o apoio daquele que liderou uma organização criminosa com o propósito de dar um golpe de estado.
CONCLUO
As várias correntes da oposição não conseguem se entender porque mal sabem quais são as divergências que têm. Todas rosnam atadas à mesma coleira do golpismo.
Não existe oposição no Brasil, mas golpistas, que se dividem entre os mais mansos e os furiosos.
"Ah, não é assim..."
Não? Então eu desafio qualquer um desses a renegar a tentativa de golpe, os golpistas e aquele que liderou a intentona.
Não vai acontecer, certo? Afinal, eles disputam a maldição de sua bênção e se oferecem como caudatários do golpismo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.