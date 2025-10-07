Brasil-EUA: Rubio como cavalo de Troia soma complexo de vira-lata e burrice
É uma bobagem, mais uma manifestação do tal "complexo de vira-lata" — expressão magistralmente criada por Nelson Rodrigues numa crônica esportiva —, esse papo de que Trump está criando uma armadilha para Lula, de sorte que Marco Rubio, o secretário de Estado dos EUA, seria o cavalo de Troia. Não por acaso, essa foi a versão adotada por Eduardo Bolsonaro, por Paulo Figueiredo — o "nepo véio" da ditadura — e por Sóstenes Cavalcante. E todos, naturalmente, torcem pelo cavalo porque veem o Brasil como a cidade que tem de ser destruída. Essa versão carece de lógica e também de conhecimento mínimo sobre... o cavalo de Troia.
Vamos lá. Eu não sei — e ninguém sabe — se a negociação entre o Brasil e os EUA chegará a bom termo para o nosso país. Ademais, é preciso definir o que quer dizer "bom": voltar ao estágio anterior ou obter um índice menor do que o ora vigente no tarifaço quem sabe ampliado o número de produtos da lista de exceção? A conversa mal começou. Na verdade, não aconteceu. Até agora, há apenas uma piscadela entre Lula e Trump na sede da ONU e um telefonema, de iniciativa do malucão. O brasileiro expôs suas objeções às tarifas e às sanções a autoridades brasileiras; ambos disseram sentir-se com 40 anos; voltaram a falar da "química"; acharam isso divertido e ficaram de se encontrar. Isso, por ora, é tudo e já é muita coisa. Trata-se de um excelente auspício para uma eventual diminuição de tensão entre os dois países. Ah, sim: Trump também afirmou que o contato com Lula foi das poucas coisas boas em sua passagem pela ONU. Emoji de coraçãozinho vermelho aqui.
RETORNO AO STATUS ANTERIOR?
Alguém poderia indagar: "Alguma chance de se voltar ao status anterior no que respeita à tarifação?" Enquanto Trump for presidente, não. Mesmo quando ele deixar a Casa Branca e já estiver a habitar o Tártaro -- que é aquela parte inóspita do Reino de Hades --, vai levar tempo até que os EUA voltem a adotar a economia de mercado como regra. Vejam que coisa: a tal "América" terá de reaprender o caminho do... capitalismo. A razão é simples: como se cria um novo ecossistema econômico com as tarifas, não se abandona o modelo da noite para o dia. Não houve recuo total com nenhum país ou bloco econômico. Logo, não será o Brasil a conseguir mudança relevante.
A versão de que Rubio é uma arma secreta ou um símbolo da trapaça na negociação traduz uma leitura notavelmente burra do que está em curso. Ora, se já sabemos ser ele o cara que vai nos enganar, então ele já não é mais. Se conhecemos o seu nome, acabou o segredo. E não! Rubio não é flor que se cheire. Fosse mesmo uma flor, recomendaria que mantivéssemos nosso nariz muito distante dele. Torna-se progressivamente um tarado político. Seus arcanos ideológicos ainda estão nos primórdios da revolução cubana (1959), quando sua família fugiu da ilha, em 1956. Simbolicamente, ele ainda tenta salvar a pele de gente como Fulgencio Batista.
Mas vai negociar com o Brasil por delegação de Trump. É o secretário de Estado quem cuida de assuntos dessa natureza. Excepcional seria se fosse outro a fazê-lo. Bom, em si, não é, mas não são os brasileiros a escolher os auxiliares do governante de um outro país. Lula disse ao presidente dos EUA que as punições a autoridades brasileiras são descabidas — e, pois, o assunto "Bolsonaro" compareceu à conversa, ainda que indiretamente. Mas não há entre os designados para a conversa — Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Mauro Vieira — um representante do Supremo. Entendam: negociar revisão de processos e penas com os norte-americanos é simplesmente item fora da agenda. E a Casa Branca sabe disso. Fosse essa a precondição de uma conversa, não se teria nem chegado à piscadela.
AINDA A CARTA
Creio ser preciso voltar à carta desaforada que Trump tornou pública no dia 9 de julho. Eu a analisei trecho a trecho aqui então. De fato, o primeiro parágrafo é dedicado à defesa de Jair Bolsonaro -- e Trump voltou ao assunto algumas vezes. Alexandre de Moraes está sob os rigores da Lei Magnitsky, e apenas três ministros do Supremo dispõem hoje de visto para entrar nos EUA: Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Analisados os nomes, parece que a carga que as "big techs" exercem contra o tribunal pesa muito mais nas sanções aplicadas aos magistrados do que o fator Bolsonaro -- e essa questão também tem importância central naquele documento destrambelhado.
Quando se avança na leitura do dito-cujo, Trump deixa claro: as medidas contra o Brasil poderão ser revistas se o país ceder às exigências econômicas que faz, o que inclui, está escrito lá, que as empresas brasileiras passem a produzir em solo norte-americano.
Jamais duvidei da simpatia de Trump por Bolsonaro. Um golpista cheira o outro, não é mesmo? Mas é claro que o nosso fanfarrão é também um excelente pretexto para o outro tentar impor condições ainda mais vantajosas aos EUA nas relações comerciais com o Brasil. Insisto: releiam a carta e a análise que fiz e depois a abertura de investigação pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA. Trata-se de confronto de natureza comercial, com um glacê ideológico.
DE VOLTA A RUBIO
Esse é o contexto em que se dá a negociação. Essa história de Rubio como "cavalo de Troia" é uma besteira abismal porque ele não é surpresa nenhuma. Já é parte da equação sendo a flor malcheirosa que é. Só se for um presente de grego às avessas, podendo sair dali algo de bom, dado que o ruim já conhecemos.
Quem apela a essa metáfora ainda não entendeu por que os aqueus (os gregos) deram aquele "presente" a Troia, então inexpugnável. Era a única maneira de romper a fortaleza. Cassandra, coitadinha, filha de Príamo, o rei troiano, implorou ao pai e aos concidadãos que não aceitassem aquela oferta. Ela tinha o dom da profecia, mas ninguém acreditava nas suas antevisões. Era uma vingança de Apolo, a cujos encantos não havia cedido. E os deuses podiam ser muito maus. Esnobado, o gostosão do Olimpo lhe impôs a faculdade de antever o futuro, mas também uma maldição: ninguém daria bola para as coisas que dissesse. Imaginem a aflição da coitadinha...
Rubio como cavalo de Troia? Tenham paciência! Se há esfinge sem segredos é esse picareta. Todo mundo sabe qual é a dele. Para que o Brasil pudesse ser surpreendido com um "presente de Trump", seria preciso cair em alguma esparrela, abrir a fortaleza da cidade e se expor. Não há modo de isso acontecer. Só para lembrar: mesmo com as sobretaxas norte-americanas, o Brasil aumentou a exportação de carne, por exemplo.
O ruim nós já temos. Há alguma chance de melhorar. "Ah, mas também pode piorar..." Mas essa já era uma possibilidade antes mesmo da piscadela e do telefonema. As nossas "Cassandras" são de araque por dois motivos principais:
- aquela realmente antevia o futuro; essas não;
- aquela antevia o que realmente aconteceria e não queria que acontecesse; essas anteveem o que querem que aconteça e que não acontecerá.
São, em suma, picaretas.
