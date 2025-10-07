Brasil-EUA: Rubio como cavalo de Troia soma complexo de vira-lata e burrice

A versão de que Rubio é uma arma secreta ou um símbolo da trapaça na negociação traduz uma leitura notavelmente burra do que está em curso. Ora, se já sabemos ser ele o cara que vai nos enganar, então ele já não é mais. Se conhecemos o seu nome, acabou o segredo. E não! Rubio não é flor que se cheire. Fosse mesmo uma flor, recomendaria que mantivéssemos nosso nariz muito distante dele. Torna-se progressivamente um tarado político. Seus arcanos ideológicos ainda estão nos primórdios da revolução cubana (1959), quando sua família fugiu da ilha, em 1956. Simbolicamente, ele ainda tenta salvar a pele de gente como Fulgencio Batista.

Mas vai negociar com o Brasil por delegação de Trump. É o secretário de Estado quem cuida de assuntos dessa natureza. Excepcional seria se fosse outro a fazê-lo. Bom, em si, não é, mas não são os brasileiros a escolher os auxiliares do governante de um outro país. Lula disse ao presidente dos EUA que as punições a autoridades brasileiras são descabidas — e, pois, o assunto "Bolsonaro" compareceu à conversa, ainda que indiretamente. Mas não há entre os designados para a conversa — Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Mauro Vieira — um representante do Supremo. Entendam: negociar revisão de processos e penas com os norte-americanos é simplesmente item fora da agenda. E a Casa Branca sabe disso. Fosse essa a precondição de uma conversa, não se teria nem chegado à piscadela.

AINDA A CARTA

Creio ser preciso voltar à carta desaforada que Trump tornou pública no dia 9 de julho. Eu a analisei trecho a trecho aqui então. De fato, o primeiro parágrafo é dedicado à defesa de Jair Bolsonaro -- e Trump voltou ao assunto algumas vezes. Alexandre de Moraes está sob os rigores da Lei Magnitsky, e apenas três ministros do Supremo dispõem hoje de visto para entrar nos EUA: Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Analisados os nomes, parece que a carga que as "big techs" exercem contra o tribunal pesa muito mais nas sanções aplicadas aos magistrados do que o fator Bolsonaro -- e essa questão também tem importância central naquele documento destrambelhado.

Quando se avança na leitura do dito-cujo, Trump deixa claro: as medidas contra o Brasil poderão ser revistas se o país ceder às exigências econômicas que faz, o que inclui, está escrito lá, que as empresas brasileiras passem a produzir em solo norte-americano.

Jamais duvidei da simpatia de Trump por Bolsonaro. Um golpista cheira o outro, não é mesmo? Mas é claro que o nosso fanfarrão é também um excelente pretexto para o outro tentar impor condições ainda mais vantajosas aos EUA nas relações comerciais com o Brasil. Insisto: releiam a carta e a análise que fiz e depois a abertura de investigação pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA. Trata-se de confronto de natureza comercial, com um glacê ideológico.

DE VOLTA A RUBIO

Esse é o contexto em que se dá a negociação. Essa história de Rubio como "cavalo de Troia" é uma besteira abismal porque ele não é surpresa nenhuma. Já é parte da equação sendo a flor malcheirosa que é. Só se for um presente de grego às avessas, podendo sair dali algo de bom, dado que o ruim já conhecemos.