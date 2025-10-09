Tarcísio nega sabotagem de Medida Provisória, mas é desmoralizado por parça

Nesta quarta, ao comentar os bons números da avaliação do governo, Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, atribuiu o resultado à propaganda e "à redução dos preços nos supermercados", destacando que o fator econômico é fundamental nessa recuperação. Assim, é preciso sabotar. E não que a proposta final, costurada pelo deputado petista Carlos Zarattini (SP), relator, fosse uma maravilha: mantinha a isenção de imposto para as LCAs e LCIs (Letras de Crédito do Agronegócio e Letras de Crédito Imobiliário), por exemplo. Recuou também da elevação da taxação das bets... Foi uma tentativa de atrair o apoio das bancadas ruralista e da jogatina. Não adiantou.

O governo vai se virar para fazer caber a conta no arcabouço fiscal. Terá de ver um caminho para cortar despesas e também para elevar receitas. Obviamente, os patriotas que votaram pela retirada da MP — o que foi aprovado por 251 a 193 — não apresentam nem apresentarão uma alternativa.

O FATOR TARCÍSIO

Há tempos o governador de São Paulo vem fazendo articulações contra a Medida Provisória. Virou uma espécie de desafio autoimposto para mostrar aos setores eduardianos da extrema direita que ele é, sim, de confiança e para exibir musculatura ao centrão. Tendo a achar que a pesquisa de logo mais não traz boas notícias para esse Tarcísio que, a cada dia, faz questão de deixar claro que eliminou aquele clone que fazia arremedo de político moderado.

Ele nem sempre se move com discrição. Parlamentares do centrão que não têm simpatia pelo PT, mas que também não se alinham com a permanente sabotagem bolsonariana, foram assediados pelo governador para votar contra a Medida Provisória. E não que é que ele decidiu negar aquilo que estavam aos olhos — e os ouvidos — de todos? Disse que só se preocupava em governar São Paulo e que a suposta mentira evidenciava o desespero do governo Lula.

Pois é... Ao comemorar a retirada de pauta da MP, Sóstenes, sempre ele!, afirmou na Câmara:

"Eu quero agradecer a alguns governadores que trabalharam muito esta noite. Governador Tarcísio. do estado de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna porque começam a se preocupar com o Tarcísio. É o principal Estado do país; o estado (sic) que ele vem enfrentando o crime organizado como poucos governadores. Governador Tarcísio, receba, do alto da tribuna da Câmara dos Deputados, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil contra aumento de impostos, contra um Brasil inchado, uma máquina pública, que não há dinheiro que aguente, para bancar a mamata de tanta esquerdalha mamando nas tetas do governo."

Sóstenes está de parabéns por ter entregado o serviço em "on". Sim, parlamentares contavam em "off" o assédio de Tarcísio. Mas não permitiam que seus respectivos nomes fossem divulgados. O governador negava a pressão, apelando ao papo-furado de que se ocupa de administrar São Paulo. Vem o deputado, conta tudo e já cita a "coalizão" — que ele diz se contra impostos, mas que é, em verdade, eleitoral.