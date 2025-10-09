Tarcísio nega sabotagem de Medida Provisória, mas é desmoralizado por parça
Deu-se ontem mais uma baixaria na Câmara, e ninguém tem motivos para alegar surpresa, não é mesmo? Na sexta passada, sentindo o cheiro ruim que já emanava das negociações sobre a Medida Provisória retirada ontem, escrevi aqui:
"A oposição não existe. O que se vê é um bando -- e um bando grande -- de arruaceiros. Nos propósitos políticos e ideológicos, trata-se de uma verdadeira organização criminosa. Tenta, no dia a dia da política, dar o golpe de estado que Jair Bolsonaro não conseguiu. É uma vergonha continuada.
E não que lhe falte espaço na imprensa para tornar públicos os seus propósitos. É impressionante, note-se, o efeito deletério do mau uso do "outro lado" no Brasil. Sob o pretexto da isenção e sob a alegação do nobre propósito de garantir que todas as versões sejam expostas, não é raro que um arqueólogo seja confrontado por um cretino que assegura a existência de Ratanabá. Fica parecendo esquete de humor do Porta dos Fundos. Renomados especialistas são confrontados, muitas vezes, por delinquentes intelectuais, como se, para citar o espetacular 'O Grande Debate', de Yuval Levin, Edmund Burke e Thomas Paine estivessem a se opor: um a pregar a reforma da tradição -- ou nada restaria se apostássemos nos escombros como pressuposto da reconstrução --, e o outro a defender a tradição da disruptura, sem a qual nada avança e se repete o velho com nova roupagem. E ambos com razão."
PESQUISAS E LÍDERES DA FARRA
O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP; Antônio Rueda, presidente do União Brasil e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), uniram-se para derrubar a Medida Provisória com o objetivo de provocar pânico fiscal no país. E ontem era um dia importante para tentar a sabotagem. Pesquisa Quaest indicava que, em cinco meses, o saldo negativo na avaliação do governo despencou 16 pontos. Em maio, 57% o reprovavam; agora, 49%. Antes, só 40% o aprovavam; hoje, são 48%. A recuperação se dá em todas as faixas de renda. A articulação contra a MP já era grande. E pirou.
Nesta quinta, diga-se, o instituto divulga as simulações eleitorais. Não há nenhuma razão para que não tenha aumentado a diferença de Lula para todos aqueles que são apresentados como pré-candidatos, Tarcísio inclusive. E olhem que o levantamento foi concluído no dia 5, véspera do telefonema do presidente norte-americano ao brasileiro. Nogueira já havia advertido seus colegas de extrema direita nas redes no dia 26 de setembro, ao cobrar unidade: "Por mais que tenhamos divergência, não podemos ser cabo eleitoral do Lula, do PT e do PSOL".
Nesta quarta, ao comentar os bons números da avaliação do governo, Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, atribuiu o resultado à propaganda e "à redução dos preços nos supermercados", destacando que o fator econômico é fundamental nessa recuperação. Assim, é preciso sabotar. E não que a proposta final, costurada pelo deputado petista Carlos Zarattini (SP), relator, fosse uma maravilha: mantinha a isenção de imposto para as LCAs e LCIs (Letras de Crédito do Agronegócio e Letras de Crédito Imobiliário), por exemplo. Recuou também da elevação da taxação das bets... Foi uma tentativa de atrair o apoio das bancadas ruralista e da jogatina. Não adiantou.
O governo vai se virar para fazer caber a conta no arcabouço fiscal. Terá de ver um caminho para cortar despesas e também para elevar receitas. Obviamente, os patriotas que votaram pela retirada da MP — o que foi aprovado por 251 a 193 — não apresentam nem apresentarão uma alternativa.
O FATOR TARCÍSIO
Há tempos o governador de São Paulo vem fazendo articulações contra a Medida Provisória. Virou uma espécie de desafio autoimposto para mostrar aos setores eduardianos da extrema direita que ele é, sim, de confiança e para exibir musculatura ao centrão. Tendo a achar que a pesquisa de logo mais não traz boas notícias para esse Tarcísio que, a cada dia, faz questão de deixar claro que eliminou aquele clone que fazia arremedo de político moderado.
Ele nem sempre se move com discrição. Parlamentares do centrão que não têm simpatia pelo PT, mas que também não se alinham com a permanente sabotagem bolsonariana, foram assediados pelo governador para votar contra a Medida Provisória. E não que é que ele decidiu negar aquilo que estavam aos olhos — e os ouvidos — de todos? Disse que só se preocupava em governar São Paulo e que a suposta mentira evidenciava o desespero do governo Lula.
Pois é... Ao comemorar a retirada de pauta da MP, Sóstenes, sempre ele!, afirmou na Câmara:
"Eu quero agradecer a alguns governadores que trabalharam muito esta noite. Governador Tarcísio. do estado de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna porque começam a se preocupar com o Tarcísio. É o principal Estado do país; o estado (sic) que ele vem enfrentando o crime organizado como poucos governadores. Governador Tarcísio, receba, do alto da tribuna da Câmara dos Deputados, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil contra aumento de impostos, contra um Brasil inchado, uma máquina pública, que não há dinheiro que aguente, para bancar a mamata de tanta esquerdalha mamando nas tetas do governo."
Sóstenes está de parabéns por ter entregado o serviço em "on". Sim, parlamentares contavam em "off" o assédio de Tarcísio. Mas não permitiam que seus respectivos nomes fossem divulgados. O governador negava a pressão, apelando ao papo-furado de que se ocupa de administrar São Paulo. Vem o deputado, conta tudo e já cita a "coalizão" — que ele diz se contra impostos, mas que é, em verdade, eleitoral.
E AGORA?
Bem, será preciso encontrar maneiras de fazer a conta caber no arcabouço. Não é tarefa corriqueira. Cumpre lembrar que, por razões meramente eleitoreiras, quebra-se mais um acordo. É preciso dar nomes aos bois e deixar claro que se trata de uma guerra eleitoreira, em que os pobres, mais uma vez, entram como carne queimada.
Não há alternativa: é preciso travar o embate nas ruas e nas redes. A população tem o direito de saber quem vota para manter privilégios tributários e fiscais dos ricos, tentando, uma vez mais, cortar os poucos benefícios que chegam a milhões de pobres.
PS: A conversa de que é bom que se tenha rejeitado a MP porque ela mantinha alguns privilégios, como a isenção para LCA e LCI, é farisaísmo mixuruca. A maioria da Câmara não votou para retirar a medida porque ela era muito boazinha com os ricos, certo?.
PS2: Assim que vier a pesquisa eleitoral desta quinta, vamos ver qual será o próximo ato de sabotagem. Sem Tarcísio, claro...
