Pobre que paga imposto imita o governador de SP: 'Tenha vergonha, Tarcísio'

Não foi o único nome da extrema direita a ver a diferença aumentar brutalmente em cinco meses. Não se diga que os reacionários cometeram "muitos erros" nesse período. Erros não são: apenas revelaram a sua natureza: patuscada do IOF; insistência pela anistia em meio à condenação dos golpistas; tarifaço de Donald Trump com apoio ou silêncio cúmplice dessa gente; manifestações contra o STF sob o manto da bandeira americana; conivência com a PEC da Bandidagem... A propósito: alguém ouviu de Tarcísio um pio que fosse contra a farra da impunidade?

PAPO-FURADO

O governador de São Paulo diz por aí que desistiu de disputar a Presidência. Obviamente, é mentira. Nas ações de sabotagem contra as contas públicas, o que fez foi testar o seu papel de mobilização e sua capacidade de unificar o centrão. Esse foi um dos temas que o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas e um dos chefões da federação com o União Brasil, discutiu ontem com Jair Bolsonaro na visita que lhe fez. Falando depois com a imprensa, afirmou ter tratado com o interlocutor das alternativas Tarcísio e Ratinho Jr. Que coisa! O condenado por tentativa de golpe e por liderar uma organização criminosa decide quem é o candidato. Entenderam por que digo que a direita está morta, fagocitada pelo extremismo?

Ratinho Jr. é, por ora, diversionismo. Toda a equação que Nogueira vocaliza encontra só um termo ligado pelo sinal de igualdade: Tarcísio — de preferência sendo ele próprio o vice. Mas urge que Bolsonaro faça logo o dedaço. Na entrevista que concedeu ontem, depois do encontro, o senador já fez uma primeira vítima de sua estratégia: Ronaldo Caiado (União), governador de Goiás, foi chutado. Indagado sobre sua insatisfação com a preferência evidente por Tarcísio, Nogueira respondeu: "Eu não tenho nada contra o governador Caiado. É um grande governador. Agora, candidato tem de mostrar viabilidade, né? O tempo dirá se ele é viável ou não. Não sou eu que vou impedir ou apoiar a sua candidatura. Quem tem de apoiar é o povo. Agora, eu comando a federação". Se Caiado não entendeu que não será candidato, ao menos no União Brasil, está lerdo das ideias...

Vale dizer: o nome da federação "União Progressista" segue sendo Tarcísio. E Nogueira tenta fazer com que Bolsonaro admita ser essa a melhor saída, contra a vontade de dois se deus filhos ao menos: Eduardo e Carlos. E Flávio? Esse está apenas a avaliar que alternativa lhe permitirá comprar e vender mais chocolates metafóricos. Sempre há uma nova mansão que vale a pena se a ambição não é pequena. Afinal, sabem como é, alguém tem de ser, digamos, "pragmático" por ali... No encontro de ontem, Nogueira certamente exibiu ao condenado o notável desempenho de Tarcisio no trabalho de sabotagem.

MAS VOLTEMOS À TÁTICA

Tarcísio ontem fingiu estar muito indignado com o PT e com o governo, que acusaram a sua atuação firme para derrotar a MP. Chegou a lascar um "Tenha vergonha, Haddad, respeite os brasileiros"... É mesmo? Ora, ele não atuou para que não soubessem o que fez. Ao contrário: o objetivo era exatamente demonstrar o seu poder de articulação e a sua influência. Se a ação permanecesse clandestina, que serventia teria?

Ocorre que já não anda tão fácil mobilizar a indignação dos pobres com a possibilidade de os ricos terem de pagar um pouco mais de imposto. Desde a ursada do IOF, em junho, e lá estava o valente Tarcísio, milhões se deram conta de que, mesmo com uma vida difícil, remediada quando muito, pagam mais impostos do que os milionários e bilionários, os mesmos que foram beneficiados, de novo, pela ação deletéria de Tarcísio.