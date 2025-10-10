Pobre que paga imposto imita o governador de SP: 'Tenha vergonha, Tarcísio'
O que é inequívoco — eu sei e sei o que todo mundo que conversa com políticos sabe: o governador atuou freneticamente para cavar não só a derrubada da MP, mas também da elevação do IOF no dia 25 de junho. "Nuzmercáduz" e entre endinheirados, há uma "doxa": o governo Lula não se ocupa do corte de gastos, e é preciso "virar essa página" com alguém que tenha um novo entendimento e coisa e tal. Quem? Aí se alinham vários "etecéteras" da glossolalia mercadista.
Não vou me ocupar aqui de desmontar alguns clichês que são magnificados nesses seminários que "uzmercáduz" promovem. Num deles, no dia 27 de março, quando parecia que Lula poderia ser vencido em 2026 até por J. Pinto Fernandes — aquele que "não havia entrado na história" no poema "Quadrilha", de Drummond —, o palestrante, para gáudio da audiência, deu a letra: seu modelo era Javier Milei. Sim, aquele que hoje está mais perto da polícia do que da política. E, por óbvio, nesse dia, Tarcísio amaldiçoou aqueles governantes que tomam decisões pensando apenas em eleições.
Resta evidente, ademais, que os Bolsonaros o levaram a abandonar o figurino do, como é mesmo?, "bolsonarista moderado" para evidenciar que pode, sim, ser um "puro"; que é, na verdade, "um deles". E é! O que lhe falta é ter nas veias o sangue da família. Suas ideias, no entanto, estão contaminadas pela mesma linfa, o que não tem bastado até agora para ser escolhido como "o herdeiro". Ainda como um "extremista civilizado", chegou a empatar com Lula nas simulações de segundo turno. Em alguns levantamentos, aparecia à frente. Na pesquisa Quaest, em maio, estava um ponto atrás do atual presidente (41% a 40%). Na simulação divulgada ontem, já são 12 na rabeira (45% a 33%): o petista cresceu 4 pontos percentuais; ele caiu sete.
Não foi o único nome da extrema direita a ver a diferença aumentar brutalmente em cinco meses. Não se diga que os reacionários cometeram "muitos erros" nesse período. Erros não são: apenas revelaram a sua natureza: patuscada do IOF; insistência pela anistia em meio à condenação dos golpistas; tarifaço de Donald Trump com apoio ou silêncio cúmplice dessa gente; manifestações contra o STF sob o manto da bandeira americana; conivência com a PEC da Bandidagem... A propósito: alguém ouviu de Tarcísio um pio que fosse contra a farra da impunidade?
PAPO-FURADO
O governador de São Paulo diz por aí que desistiu de disputar a Presidência. Obviamente, é mentira. Nas ações de sabotagem contra as contas públicas, o que fez foi testar o seu papel de mobilização e sua capacidade de unificar o centrão. Esse foi um dos temas que o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas e um dos chefões da federação com o União Brasil, discutiu ontem com Jair Bolsonaro na visita que lhe fez. Falando depois com a imprensa, afirmou ter tratado com o interlocutor das alternativas Tarcísio e Ratinho Jr. Que coisa! O condenado por tentativa de golpe e por liderar uma organização criminosa decide quem é o candidato. Entenderam por que digo que a direita está morta, fagocitada pelo extremismo?
Ratinho Jr. é, por ora, diversionismo. Toda a equação que Nogueira vocaliza encontra só um termo ligado pelo sinal de igualdade: Tarcísio — de preferência sendo ele próprio o vice. Mas urge que Bolsonaro faça logo o dedaço. Na entrevista que concedeu ontem, depois do encontro, o senador já fez uma primeira vítima de sua estratégia: Ronaldo Caiado (União), governador de Goiás, foi chutado. Indagado sobre sua insatisfação com a preferência evidente por Tarcísio, Nogueira respondeu: "Eu não tenho nada contra o governador Caiado. É um grande governador. Agora, candidato tem de mostrar viabilidade, né? O tempo dirá se ele é viável ou não. Não sou eu que vou impedir ou apoiar a sua candidatura. Quem tem de apoiar é o povo. Agora, eu comando a federação". Se Caiado não entendeu que não será candidato, ao menos no União Brasil, está lerdo das ideias...
Vale dizer: o nome da federação "União Progressista" segue sendo Tarcísio. E Nogueira tenta fazer com que Bolsonaro admita ser essa a melhor saída, contra a vontade de dois se deus filhos ao menos: Eduardo e Carlos. E Flávio? Esse está apenas a avaliar que alternativa lhe permitirá comprar e vender mais chocolates metafóricos. Sempre há uma nova mansão que vale a pena se a ambição não é pequena. Afinal, sabem como é, alguém tem de ser, digamos, "pragmático" por ali... No encontro de ontem, Nogueira certamente exibiu ao condenado o notável desempenho de Tarcisio no trabalho de sabotagem.
MAS VOLTEMOS À TÁTICA
Tarcísio ontem fingiu estar muito indignado com o PT e com o governo, que acusaram a sua atuação firme para derrotar a MP. Chegou a lascar um "Tenha vergonha, Haddad, respeite os brasileiros"... É mesmo? Ora, ele não atuou para que não soubessem o que fez. Ao contrário: o objetivo era exatamente demonstrar o seu poder de articulação e a sua influência. Se a ação permanecesse clandestina, que serventia teria?
Ocorre que já não anda tão fácil mobilizar a indignação dos pobres com a possibilidade de os ricos terem de pagar um pouco mais de imposto. Desde a ursada do IOF, em junho, e lá estava o valente Tarcísio, milhões se deram conta de que, mesmo com uma vida difícil, remediada quando muito, pagam mais impostos do que os milionários e bilionários, os mesmos que foram beneficiados, de novo, pela ação deletéria de Tarcísio.
Ou seja: aquele que foi talhado para ser o "Príncipe do Centrão" e de seu regime de privilégios para os nababos não apareceu no enredo como o destemido que luta contra um governo confiscatório. Não! Quando a sua obra foi reconhecida e devidamente creditada, inclusive pelo deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL, mais uma vez o "benfeitor" era devolvido à sua real natureza. E aí só cabe fingir indignação.
A Tarcísio o que é de Tarcísio: ele foi um dos principais articuladores da derrubada da MP e, pois, da manutenção de privilégios para milionários e bilionários. Enquanto o povão leva imposto no lombo.
Pobres pagadores de impostos parafraseiam o governador de São Paulo: "Tenha vergonha, Tarcísio!"
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.