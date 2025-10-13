PT e mimimi da extrema direita. Ou: Quem paga a conta do acerto das contas?

"Ele errou, Reinaldo?" Claro que não! Ele apenas expõe a natureza de que é feito. Adiante.

AJUSTE

Tanto o governo como o PT passaram a entender melhor, parece-me, o funcionamento das redes. Não há dúvida de que a gestão do ministro Sidônio Palmeira (Secretaria da Comunicação Social) consegue fazer a mensagem de Lula chegar à ponta -- não fosse assim, não seria alvo frequente dos reaças. Há mais: nos dois primeiros anos, foi preciso manter a unidade possível para aprovar medidas realmente estruturantes, como arcabouço fiscal e reforma tributária, e nada disso tem uma tradução fácil. A inflação fez com a reputação do governo o que fez e faz mundo afora: corroeu-a. E os extremistas vinham nadando de braçada, inclusive na imprensa. As mentiras contadas por um Nikolas Ferreira sobre o PIX, por exemplo, chegaram a ser tratadas como uma expressão da esperteza. O governo é que teria sido lento... Bem, não vou aqui fazer o inventário das desventuras.

A comunicação adequada do governo, de modo a atribuir a obra a seu autor, e o fato de o PT ter ajustado o discurso, deixando clara a natureza da contenda — e se trata, sim, de saber quem vai arcar com o peso do necessário ajuste das contas públicas —, mudaram bastante o cenário político em cinco meses. "Ah, mas a direita nunca errou tanto como nesse período..." Insisto: não é erro, é método. Já fez enormidades antes — ou Bolsonaro, o cara que aplicou no país a necropolítica, não é o principal líder dessa gente? —, mas os discursos do Planalto e do partido pareciam malhar em ferro frio. Não mais. Nem o rapazola buliçoso tem conseguido emplacar a delinquência juvenil disfarçada de política.

Vejam o caso recente da derrota da Medida Provisória. Interpretações as mais exóticas dos que se oferecem como "pensadores" de um novo amanhecer para a extrema direita — já que a direita propriamente é defunta — tentam convencer o que resta do establishment conservador que, no fundo, o PT e o governo até estão satisfeitos com a derrota da proposta porque isso lhes daria um discurso.

É mesmo? Ora, teria sido fácil tirar esse pirulito, então, da boca disso a que chamam "lulo-petismo". Bastaria ter aprovado a MP. E, no entanto, Tarcísio "et alii" trabalharam freneticamente para derrotá-la. Sim, com efeito, o texto final que iria à votação, depois de muitas concessões a "lobbies" — e é preciso não mais negociar com essa gente; ao contrário: esses caras têm de ser expostos —, estava longe de ser bom. Mas, vá lá, foi o que deu para fazer. Como a extrema direita não queria negociar, mas sabotar, deu-se o que se deu. Doravante, há que se propor a coisa certa, sem concessões excessivas, e falar com a população.

VÍDEO DO PT

Nas redes, o PT publicou nas redes um vídeo em que afirma:

"O Brasil não dorme em berço esplêndido, foi a força do povo que fez o Congresso Nacional aprovar a histórica isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Mas agora o Congresso Nacional derrotou o povo, derrotaram o projeto do presidente Lula, sabotaram o país pensando ser possível mudar o curso do governo que faz justiça tributária com milhões de brasileiros. Derrotaram o projeto que cobra mais impostos de bilionários, bancos e bets".