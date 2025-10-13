PT e mimimi da extrema direita. Ou: Quem paga a conta do acerto das contas?
A extrema direita brasileira ficou mal-acostumada. Refiro-me à sua relação com a imprensa e com a opinião pública, não àquilo que a faz ser o que é. Convenham: houvesse um tantinho de decência, direita extrema não seria, certo? Nesse particular, nem se cuida de falar de bons ou de maus costumes; trata-se de uma degeneração política, que cultiva o ódio à democracia a serviço de nababos. Sigamos.
Os extremistas agora andam choramingas. Entregam-se a falcatruas de toda sorte; sabotam o país — endossando o tarifaço de Trump ou tentando provocar um rombo no Orçamento —; aliam-se a golpistas e os defendem em cena aberta, e, ora vejam, quando a obra lhes é devidamente creditada, reclamam e fazem beicinho, a exemplo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se tornou um epítome dessa deformidade.
Por que digo isso? O homem sobe em palanque de golpistas e chama o trinfo da lei de tirania; concede entrevista e diz não confiar na Justiça; lidera a derrubada da Medida Provisória — previamente acordada com lideranças do Congresso — para que as contas se ajustem ao arcabouço; silencia de maneira miserável diante das aberrações dos EUA contra o Brasil... E faz tudo isso para que outros extremistas de direita, muito especialmente o futuro autor do dedaço, saibam que ali está, afinal, um líder. Quando, no entanto, os adversários colam a sua obra à sua biografia, ele se zanga e cobra que os adversários tenham em seu lugar a vergonha que, vamos combinar, ele se negou a ter quando se entregou a cada uma dessas práticas deletérias.
"Ele errou, Reinaldo?" Claro que não! Ele apenas expõe a natureza de que é feito. Adiante.
AJUSTE
Tanto o governo como o PT passaram a entender melhor, parece-me, o funcionamento das redes. Não há dúvida de que a gestão do ministro Sidônio Palmeira (Secretaria da Comunicação Social) consegue fazer a mensagem de Lula chegar à ponta -- não fosse assim, não seria alvo frequente dos reaças. Há mais: nos dois primeiros anos, foi preciso manter a unidade possível para aprovar medidas realmente estruturantes, como arcabouço fiscal e reforma tributária, e nada disso tem uma tradução fácil. A inflação fez com a reputação do governo o que fez e faz mundo afora: corroeu-a. E os extremistas vinham nadando de braçada, inclusive na imprensa. As mentiras contadas por um Nikolas Ferreira sobre o PIX, por exemplo, chegaram a ser tratadas como uma expressão da esperteza. O governo é que teria sido lento... Bem, não vou aqui fazer o inventário das desventuras.
A comunicação adequada do governo, de modo a atribuir a obra a seu autor, e o fato de o PT ter ajustado o discurso, deixando clara a natureza da contenda — e se trata, sim, de saber quem vai arcar com o peso do necessário ajuste das contas públicas —, mudaram bastante o cenário político em cinco meses. "Ah, mas a direita nunca errou tanto como nesse período..." Insisto: não é erro, é método. Já fez enormidades antes — ou Bolsonaro, o cara que aplicou no país a necropolítica, não é o principal líder dessa gente? —, mas os discursos do Planalto e do partido pareciam malhar em ferro frio. Não mais. Nem o rapazola buliçoso tem conseguido emplacar a delinquência juvenil disfarçada de política.
Vejam o caso recente da derrota da Medida Provisória. Interpretações as mais exóticas dos que se oferecem como "pensadores" de um novo amanhecer para a extrema direita — já que a direita propriamente é defunta — tentam convencer o que resta do establishment conservador que, no fundo, o PT e o governo até estão satisfeitos com a derrota da proposta porque isso lhes daria um discurso.
É mesmo? Ora, teria sido fácil tirar esse pirulito, então, da boca disso a que chamam "lulo-petismo". Bastaria ter aprovado a MP. E, no entanto, Tarcísio "et alii" trabalharam freneticamente para derrotá-la. Sim, com efeito, o texto final que iria à votação, depois de muitas concessões a "lobbies" — e é preciso não mais negociar com essa gente; ao contrário: esses caras têm de ser expostos —, estava longe de ser bom. Mas, vá lá, foi o que deu para fazer. Como a extrema direita não queria negociar, mas sabotar, deu-se o que se deu. Doravante, há que se propor a coisa certa, sem concessões excessivas, e falar com a população.
VÍDEO DO PT
Nas redes, o PT publicou nas redes um vídeo em que afirma:
"O Brasil não dorme em berço esplêndido, foi a força do povo que fez o Congresso Nacional aprovar a histórica isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Mas agora o Congresso Nacional derrotou o povo, derrotaram o projeto do presidente Lula, sabotaram o país pensando ser possível mudar o curso do governo que faz justiça tributária com milhões de brasileiros. Derrotaram o projeto que cobra mais impostos de bilionários, bancos e bets".
Mais:
"É grave, e o povo está atento. Sabotaram o país com o objetivo de atacar Lula e reduzir sua força para 2026. Traíram mais uma vez o interesse do povo brasileiro. O Congresso Nacional derrotou o povo, mas, se querem tocar na balança da justiça tributária, o povo saberá dar o troco na balança da democracia. Taxação BBB: dos bancos, bilionários e bets".
"Bancos", aí, leia-se mais apropriadamente "fintechs" — é que o povo não nem clareza do que significa essa estrovenga.
E já começou o chororô. Porta-vozes informais do "pré-presidente", que parecia eleito há coisa de cinco meses — é claro que me refiro a Tarcísio — passaram a acusar: "Olhem aí o PT a atacar a democracia". Errado! O partido é precisamente aquele a que pertence o presidente da República cuja posse os golpistas tentaram impedir e, posteriormente, derrubar. E com o auxílio dessas mesmas forças que, agora, no Congresso, se comportam como sabotadoras. Ora, os "patriotas" nem tentaram emprestar uma roupagem técnica para a derrubada da Medida Provisória, dado que não tinham proposta alternativa. Os que se dedicaram a esse esforço são os candidatos, por assim dizer, a pensadores do novo regime com o qual sonham: o do "bolsonarismo moderado".
CAMINHANDO PARA O ENCERRAMENTO
Alinho-me com aqueles que defendem que o Brasil precisa rever a esbórnia de gastos tributários, especialmente de algumas isenções e desonerações. Para que a minha adesão, no entanto, seja realmente completa, cobro que esses militantes do "bom, do belo e do justo" em matéria de contas públicas -- verdadeiros "Platões" do gasto ideal -- digam o que querem cortar, para quem e com quais forças do Congresso.
Enquanto essa conversa for apenas contrafação de campanha eleitoral antecipada, com candidato definido, trata-se, dado que contrafação, de pura desonestidade intelectual e, claro!, política.
A questão, pois, essencial é esta: precisamos acertar as contas para o país avançar. E é preciso definir quem paga a conta do acerto de contas. É preciso, ainda, falar com o povo, que vem a ser também o eleitor.
O que há de errado nisso?
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.