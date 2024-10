Tímido, plano de educação de Boulos é quase igual ao de Nunes

É pouco, e não é por falta de gente preparada para planejar sobre o tema. Tanto PT quanto PSOL têm quadros bem formados para uma discussão qualificada, que passe pelos temas que realmente importam: currículo (o que ensinar); metodologias de ensino (como ensinar); alternativas pedagógicas para combater indisciplina e violência (elas existem); gestão democrática (o programa traz uma única menção —sem qualquer aprofundamento, como faz Nunes); a finalidade da educação na sociedade; os princípios e valores, enfim, que guiam uma educação pautada pela transformação social. E as estratégias concretas para chegar lá.

Sobre as pautas catapultadas pela extrema direita para gerar pânico moral —educação sexual e de gênero, liberdade de cátedra, demonização dos professores, escolas cívico militares —, silêncio total. É verdade que são assuntos laterais e explorados de forma caricatural. Mas uma postura firme sobre os temas ajudaria a repor as coisas em seu devido lugar.

Sendo mais abrangente, pode-se buscar no plano de governo termos classicamente associados à esquerda. "Igualdade" aparece cinco vezes em seu antônimo (desigualdade), e uma na recriação da secretaria de igualdade social. É verdade que Boulos apresenta o valor como a motivação central da candidatura: "Quero ser prefeito porque acredito que é possível unir a todos para enfrentar o maior problema da nossa cidade: a desigualdade social". "Coletivo" surge apenas como adjetivo (coletivo de cultura, de natureza esportiva, negociação ou transporte coletivo). "Cooperação", com três menções, não desce do nível da abstração (idem para "justiça", com sete menções). "Solidariedade" vem como adjetivo - "solidária" -, acompanhando os projetos de cozinha e economia solidária, e não como valor.

Na tentativa de suavizar sua imagem, Boulos mira em um programa pouco polêmico, mas acaba gerando um plano sem vibração, sem vida. Como resultado, a exploração de diferenças em relação a Nunes acaba se centrando no periférico: quem é melhor gestor, quem tem a ficha mais limpa etc. Não é uma exceção entre os progressistas. A transformação do PT em máquina eleitoral ao longo dos anos 2000 envolveu a diluição da identidade que forjou o partido a ponto de quase descaracterizá-lo.

A ideia, como se sabe, é afastar a imagem de "invasor". Talvez caiba perguntar: para quê? A ocupação coletiva de prédios e terrenos que não cumprem função social poderia ser um traço exaltado de uma biografia. A este ponto da campanha, Boulos assumiu em parte essa perspectiva, dizendo ter orgulho de ter ajudado dezenas de milhares de pessoas a conquistar moradia.

No terreno da educação, porém, ainda prevalece o temor. Trata-se de uma área central para a promessa de "um outro mundo possível", que costumeiramente foi o terreno da esquerda. São tempos estranhos em que cabe à direita vender sonhos —ainda que violentos, hiperindividualizados, baseados em consumo e no pressuposto da desigualdade. O segundo turno da eleição paulistana é, sim, uma disputa entre esquerda e direita. Mas um dos lados anda com vergonha de dizer seu nome.