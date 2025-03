Com poucas matrículas, ensino técnico esbarra em 'cultura de bacharéis'

Segundo Tonassi, essa tendência contribui para o desemprego dos jovens ao afastá-los de carreiras alternativas ao ensino superior. Em entrevista à coluna, ele defende uma ideia polêmica: a inclusão do magistério do ensino médio no catálogo nacional de cursos técnicos. Ressalta, ainda, a necessidade de ressuscitar o prestígio dessa modalidade.

"São mais de 600 mil vagas necessitando de pessoas qualificadas. Mas nossa cultura do bacharelismo leva os estudantes a acreditarem que o mais importante é portar um anel no dedo e ser chamado de doutor", afirma.

O que é a "cultura do bacharelismo" e de que modo ela contribui para travar o desenvolvimento?

Ricardo Tonassi: Há uma tradição no Brasil, que remete à nossa colonização portuguesa, que leva as pessoas ao seguinte raciocínio: eu só serei respeitado socialmente se eu tiver um anel no dedo --o mais importante é ser um "doutor". No Brasil, certas profissões, como advogado, médico, entre outras, são chamadas assim como forma de distinção. Nossa cultura leva as classes menos abastadas a entenderem que esse "doutor" é quem manda, é quem tem dinheiro. A consequência disso é que se dá uma competição extremamente desigual entre jovens que fazem uma refeição por dia, que gastam horas no transporte público para ir e voltar, diante de muitos outros que têm todas as refeições, tempo de sobra para estudar e boas condições financeiras.



Você fala numa diferença de prestígio entre o bacharel e o técnico?

Enquanto sustentarmos essa cultura do bacharelismo, continuaremos a enxergar o ensino técnico como um "gueto" dos mais pobres, o que é uma mentira. O ensino técnico, muitas vezes, é a boia que permite ter uma renda para sustentar sua família. Vimos um exemplo disso na pandemia: um técnico de enfermagem dificilmente ficou desempregado. O mesmo acontece na área de segurança do trabalho ou em transações imobiliárias —há espaço no mercado para essas pessoas.

Nos países da OCDE, quase metade dos estudantes de ensino médio estão na modalidade técnica, enquanto no Brasil essa média é de 11%.