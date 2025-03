5 anos de covid e a lição de que precisamos voltar a ser sociedade

"Momentos de crise muitas vezes nos apresentam opções binárias. Foi assim com a pandemia. Poderíamos ter enfrentado o desastre por duas lógicas distintas: a do individualismo ou a da solidariedade. Em raríssimos momentos, o pensamento coletivo parecia prevalecer. Nos comovemos com as mortes na Itália, fizemos crescer o fluxo de doações aos mais vulneráveis, aplaudimos os profissionais de saúde.

Mas as centenas de milhares de mortes já não impressionam, o ímpeto de compartilhar arrefeceu, os aplausos viraram panelaço e, enfim, silêncio resignado. Tudo tão efêmero que não dá nem para caracterizar como jogo de cena: não houve sequer encenação de espírito coletivo."

Apesar da enorme dor das vidas perdidas, em algum sentido — sobretudo ético —, a pandemia poderia ter deixado saldo positivo. Não aconteceu. Comparando 2020 e 2025, me parece correto dizer que vivemos em um mundo mais inseguro, mais instável, mais incivil e mais frágil do que antes do que antes.

O que não quer dizer que tudo deu errado. A vacina veio em tempo recorde. Fruto de um esforço coletivo, gigantesco dispêndio de sabedoria, dinheiro e espírito colaborativo, salvou milhões e milhões de pessoas — talvez você e eu, que já tive covid por duas vezes apenas com sintomas leves graças ao imunizante.

O sucesso da vacina é uma prova de que, quando se precisa, aparece o dinheiro. Formou-se um consenso não absoluto, mas forte o suficiente para que se decidisse de que valeria a pena tomar medidas extremas para salvar a humanidade, mesmo que a conta fosse extremamente alta.

Esse senso de urgência falta hoje diante da crise climática. Há sensíveis diferenças entre uma pandemia e o processo de aquecimento global. Aquela é uma corrida de 100 metros, e este é uma maratona (pelo jeito, talvez meia-maratona ou São Silvestre...). De certa maneira, passa-se a impressão de que o fim não está assim tão à espreita. A ação cede lugar à hesitação.